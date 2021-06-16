Подводим итоги — финансовый гороскоп на 17 июня

Сегодня важно оценить проделанную работу и наметить планы на будущее.
Овны в этот день способны легко и быстро устанавливать деловые связи с интересующими их людьми. Успешно проходят поездки, встречи, работа с документами и профессиональное обучение. Однако вторая половина дня может быть сопряжена с осложнениями в торговле - работники магазинов могут недосчитаться выручки. Будьте внимательнее при расчетах с клиентами.
Тельцам звезды советуют в этот день максимально усилить темп работы. Запаса энергии у вас будет вполне достаточно, чтобы выдержать в течение длительного времени большие нагрузки. В результате вы сможете повысить производительность труда и уровень доходов. В конце дня будьте внимательнее при работе с документами – возрастает вероятность перепутать и потерять документы.
Близнецам в этот день рекомендуется делать ставку на развитие личной инициативы и включение в коллективные производственные процессы. Вы сможете находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях. Хорошо идет работа с прицелом на перспективу. Между тем, сейчас не стоит рассчитывать на высокие доходы и карьерное продвижение.
Ракам в этот день выгоднее действовать методами тайной дипломатии и стараться не привлекать к себе постороннего внимания. Чем меньше окружающие будут знать о ваших намерениях, тем меньше смогут этому помешать. Вместе с тем отношения с вашим непосредственным начальством складываются вполне доброжелательные и доверительные. Проблемное время для тех, кто работает на вахте.
Львам в этот день удастся повысить уровень своего профессионализма за счет приобретения новых знаний. Успешно пойдет обучение, деловая переписка, обмен опытом и коллективная творческая работа. Повышение уровня квалификации положительно отразится на вашей деловой репутации. Вместе с тем это не лучшее время для урегулирования вопросов с финансовыми заимствованиями.
Удачно сложится этот день для Дев, настроенных на решительное продвижение в карьере. Особенно это относится к руководящим работникам, которым предстоит принимать решения по реформированию структуры управления или кадровым перестановкам. Вы сможете сделать подведомственную вам структуру более управляемой и эффективной. Избавляйтесь от всего того, что устарело и перестало приносить пользу.
У Весов, проходящих профессиональное обучение на курсах повышения квалификации, хороший день для сдачи экзаменационных и аттестационных заданий. Возможно, вам удастся подтвердить свой профессиональный уровень и получить соответствующий документ. Бизнесменам рекомендуется усилить внимание к рекламной раскрутке своих проектов.
Скорпионам рекомендуется прилагать усилия к совершенствованию стиля и методов работы. Особенно это характерно для представителей инженерно-технических профессий. Вы сможете более рационально использовать имеющиеся у вас технические ресурсы. А вот для проведения рекламных акций день неблагоприятен. Также не торопитесь проводить операции по обмену валюты.
Стрельцам рекомендуется ориентировать себя на гибкое поведение и реагирование при взаимодействии с деловыми партнерами и клиентами. Можно делегировать партнеру часть своих полномочий – результаты работы от этого не пострадают. Не лучший день для оформления заявки к получению ипотечного кредита – банк может отказать вам.
Козероги в этот день способны продемонстрировать чудеса работоспособности и эффективности. Старайтесь не откладывать текущие дела в долгий ящик и решать вопросы сразу же по мере их поступления. Благодаря хорошей физической форме вы сможете поддерживать высокий темп в течение всего рабочего дня. Наиболее преуспеют в работе те, кто связан преимущественно с физическим трудом.
Водолеи сегодня смогут преуспеть в делах, требующих сноровки и выдумки, предполагающих поиск оптимального решения из нестандартных ситуаций. Вы сможете опередить конкурентов, одержать победу в конкурсах, кастингах. Вместе с тем возможны шероховатости в отношениях с коллегами – воздержитесь от критических замечаний в их адрес.
Рыбам рекомендуется подводить итоги по результатам проделанной работы. Удачно пойдут дела у офисных служащих, сосредоточенных на подготовке отчетной документации. Возможно, вам предоставят более производительные технические средства, отчего уровень производительности труда и доходов повысится. Вместе с тем это не лучшее время для рекламы, публикации резюме.
6-7 лунные сутки. Луна в Деве намекает нам на то, что дьявол кроется в деталях, и именно на них стоит обратить свое внимание. Но это будет не так-то...
7-8 лунные сутки. Сегодня Меркурий включит нам сломанный телефон и заставит говорить загадками. Поэтому понять близких и любимых будет ну очень...
Растущая Луна, Солнце в Близнецах и Марс во Льве создают на этой неделе прекрасные условия для активной деятельности. Ретроградный Меркурий усложнит...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...