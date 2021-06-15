Обращаем внимание на мелочи — гороскоп на 16 июня

6-7 лунные сутки. Сегодня девиз Луны в Деве «вникай в детали» выполним далеко не всегда: в потоке преждевременных догадок и дезинформации расставить точные акценты сложно.

Не раз придется положиться на интуицию или отложить окончательное решение до лучших времен. Путаница усилится, если пытаться строить планы на будущее, не разобравшись с наследием прошлого. Добавится новых вопросов и ожиданий в сфере услуг и медицины. Наряду с благими знаками, могут появиться предпосылки для некоторых перегибов, например, переедания и злоупотребления лекарствами. Нежелательно отправляться в путь и вступать в переговоры.

Овен

Сегодня Овнам предстоит обращать внимание на мелочи. В первую очередь, звезды советуют реагировать на новые детали, с которыми вы прежде не сталкивались или не считали важными. Через них судьба может тонко намекнуть вам на состояние здоровья и необходимость смены лекарств, на служебные нюансы, на нужды питомцев, а также на духовные тонкости, например, на необходимость чаще совершать добрые дела.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит подавлять свои оригинальные, но разумные желания, тягу к творчеству и обновлениям. Если вчера креативная идея зашла в тупик и показалась нереальной, имеет смысл подступиться к ней еще раз: свежий взгляд окажется продуктивным. Сработает чутье на будущие тенденции. Слабое место любой хорошей задумки - детали, может подвести невнимательность, небрежность, неосведомленность.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам уделить больше внимания дому и семье, но предупреждают, что в частной жизни будет мало ясности. На домашней атмосфере может сказываться духовная или карьерная неопределенность. День подчеркнет моменты недопонимания в общении с домочадцами, создаст ситуации лжи или самообмана в делах, связанных с недвижимостью. Возможны трудности с пониманием потребностей питомца.

Рак

Сегодня Раки нуждаются в детальных данных, но найти их сложно, а те, что есть, нуждаются в проверке. Это день дезинформации, путаницы, опозданий, разминок, сложностей перевода и навигации. Возможны трудности при выборе лекарств и записи к врачу, при попытке наладить ближнюю и удаленную связь. В условиях сгущающегося информационного тумана получат много пищи тайные фантазии и смутные предчувствия.

Лев

Сегодня Львам нужна аккуратность в финансовых вопросах и выборе налоговой политики. Важно учитывать естественные сложности переходного периода. Звезды советуют отложить крупные приобретения и быть внимательнее в мелких тратах (например, при покупке лекарств и бытовых химикатов). Желательно не оставлять без внимания погрешности в расчетах и платежных документах, сохранять чеки, счета и накладные.

Дева

Сегодня на первом месте у Дев должны быть собственные нужды, но на деле это не всегда будет так. Это день психологических проекций. Многие Девы (особенно, рожденные в августе), начнут неосознанно подстраиваться под тех, от кого зависят, кого уважают или идеализируют. В итоге, им может быть трудно разобраться в своих истинных ощущениях, чувствах и потребностях. Лучше отложить все важные контакты.

Весы

Сегодня Весам лучше сократить список встреч и отменить мероприятия, связанные с общением (переговоры, совещания). Все данные стоит проверять, это день неясностей и путаницы. Участятся недоразумения при контактах на чужом языке, явные и скрытые ошибки, неточности, опечатки. Часть информации будет расплывчатой, предварительной. Могут привлечь внимание новые медицинские и фармацевтические сведения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам многое подсказывает их тонкая интуиция, что весьма кстати: информационный фон этих суток не отличается ясностью, над точными данными будут превалировать догадки и слухи. Обмануть и дезинформировать могут даже друзья. Сложить из смутных деталей достоверную картину будущего вряд ли получится, но большинство Скорпионов без труда уловит общий тренд и этого им окажется достаточно.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не навести резкость на цель: мишень расплывается в тумане. Будет трудно вывести кого-то на откровенность и получить точную информацию. Добавят неопределенности зависшие домашние дела, приостановленные личные или семейные замыслы. Стоит отменить переговоры, воздержаться от собеседований и консультаций, постановки диагнозов и утверждения планов. Не стоит верить ничьим обещаниям.

Козерог

Сегодня судьба дает Козерогам важные знаки. Они станут настоящим подарком для тех Козерогов, которые разочаровались в своем прежнем мировоззрении, но не хотят терять связь с высшим началом. Полезные намеки возможны и в «приземленных» делах, например, в связи со здоровьем, научной карьерой и зарубежными связями. День полон искажений и не всякой информации стоит верить, лучше положиться на чутье.

Водолей

Сегодня Водолеям может изменить их системное логическое мышление. Для многих представителей знака возрастет вероятность запутаться в деталях или стать жертвой иллюзий. Их попытки разобраться в том или ином насущном вопросе могут напоминать блуждания в темном лесу без фонаря и карты. Это особенно вероятно, если они спешат навести ясность в новом деле, не разобравшись досконально в его предыстории.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отменить переговоры или отказаться от них под благовидным предлогом. Надежды на взаимопонимание крайне мало, и не только в официальном общении. Не рекомендуются эмоциональные излияния, задушевные беседы, семейные советы, не стоит делать признания и раздавать обещания. Поддерживать нужные отношения лучше через молчаливые знаки дружелюбия и симпатии (помощь, подарки).