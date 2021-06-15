Астролог рассказал, что сажать на даче на этой неделе

Рассказываем, когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Понедельник и вторник подходят для уничтожения вредителей и сорняков, для сбора трав, огурцов, томатов, укропа, салата.

Среда и четверг — умеренно благоприятные дни для посадок кустов, плодовых деревьев, других растений с ценными вершками, для придания форм посадкам, для прививок деревьев.

Пятница, суббота и воскресенье имеют универсальные показатели, сажать можно практически всё, хотя корнеплоды и не покажут рекордов, в эти дни хорошо проводить строительные работы, особенно связанные с окнами, крышами, дверями, воротами.