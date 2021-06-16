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ТОП-3 женских знака, которые не умеют контролировать себя

16 июня 2021ГороскопыГоворит Уфа

Некоторые дамы обладают настолько вспыльчивым и невыносимым характером, что общение с ними превращается в страшную пытку.

ТОП-3 женских знака, которые не умеют контролировать себя

Кто из представительниц гороскопа грешит постоянными истериками, рассказали астрологи.

Овен

Женщина-президент с бесконечными полномочиями. Занимает безоговорочную позицию лидера. Не считается с мнением людей и не замечает окружающих. Не собирается сдерживать эмоции и не думает о том, что хамским поведением подавляет всех вокруг. Упорно идет к своей цели и разрушает все на пути к ней. Решительная дама растопчет и уничтожит любого, кто посмеет перегородить ей дорогу. Вспыльчивая особа не станет стесняться в выражениях и не будет соблюдать рамки приличия.

Лев

Амбициозная дама не собирается сдерживаться и держать себя в руках. Демонстративно не соблюдает приличия и ведет себя подчеркнуто эксцентрично. Открытая душа. Прямо говорит о своих желаниях и намерениях. Не станет увиливать и молчать, чтобы произвести впечатление. Очень эмоциональна. Если плачет, то только навзрыд. Если злится, то до смертельной схватки с врагом. Общение с ней – русская рулетка. Невозможно предугадать, похвалит Львица собеседника или, наоборот, морально уничтожит его.

Близнецы

Разносторонняя дама с массой интересов и увлечений. В ней успешно уживаются множество личностей: от романтичной девы до прокуренной байкерши. Из-за своей многоликости ей сложно контролировать эмоции. Она принимает скоропалительные решения и говорит первое, что взбредет в голову. Своим поведением часто обижает окружающих и искренне не понимает, почему близкие отворачиваются от нее. Любит жизнь, свободу и независимость. В стремлении познать все земные радости не замечает, что превращается в токсичную и язвительную особу.

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