Астролог рассказал, что сажать на даче на этой неделе

Рассказываем, когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.
6-7 лунные сутки. Луна в Деве намекает нам на то, что дьявол кроется в деталях, и именно на них стоит обратить свое внимание. Но это будет не так-то...
7-8 лунные сутки. Сегодня Меркурий включит нам сломанный телефон и заставит говорить загадками. Поэтому понять близких и любимых будет ну очень...
Растущая Луна, Солнце в Близнецах и Марс во Льве создают на этой неделе прекрасные условия для активной деятельности. Ретроградный Меркурий усложнит...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...