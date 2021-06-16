Изъясняемся намеками — гороскоп на 17 июня

7-8 лунные сутки. Сегодня непростые отношения светил и Меркурия затрудняют взаимное понимание и вносят много искажений в информационный поток.

Часто придется изъясняться намеками. Рекомендуется отложить переговоры, заявления, консультации, отправку в путь и любые начинания (особенно, связанные с коммуникациями, здоровьем и интеллектуальным трудом). Уместны предварительные соглашения. Гармонию отношений лучше подпитать за счет взаимной симпатии и поддержки. Будут кстати знаки внимания от родни и старых друзей. Возможны хорошие сюрпризы, полезные находки. Приветствуется легкая пища, можно сделать приятной диету.

Овен

Сегодня Овнам предстоит жить в режиме постоянной подстройки к обстановке и проявлять гибкость. Это не тот день, когда следует ждать определенности. Не стоит надеяться на точную информацию, четкие инструкции, полное взаимопонимание и однозначный результат. Возможны моменты неясности при общении с коллегами и сервисами, ошибки в медицинской и другой документации, навигации и служебной переписке.

Телец

Для Тельцов день удачен - при условии, что они сделают ставку не на вербальный контакт, а на чутье. Информационный фон этих суток остается туманным. Не стоит полагаться на чужую честность: могут лукавить дети, друзья, любимые, быть не до конца откровенными коллеги. Основа для взаимопонимания - симпатия, мягкость и дружелюбие: если от вас исходят такие флюиды, люди гарантированно к вам потянутся.

Близнецы

Сегодня Близнецам трудно встретить полное понимание в своем близком кругу, но не слишком ясны и их отношения с внешним миром. Привычки прошлого будут мешать многим Близнецам осознать свои новые потребности. Лучше отложить все переговоры и соглашения. В качестве компенсации, день неплох для приятных бытовых обновлений и для небольших кулинарных экспериментов, особенно, на основе старых запасов.

Рак

Сегодня Раков мало пугает путаница. Многие Раки, особенно женщины, интуитивно поймут суть любых туманных речей, угадают верный путь и в любой ситуации отыщут себе комфортную нишу. Они смогут приятно провести время в полосе ожидания, подберут альтернативу отсутствующему товару, найдут чем порадовать себя в минуту неопределенности и в самую строгую диету ухитрятся включить свои любимые лакомства.

Лев

Львам сегодня желательно воздержаться от активного шоппинга и взаиморасчетов. В эти сутки легко просчитаться по рассеянности, запутаться в скрытых мелочах, ошибиться в заполнении платежного документа, налоговой декларации. Но не все так плохо: неожиданно удачными станут случайные находки на распродажах и покупки, сделанные приватно. Нужными мелочами могут снабдить близкие друзья или родственники.

Дева

Сегодня Девам лучше отложить важные совещания, переговоры и собеседования, конструктивный диалог окажется не самой сильной их стороной. Не стоит им рассчитывать и на встречный конструктив: сама обстановка этих суток провоцирует лукавство и недомолвки. Преждевременны соглашения. Шанс добиться успеха или сохранить положение вещей выше там, где отсутствует необходимость объясняться и договариваться.

Весы

Сегодня Весы не раз окунутся в информационный туман. Плавать в море догадок и иллюзий им предстоит чаще, если на повестке дня здоровье, поездка, учеба или полезные услуги. Наряду с чисто бюрократическими мелкими заминками, придется иметь дело с объективной тотальной задержкой, сомнением и неизвестностью. Возможно вынужденное ожидание в делах, связанных с туризмом, с работой и лечением за рубежом.

Скорпион

В этот день Скорпионам не стоит рассчитывать на резкие перемены, в том числе, на внезапное и полное прояснение перспектив. Горизонт событий вплоть до ночи затянут туманом, приходится доверять судьбе или ориентироваться на ощущения. Не стоит иметь сегодня дело с новыми людьми. Не рекомендуется возлагать надежды и на старых друзей: в силу обстоятельств, даже на них будет можно положиться не всегда.

Стрелец

Стрельцам вплоть до ночи лучше воздерживаться от переговоров и поспешных суждений. Стоит отложить даже стандартные плановые мероприятия (особенно, требующие обмена мнениями и подразумевающие доверие). Нежелательны юридические, финансовые, жилищные, врачебные и другие целевые консультации. Не рекомендуется процедура передачи дел или заключения договора, выступление с речью, вступление в должность.

Козерог

Сегодня Козерогов редко подводит чутье - но многие представители знака, из-за природной любви к ясности, надеются получить однозначное подтверждение своим догадкам. К сожалению, в данный момент это невозможно по объективным причинам. Лучше не спешить с отправкой в путь (особенно, долгий и дальний), с началом учебного или исследовательского цикла, со стартом лечебных или бюрократических процедур.

Водолей

Водолеям звезды советуют отложить важные дела и целиком посвятить этот день деталям (особенно, нюансам прошлого). Все другие занятия в эти сутки сулят мало практической пользы - а решительные начинания могут оказаться даже вредны, и уж точно преждевременны. В зависимости от ситуации и планов, полезно обратить внимание на вопросы здоровья, безопасности, налогов, наследства, страхования имущества.

Рыбы

Рыбам не стоит надеяться на полную честность в семейном и другом общении, на откровенность партнера и прояснение важного вопроса. Потолок достижений этого дня - предварительные обещания и договоренности, а лучшая тактика - блюсти баланс интересов и ненавязчиво подпитывать взаимные симпатии. Нежелательно начинать переговоры, консультировать, выступать с предложением, предлагать и принимать помощь.