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Пять самых ревнивых знаков зодиака

16 июня 2021ГороскопыУника Новости

Какие знаки зодиака могут ревновать вторых половинок даже к столбу?

Пять самых ревнивых знаков зодиака
Фото: depositphotos

Астрологи назвали пять самых ревнивых представителей зодиакального круга.

Стрелец

На пятом месте оказались Стрельцы, правящей стихией которых является огонь, отвечающий за темперамент, вспыльчивость и горячность. Рожденные под этим знаком люди могут долго терпеть, не показывая ревности, но накопительный эффект рано или поздно проявится. Тогда партнеру Стрельца мало не покажется.

Овен

Четвертое место досталось Овнам, которые не станут скрывать свою ревность. Если у Овна возникнут сомнения в верности партнера, он засыплет его упреками и обвинениями. Однако люди, появившиеся на свет под этим знаком, отходчивы и быстро забывают обиды. После ссоры они жалеют о том, что наговорили лишнего.

Лев

Львы расположились на третьем месте. Представители этого знака отличаются гордостью: если они уловят хотя бы намек на неверность своего партнера, мириться с таким развитием событий они не станут. Львам важно чувствовать и слышать, что они единственные и неповторимые. Чтобы усмирить ревность Льва, близкому человеку необходимо задействовать дар убеждения, говоря огромное количество лестных слов и показывая искренность чувств.

Скорпион

Второе место астрологи отдали Скорпионам. Даже самый невинный комплимент в адрес другого человека может быть расценен представителем этого знака как предательство. Скорпион – однолюб, и такой же преданности он ждет от любимого человека. Представителю этого знака категорически не нравится, если партнер решает провести время без него. Скорпион способен ревновать даже к командировкам.

Рыбы

Самый ревнивый знак зодиака — Рыбы. Они крайне эмоциональны, чувствительны и непредсказуемы, поэтому ревность может возникнуть даже по самым неожиданным поводам. Настроение у Рыб меняется очень быстро, они склонны преувеличивать и проявлять мнительность. Ситуацию усугубляет еще и их неуверенность в себе, а любое отклонение близкого человека от стандартного поведения может расцениваться Рыбами как неверность.

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