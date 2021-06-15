Астролог назвал самые безопасные для вождения дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 14 по 20 июня.

Понедельник и вторник — хорошие дни для перевозок, переездов, помощи детям на авто, риски меньше обычного.

Среда и четверг подходят для диагностики и ухода за машиной, поездок за город, перевозок грузов. Пятница может дать поездки с малой пользой, к вечеру порядка в делах будет больше.

Суббота и воскресенье имеют устойчиво благоприятный фон для вождения, обучения вождению, для поездок со знакомыми и друзьями.