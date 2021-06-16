Доверяем своим чувствам — любовный гороскоп на 17 июня

Сегодня очень важно доверять не словам или действиям партнера, а своим чувствам и мыслям.

Овен

Сегодня любовная инициатива Овнов разбивается о стену мелких препятствий. На протяжении всего дня их ждут загадочные проколы, ошибки и недоразумения. Стиль их действий может не подходить партнеру или противоречить логике обстоятельств. Им лучше не претендовать на роль рулевого и плыть по течению.

Телец

Сегодня главным (мирным) оружием влюбленных Тельцов является их мягкое «домашнее» обаяние. Даже нервозные и эксцентричные Тельцы способны время от времени ловить эту приятную волну и вовлекать в нее партнера, что идет на пользу их отношениям. В первую очередь, в этом преуспеют Тельцы-женщины.

Близнецы

В этот день Близнецам и их пассиям не стоит обсуждать животрепещущие острые темы: такой разговор зайдет в тупик. Вдобавок, сложится лишний повод для манипуляций в будущем. Лучше общаться сегодня на языке приятных бытовых мелочей - например, вместе приготовить оригинальное, полезное и вкусное блюдо.

Рак

Сегодня Раки удачливы в любовных делах, пока находятся на своей гармоничной волне. Благодаря обаянию и приятным чертам характера, они станут объектом заботы, их будут холить, лелеять и беречь от лишних проблем (возможно, невинной ложью). Одинокие Раки найдут себе неожиданное неплохое утешение.

Лев

Обстоятельства этого дня мешают влюбленным Львам проявить инициативу. Звезды считают, что это не так уж плохо: судьба не только ставит преграды их страстям, но и бережет их от лишних глупостей, ведь сейчас темпераментные Львы способны на самое эксцентричное, непредсказуемое и вызывающее поведение.

Дева

Сегодня Девам лучше и выражать, и принимать личную симпатию невербальными способами. Чем больше в этот день произносится ими слов, тем больше искажений возникает в приятном любовном диалоге. Особенно нежелательно закладывать цикл недопонимания и взаимных иллюзий в новых и едва намечающихся романах.

Весы

Сегодня звезды не хотят снабжать Весов точной информацией, из-за чего у тех постоянно возникают тайные сомнения (особенно, если задерживаются нужные им известия или плохо работает связь). Одни Весы будут сомневаться в себе, другие могут усомниться в любимом человеке или в благосклонности судьбы.

Скорпион

В эти сутки для Скорпионов длится испытание верой. На фоне информационной недостаточности влюбленные Скорпионы вынуждены доверять своим чувствам, а одинокие своим надеждам и предчувствиям. Звезды советуют им быть в любви оптимистами и доверяться судьбе всякий раз, как подводят собственные ощущения.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам быть краткими в своих личных разговорах. По возможности, стоит вообще уклониться от контакта. В эти сутки проблематична честность, а лукавство (даже из благих побуждений) не сулит отношениям ничего хорошего: есть риск положить начало долгой полосе взаимного обмана.

Козерог

Сегодня практичные Козероги могут позволить себе пофантазировать о новых любовных приключениях или исполнении давних романтических планов. Несмотря на верные предчувствия, сейчас у них нет точной информации. а в такой переходный момент самое время дать волю воображению.

Водолей

Сегодня взгляд Водолеев необъективен, так как их уводят в сторону мелочи. В гармоничных отношениях они склонны рассматривать в лупу мелкие недостатки любимого человека и считать их пороками, а в неудачных - цепляться за мнимые достоинства неподходящего партнера и возлагать на них большие надежды.

Рыбы

День подпитывает мнительность Рыб, но также дает им опору в виде природного чутья и тонкий рычаг влияния в виде их собственной загадочности. Ситуация не дает говорить открыто и честно, что порой может быть представителям этого знака даже на руку. Условие успеха - минимизировать вербальный контакт.