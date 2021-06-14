Марс во Льве спутает знакам зодиака все карты

С 11 июня по 29 июля транзит Марса проходит по кладовой тепла и света – величественному Льву.

Транзит становится очень заметным в рамках 2021 года хотя бы потому, что воинственная планета пойдёт по знаку, где властвует Солнце. С учётом транзитного графика Марса при аспектах с другими планетами период ожидается вполне бескомпромиссный.

Важная схема – Марс во Льве единоличник, получает своё удвоенное «Я», обретает повышенную степень индивидуализма, исконного качества Солнца, что обязательно время от времени будет проявляться в различных действиях и манерах поведения.

Кроме того, такому Марсу на сцене (собака на сене) требуется публика и яркие моменты, шоу, иногда церемонии и парады, почести – тогда и творческий запал, креативное начало Марса не иссякнет. Поэтому и не стоит на фоне транзита Марса по Льву удивляться росту амбиций и эгоизма, гордости и праведного гнева, повышения духа соперничества, азарта и даже фанатизма.

Кстати, о соперничестве и фанатизме – сектор Льва в зодиаке в достаточной степени отражает понятия «игра» и «спорт», и в этом ракурсе переход Марса состоится в значимый момент. В этот же день, 11 июня, стартует важное спортивное событие года – отложенный Чемпионат Европы-2020, который при сопровождении артистичного Марса наверняка пройдёт очень увлекательно и боевито, очень вероятно с преобладанием индивидуальной, авторской игры, которая поможет открыть новые яркие футбольные имена. Надо сказать, в это время могут испытать подъём и пункты приёма ставок, создатели игрового бизнеса.

Марс во Льве стоит признать важным транзитом для популярных личностей, а также людей из категории «сильных мира сего», королевских семей. Весьма вероятно, что мы увидим более активную динамику, какие-то пижонские выходки, показную значимость людей у власти или на различных публичных подиумах, но им же полезно и помнить, что агрессия и недовольство могут быть направлены и против них. Тем не менее именно у такого Марса есть способность сохранять достоинство, не потерять лицо и быть выше ситуации.

Необходимо помнить, что Марс в пятом знаке зодиака традиционно обращает внимание на детей, которые в этот период требуют больше внимания и защиты, в том числе на отдыхе и в местах развлечений, аттракционов.

Одним из самых напряжённых и опасных периодов этого транзита станет отрезок с 30 июня 4 июля включительно, когда Марс будет конфликтовать с Сатурном (точный аспект 1 июля) и Ураном (3-4 июля). Классические напряжённые аспекты способны принести всплеск техногенных аварий, ЧП с применением холодного оружия, разрушительных землетрясений и авиапроисшествий.

Другие короткие периоды неблагоприятного влияния Марса, чреватые ростом ДТП и конфликтов – со второй половины дня 13 до 15 июня, ночь с 20 на 21 июня, с раннего утра до середины дня 27 июня, с середины дня 12 июля до вечера 13 июля, середина дня 19 июля, ночь на 26 июля, 29 июля.