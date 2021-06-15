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Нужен творческий подход — финансовый гороскоп на 16 июня

15 июня 2021ГороскопыРамблер

Сегодня стоит смотреть на все задачи через призму креатива.

Нужен творческий подход — финансовый гороскоп на 16 июня
Фото: depositphotos

Овен

Результативность труда Овнов в этот день во многом зависит от отношений с коллегами и подчиненными. Наиболее удачное время для профессиональной деятельности приходится на утро. Успешно пойдут дела у офисных служащих, строителей. Бизнесменам рекомендуется принимать меры по улучшению условий труда своих сотрудников. В конце дня могут осложниться дела у торговцев.

Телец

У Тельцов этот день благоприятен для работы с документами и информацией. В первой половине дня успешно проходят деловые встречи, поездки, можно заключать торговые сделки. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей. В конце дня воздержитесь от крупных финансовых расходов – это время может быть связано с убытками.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня возрастают шансы на увеличение доходов. Возможно, это будет связано с получением выгодных заказов. Старайтесь приступить к запланированным на сегодня делам пораньше – тогда вы успеете больше сделать. Это тем более имеет смысл, учитывая, что вторая половина дня неблагоприятна для деловой активности и личных инициатив.

Рак

Ракам в первой половине дня рекомендуется работать с документами, устраивать деловые встречи и заниматься аналитической обработкой информации. Наиболее успешно пройдут встречи, инициатором которых были вы сами. Предприниматели смогут принять взвешенные решения. Вторая половина дня и вечернее время может сложиться неудачно для учебы и деловых поездок.

Лев

Если Львы имеют такую профессию, которая позволяет получать дополнительные доходы помимо основной работы, то ваши доходы могут вырасти. Возможно, вас попросят выйти на работу во внеурочное время с двойной оплатой. Вторая половина дня неблагоприятна для планирования и изменений в отношениях с деловыми партнерами. Внешние обстоятельства могут неожиданно поменяться.

Дева

У Дев этот день может быть связан с эмоциональной неустойчивостью. Если в начале дня вам эмоции не мешают, скорее даже помогают в работе, то ближе к концу дня усиливаются напряженные моменты. Особенно это относится к карьере и взаимоотношениям с начальством. Старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством без крайней производственной необходимости.

Весы

Первая половина дня складывается удачно для Весов, занимающих руководящие должности. Вы сможете добиться поставленной цели, действуя методом «мягкой силы», т.е. не раздавая приказы, а убеждая подчиненных и деловых партнеров в целесообразности тех или иных поступков. Наиболее результативное направление может быть связано с оптимизацией бюджета.

Скорпион

У Скорпионов этот день складывается успешно для профессионального обучения. Возможно, вы получите доступ к важной информации. Также возможен гармоничный контакт с опытными коллегами, которые смогут многому вас научить. Успешно идет обмен мнениями и опытом с единомышленниками. От рискованных финансовых операций лучше воздержаться.

Стрелец

Стрельцам в этот день не рекомендуется браться за важные дела, поскольку внешние обстоятельства могут препятствовать вам в достижении цели. Особенно это относится к ведению переговоров, выполнению клиентских услуг и подписанию соглашений о сотрудничестве. Вместе с тем, звезды советуют бизнесменам усилить поиски внешних инвесторов – здесь ваши усилия могут оказаться успешными.

Козерог

У Козерогов успешно пойдут дела, связанные с деловым партнерством и выполнением клиентских услуг. Можно заниматься рекламой, урегулированием юридических вопросов. Хорошее время для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. В конце дня могут ухудшиться ваши отношения с коллегами и подчиненными. Воздержитесь от высказывания критических замечаний, дабы не обострять отношения.

Водолей

Водолеи, имеющие склонность к техническому творчеству, смогут в первой половине дня предложить интересные идеи по совершенствованию стиля и методов работы. Хорошее время для изобретателей, рационализаторов, инженеров. Также это благоприятное время для освоения новой профессии. В конце дня воздержитесь от финансовых рисков и обмена валюты.

Рыбы

Рыбам рекомендуется сегодня отдавать предпочтение той работе, которая связана с применением новых технических решений и требует от вас нестандартного творческого подхода. Это хорошее время для работы с клиентами, участия в конкурсах, кастингах. В конце дня вы можете столкнуться с трудностями при завершении работы. Не лучшее время для строителей, намеренных сдать готовый объект заказчику.

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