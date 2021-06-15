Верим в мечты и любовь — романтический гороскоп на 16 июня

Сегодня нам стоит снизить уровень цинизма и вновь поверить в светлое будущее.

Овен

Сегодня влюбленным Овнам недостаточно просто блеснуть талантом или проявить активность. В ситуациях дня много тонкостей, без учета которых представители этого знака гарантированно попадают впросак. Их может подвести недостаточная чуткость или неосведомленность, им не стоит строить из себя всезнаек.

Телец

Сегодня Тельцы могут доверять своей интуиции в любовных делах. А вот слушать советы со стороны им не стоит: они лишь собьют их с толку и уведут в сторону от истины. Если вы мечтаете о стабильном и прочном союзе, пользуйтесь любым шансом его укрепить, вскоре судьба может подвернуть его испытанию.

Близнецы

Влюбленным Близнецам этот день помешает мыслить ясно. Если любимый человек спросит их о дальнейших планах или о важных деталях, Близнецы не найдутся, что ответить, и могут попросту солгать. Возможна и обратная картина: партнер будет изводить Близнецов неизвестностью и неопределенностью будущего.

Рак

В эти сутки влюбленным Ракам далеко не все ясно, но у них есть надежный навигатор - собственное сердце. Если они будут прислушиваться исключительно к нему, обмануть их будет практически невозможно. В наихудшем положении - внушаемые Раки, они скорее поверят сплетням со стороны, чем своим ощущениям.

Лев

Сегодня многое вводит Львов в заблуждение. Им трудно угадать мотивы партнера и нелегко разобраться в собственных чувствах. Выводы, сделанные в этот день, на поверку окажутся догадками и домыслами. Многие Львы будут мнить себя в любви искушенными практиками, являясь на деле махровыми идеалистами.

Дева

Сегодня Девам нелегко сохранять психологическую и духовную автономию. Будучи влюбленными, они бессознательно сливаются с объектом своих чувств и готовы воспринять все исходящие от него влияния. Возможна сильнейшая внушаемость. Не лучший момент для договоренностей, объяснений, признаний и просьб.

Весы

Влюбленных Весов на протяжении всего дня могут преследовать сомнения или сопровождать недоразумения. Лучше не отправлять сегодня личные письма и не спешить с важным разговором. Совместные планы следует составлять лишь в черновике (особенно, если планируется переезд или романтическое путешествие).

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы обладают уникальной способностью извлекать ощущение подлинного счастья из мелочей. В капле морской воды для них заключается все море, а в одном намеке любимого человека - все богатство эмоций. А вот одинокие Скорпионы в этот день больше скептики и циники, чем романтики.

Стрелец

Сегодня из полосы яркого света влюбленные Стрельцы попадают в плотный туман, из которого не видно выхода. Все попытки прояснить ситуацию будут бесполезны. В довершение картины, многие Стрельцы окажутся на собственном персональном распутье, а в такой ситуации романтические инициативы лучше отложить.

Козерог

Этот день делает влюбленных Козерогов идеалистами, хотя сами они могут думать иначе. Недалеко ушли от них и свободные Козероги: думая, что сбросили розовые очки и превратились в циников, они на деле готовы поверить в любую красивую мечту или доброе предзнаменование. Может быть, это и к лучшему.

Водолей

Влюбленных Водолеев этот день лишает надежных внешних ориентиров, а также их главной опоры - таланта мыслить ясно, системно и связно. Беседа с пассией может не дать ожидаемого результата. Внимание обоих будет залипать не на тех нюансах, которые действительно важны для отношений.

Рыбы

Сегодня Рыбы и их партнеры с трудом понимают друг друга в разговоре, но это поправимо. В запасе остается обмен невербальными знаками любви и симпатии, а с этим у них все в порядке. Если любимый человек недостаточно хорошо владеет данным видом коммуникаций, Рыбы уверенно возьмут задачу на себя.