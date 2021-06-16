Старые девы по знаку зодиака

Астрологи рассказали, какие проблемы могут повлиять на личное счастье каждого зодиака.

Несмотря на вспыльчивость этого знака, астрологи уверены, что они точно заслуживают женского счастья. По мнению экспертов, проблемы Овнов исходят только из их собственной головы. Они способны внушить себе все что угодно. Например, что они не красивые, и будут жить годами с этой установкой.

Представительницам этого знака советуют повнимательнее посмотреть на себя в зеркало, улыбнуться и уверовать в счастливое будущее, тогда и мужчины упадут к их ногам.

Слишком закрытый характер Тельцов может сыграть с ними злую шутку. Из-за своей замкнутости они боятся новых знакомств, а это, в свою очередь, лишает их шанса встретить «своего человека». Они напрасно думают, что лучше провести вечер в компании старых друзей, нежели посетить шумную вечеринку, подчеркивают астрологи.

Представительницы этого знака больше других склонны к феминизму. Близнецы не выносят мужского давления и не любят, когда им указывают, как жить. Обществу мужчин они предпочитают компанию домашних животных и мало задумываются о старости и одиночестве.

Потенциальных кавалеров представительниц этого знака отталкивает их неопрятный внешний вид. Раки мало следят за собой, спортзалу предпочитают диван и сладости, а к выбору одежды относятся без должного внимания. Мужчины же хотят видеть рядом с собой аккуратных и опрятных дам, это и следует взять Ракам на вооружение.

Представительницы этого знака известны своим тяжелым характером. Они бы и рады завести семью и детей, но свидания часто заканчиваются провалом. Чтобы преуспеть на личном фронте, астрологи советуют Львам изучить искусство флирта и повысить свое обаяние.

Девы любят сказки и верят, что замуж можно выйти только раз. Они предпочитают ждать своего принца на белом коне и не заводят романы. Так, в ожидании счастья они могут провести и 70 лет.

Сделать выбор для Весов — настоящее мучение. Они тщательно изучают кандидатов на руку и сердце. И этот кастинг, как и у Дев, может затянуться на долгие годы. Однако, если страх остаться старой девой сильнее, чем страх ошибиться, Весам стоит быть посмелее и поэкспериментировать с мужчинами.

Эти романтичные натуры предпочитают страсти платоническую любовь. Им больше по душе чтение стихов под Луной, глубокие разговоры и серенады. Однако не все кавалеры Скорпионов готовы на такие поступки.

Проблема Стрельцов в том, что они слишком сильно выпячивают свою асексуальность. На ужин в ресторан вместо платья могут прийти в футболке, старых джинсах и с немытой головой. Кроме того, они не любят выставлять себя на показ и стремятся к уединению, поэтому и рискуют провести жизнь в одиночестве.

Представители этого знака очень консервативны. Создание семьи в их списке идет после получения образования и карьеры. Многие Козероги начинают ходить на свидания только после 30 лет. Таким людям сложно строить отношения. Астрологи советуют Козерогам начать заботиться о своей судьбе пораньше, чтобы не засидеться «в девках».

Личная жизнь не складывается у этих знаков часто потому, что они не любят подстраиваться под окружающих и предпочитают, как кошки, «гулять сами по себе». Им следует проявлять больше внимания к партнерам, которых вызывают у них симпатию.

Представительницы данного знака слишком сложные, словно ребус, который не каждый способен разгадать. Отрицательные качества — вроде авторитарности, агрессивности и безалаберности — Рыбы часто пытаются выдать за свои достоинства. Так как кавалеры не сразу могут их раскусить, это чревато сильными разочарованиями. Астрологи советуют Рыбам быть более благосклонными и тщательнее работать над собой.