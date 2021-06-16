Доверяем своим чувствам — любовный гороскоп на 17 июня

Сегодня очень важно доверять не словам или действиям партнера, а своим чувствам и мыслям.
Сегодня любовная инициатива Овнов разбивается о стену мелких препятствий. На протяжении всего дня их ждут загадочные проколы, ошибки и недоразумения. Стиль их действий может не подходить партнеру или противоречить логике обстоятельств. Им лучше не претендовать на роль рулевого и плыть по течению.
Сегодня главным (мирным) оружием влюбленных Тельцов является их мягкое «домашнее» обаяние. Даже нервозные и эксцентричные Тельцы способны время от времени ловить эту приятную волну и вовлекать в нее партнера, что идет на пользу их отношениям. В первую очередь, в этом преуспеют Тельцы-женщины.
В этот день Близнецам и их пассиям не стоит обсуждать животрепещущие острые темы: такой разговор зайдет в тупик. Вдобавок, сложится лишний повод для манипуляций в будущем. Лучше общаться сегодня на языке приятных бытовых мелочей - например, вместе приготовить оригинальное, полезное и вкусное блюдо.
Сегодня Раки удачливы в любовных делах, пока находятся на своей гармоничной волне. Благодаря обаянию и приятным чертам характера, они станут объектом заботы, их будут холить, лелеять и беречь от лишних проблем (возможно, невинной ложью). Одинокие Раки найдут себе неожиданное неплохое утешение.
Обстоятельства этого дня мешают влюбленным Львам проявить инициативу. Звезды считают, что это не так уж плохо: судьба не только ставит преграды их страстям, но и бережет их от лишних глупостей, ведь сейчас темпераментные Львы способны на самое эксцентричное, непредсказуемое и вызывающее поведение.
Сегодня Девам лучше и выражать, и принимать личную симпатию невербальными способами. Чем больше в этот день произносится ими слов, тем больше искажений возникает в приятном любовном диалоге. Особенно нежелательно закладывать цикл недопонимания и взаимных иллюзий в новых и едва намечающихся романах.
Сегодня звезды не хотят снабжать Весов точной информацией, из-за чего у тех постоянно возникают тайные сомнения (особенно, если задерживаются нужные им известия или плохо работает связь). Одни Весы будут сомневаться в себе, другие могут усомниться в любимом человеке или в благосклонности судьбы.
В эти сутки для Скорпионов длится испытание верой. На фоне информационной недостаточности влюбленные Скорпионы вынуждены доверять своим чувствам, а одинокие своим надеждам и предчувствиям. Звезды советуют им быть в любви оптимистами и доверяться судьбе всякий раз, как подводят собственные ощущения.
Сегодня звезды советуют Стрельцам быть краткими в своих личных разговорах. По возможности, стоит вообще уклониться от контакта. В эти сутки проблематична честность, а лукавство (даже из благих побуждений) не сулит отношениям ничего хорошего: есть риск положить начало долгой полосе взаимного обмана.
Сегодня практичные Козероги могут позволить себе пофантазировать о новых любовных приключениях или исполнении давних романтических планов. Несмотря на верные предчувствия, сейчас у них нет точной информации. а в такой переходный момент самое время дать волю воображению.
Сегодня взгляд Водолеев необъективен, так как их уводят в сторону мелочи. В гармоничных отношениях они склонны рассматривать в лупу мелкие недостатки любимого человека и считать их пороками, а в неудачных - цепляться за мнимые достоинства неподходящего партнера и возлагать на них большие надежды.
День подпитывает мнительность Рыб, но также дает им опору в виде природного чутья и тонкий рычаг влияния в виде их собственной загадочности. Ситуация не дает говорить открыто и честно, что порой может быть представителям этого знака даже на руку. Условие успеха - минимизировать вербальный контакт.
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