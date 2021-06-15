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Астролог назвал самые безопасные для вождения дни

15 июня 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 14 по 20 июня.

Астролог назвал самые безопасные для вождения дни
Фото: depositphotos
Понедельник и вторник — хорошие дни для перевозок, переездов, помощи детям на авто, риски меньше обычного.
Среда и четверг подходят для диагностики и ухода за машиной, поездок за город, перевозок грузов. Пятница может дать поездки с малой пользой, к вечеру порядка в делах будет больше.
Суббота и воскресенье имеют устойчиво благоприятный фон для вождения, обучения вождению, для поездок со знакомыми и друзьями.
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