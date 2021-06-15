Астролог назвал самые безопасные для вождения дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 14 по 20 июня.
5-6 лунные сутки. Луна во Льве «за» креатив, чувство юмора и общую активность. Сидеть на месте чертовка нам сегодня не даст – обязательно подкинет...
6-7 лунные сутки. Сегодня девиз Луны в Деве «вникай в детали» выполним далеко не всегда: в потоке преждевременных догадок и дезинформации расставить...
Растущая Луна, Солнце в Близнецах и Марс во Льве создают на этой неделе прекрасные условия для активной деятельности. Ретроградный Меркурий усложнит...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...