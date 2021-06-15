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Самые несовместимые знаки зодиака

15 июня 2021ГороскопыСлово и Дело

Астрологи назвали три пары, которые обречены на сложные и конфликтные отношения.

Самые несовместимые знаки зодиака
Фото: depositphotos

Особенность характера некоторых представителей астрологического символа может привести к страданиям и разрушению семьи.

Овен и Рак

Так, по мнению астрологов, Овен и Рак способны обзавестись теплыми отношениями, детьми и даже поставить штамп в паспорте, однако по мере снижения чувствительности и внимательности друг к другу их коммуникация станет крайне тяжелой. Овны и Раки — полные противоположности. Вероятнее всего они не станут долго терпеть дискомфорт и разойдутся.

Стрелец и Скорпион

Стрелец и Скорпион склонны к ревности и подозрительности. Их ссоры с каждым разом набирают новые обороты, представляя каждого из них не в лучшем свете. Обладая неповторимым чувством превосходства, имеют склонность управлять партнером. Они легко впадают в состояние агрессии и могут наговорить неприятных слов. Стрельцы любят интриги и сплетни, а Скорпионы не выносят ложь. Некоторое время пара может продержаться на страсти, однако после, партнеров ждет неминуемый распад.

Весы и Близнецы

Весы и Близнецы различны по темпераменту и складу ума. Вторые более ветреные и беззаботные, их тянет на постоянные авантюры. В начале отношений Весы могут соглашаться на неожиданные предложения партнеров, но потом Близнецы заметят их невовлеченность, им станет скучно. Рассудительных представителей знака Весы шокирует легкомысленность Близнецов, на почве чего у них могут возникнуть столкновения из-за насмешек друг на другом, а затем разрастись в серьезные ссоры, которые приведут к распаду союза.

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