Имена, обладателям которых повезет летом

Астролог Михаил Филоненко рассказал, обладателям каких мужских и женских имен можно рассчитывать на везение в любви и финансовых делах летом 2021 года.
По словам Филоненко, коридор затмений, закрывшийся 10 июня, до конца сентября 2021 года сулит удачу людям по имени Алексей, Александр, Геннадий, Петр, Михаил, Светлана, Татьяна, Ирина, Ольга, Зулия, Зульфия.
Кроме того, астролог перечислил отчества, обладателям которых будет везти в азартных играх, связанных с монетами и купюрами: Витальевич, Юрьевич, Андреевич, Алексеевич и Александрович.
Совпадение перечисленных выше имен с этими отчествами удвоит или утроит везение, пообещал Филоненко.
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