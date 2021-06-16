Подводим итоги — финансовый гороскоп на 17 июня

Сегодня важно оценить проделанную работу и наметить планы на будущее.

Овен

Овны в этот день способны легко и быстро устанавливать деловые связи с интересующими их людьми. Успешно проходят поездки, встречи, работа с документами и профессиональное обучение. Однако вторая половина дня может быть сопряжена с осложнениями в торговле - работники магазинов могут недосчитаться выручки. Будьте внимательнее при расчетах с клиентами.

Телец

Тельцам звезды советуют в этот день максимально усилить темп работы. Запаса энергии у вас будет вполне достаточно, чтобы выдержать в течение длительного времени большие нагрузки. В результате вы сможете повысить производительность труда и уровень доходов. В конце дня будьте внимательнее при работе с документами – возрастает вероятность перепутать и потерять документы.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется делать ставку на развитие личной инициативы и включение в коллективные производственные процессы. Вы сможете находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях. Хорошо идет работа с прицелом на перспективу. Между тем, сейчас не стоит рассчитывать на высокие доходы и карьерное продвижение.

Рак

Ракам в этот день выгоднее действовать методами тайной дипломатии и стараться не привлекать к себе постороннего внимания. Чем меньше окружающие будут знать о ваших намерениях, тем меньше смогут этому помешать. Вместе с тем отношения с вашим непосредственным начальством складываются вполне доброжелательные и доверительные. Проблемное время для тех, кто работает на вахте.

Лев

Львам в этот день удастся повысить уровень своего профессионализма за счет приобретения новых знаний. Успешно пойдет обучение, деловая переписка, обмен опытом и коллективная творческая работа. Повышение уровня квалификации положительно отразится на вашей деловой репутации. Вместе с тем это не лучшее время для урегулирования вопросов с финансовыми заимствованиями.

Дева

Удачно сложится этот день для Дев, настроенных на решительное продвижение в карьере. Особенно это относится к руководящим работникам, которым предстоит принимать решения по реформированию структуры управления или кадровым перестановкам. Вы сможете сделать подведомственную вам структуру более управляемой и эффективной. Избавляйтесь от всего того, что устарело и перестало приносить пользу.

Весы

У Весов, проходящих профессиональное обучение на курсах повышения квалификации, хороший день для сдачи экзаменационных и аттестационных заданий. Возможно, вам удастся подтвердить свой профессиональный уровень и получить соответствующий документ. Бизнесменам рекомендуется усилить внимание к рекламной раскрутке своих проектов.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется прилагать усилия к совершенствованию стиля и методов работы. Особенно это характерно для представителей инженерно-технических профессий. Вы сможете более рационально использовать имеющиеся у вас технические ресурсы. А вот для проведения рекламных акций день неблагоприятен. Также не торопитесь проводить операции по обмену валюты.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется ориентировать себя на гибкое поведение и реагирование при взаимодействии с деловыми партнерами и клиентами. Можно делегировать партнеру часть своих полномочий – результаты работы от этого не пострадают. Не лучший день для оформления заявки к получению ипотечного кредита – банк может отказать вам.

Козерог

Козероги в этот день способны продемонстрировать чудеса работоспособности и эффективности. Старайтесь не откладывать текущие дела в долгий ящик и решать вопросы сразу же по мере их поступления. Благодаря хорошей физической форме вы сможете поддерживать высокий темп в течение всего рабочего дня. Наиболее преуспеют в работе те, кто связан преимущественно с физическим трудом.

Водолей

Водолеи сегодня смогут преуспеть в делах, требующих сноровки и выдумки, предполагающих поиск оптимального решения из нестандартных ситуаций. Вы сможете опередить конкурентов, одержать победу в конкурсах, кастингах. Вместе с тем возможны шероховатости в отношениях с коллегами – воздержитесь от критических замечаний в их адрес.

Рыбы

Рыбам рекомендуется подводить итоги по результатам проделанной работы. Удачно пойдут дела у офисных служащих, сосредоточенных на подготовке отчетной документации. Возможно, вам предоставят более производительные технические средства, отчего уровень производительности труда и доходов повысится. Вместе с тем это не лучшее время для рекламы, публикации резюме.