Здоровые амбиции и высокая самооценка – гороскоп на 21-27 июня

На этой неделе на небе будут актуальными 3 планетных аспекта.

21 июня Венера делает гармоничный аспект – трин к Нептуну. Этот аспект способствует искусствам и любви. Многие люди, чьи гороскопы будут затронуты этим аспектом, могут почувствовать тягу к искусствам, особенно связанным с музыкой и живописью. Некоторые захотят взять в руки кисти и попытаться написать картины. Кто-то захочет обучиться игре на музыкальных инструментах. Но чаще всего усиление эстетической потребности может реализоваться в посещении концерта или картинной галереи. Также под влиянием этого аспекта усиливается чувство любви в романтических и партнерских отношениях. Эти отношения могут быть наполнены заботой и нежностью и становятся близки к идеальным. Романтическое знакомство на таком аспекте сулит много гармонии и радости.

23 июня трин Солнце-Юпитер – один из самых лучших аспектов. Это аспект оптимизма и расширения сферы влияния. Аспект способствует покровительству и поддержке со стороны влиятельных людей. На таком аспекте успешно стартует и развивается бизнес. Можно начинать цикл обучения или отправляться в путешествие. Аспект способен дать очень много материальных благ тем людям, которые имеют устремления к расширению своего влияния. Необходимы здоровые амбиции и высокая самооценка – тогда многое будет дано.

23-24 июня – оппозиция Венера-Плутон. Аспект связан с усилением собственнических инстинктов. Если речь идет о партнерских отношениях, то может усилиться чувство ревности и страсти – ведь это аспект безраздельного обладания объектом любви. Также под влиянием этого аспекта может усилиться жажда обогащения, стремление получить в свое распоряжение большие суммы денег и материальных ценностей. По-другому этот аспект можно назвать аспектом жадности и стяжательства. Тем не менее, напряженная связь Венера-Плутон может привести к большим усилиям и высокому уровню работоспособности ради обретения богатства

Овен

У Овнов на этой неделе усиливается потребность в отдыхе. Постарайтесь не планировать много дел и настройтесь на спокойный и расслабленный образ жизни. Это хорошее время для улучшения отношений в семье, с родными и близкими. Если вы основное внимание уделите семейным делам, то близкие будут вам благодарны и окажут помощь. Сделайте что-то практически полезное, чтобы усилить ощущение комфорта и тепла семейного очага. Это хорошее время для наведения порядка и распределения обязанностей между членами семьи. В течении недели к вам в гости может приехать родственник. Будьте готовы к тому, что ваш дом может стать местом посещения родственников, и в связи с этим вам предстоят приятные хлопоты. Также это хорошее время для подведения финансовых итогов своему бюджету, подсчету расходов и доходов, совместному планированию предстоящих крупных покупок. Многие из вас смогут проявить свои способности в расследовании странных и загадочных явлений. Если вы чувствуете или наверняка знаете, что от вас что-то скрывают в семье, то вам представится шанс найти ответ на волнующий вопрос.

Телец

Эта неделя обещает Тельцам немало увлекательных приключений и новых приятных впечатлений. Возможно, вас пригласят весело провести время в компании друзей в клубе. Также это время знакомства с необычными творческими людьми, которые могут впоследствии стать вашими друзьями. Интересно развивается виртуальное общение на сайтах знакомств и на тематических форумах. Также это весьма продуктивное время для работы над собственными ошибками. Внимательно проанализировав свое поведение и попытавшись посмотреть на себя со стороны, вы сможете многое понять и скорректировать в своих подходах. Особенно это касается того, как вы строите отношения с окружающими людьми, друзьями и знакомыми. Это хорошее время для серьезного, вдумчивого и ответственного поведения. В результате к концу недели ваши отношения с близким окружением значительно окрепнут. Благодаря интенсивному общению вы станете информированными о последних новостях из жизни людей своего круга. Успешно пойдет учеба у студентов вузов и колледжей.

Близнецы

У Близнецов очень продуктивная неделя в плане решения финансовых и материальных вопросов. Поэтому звезды советуют сосредоточиться на этом направлении, отодвинув на второй план личную жизнь. Прежде всего вы сможете быстро приобрести необходимые вам профессиональные навыки и тем самым повысить уровень мастерства и доходов. Причем, рост доходов может быть весьма существенным. Наиболее продуктивный стиль поведения связан с активной наступательной позицией по отстаиванию своих интересов в сочетании с использованием методов тайной дипломатии. Возможно, вы получите неофициальную поддержку и покровительство влиятельного человека. Возрастают шансы для вашего карьерного роста. Те, кто давно ждал повышения в должности, наконец могут дождаться своего звездного часа. Также это хорошее время для поисков новой работы тем, кто неудовлетворен своей нынешней работой и способен на большее. Ваше материальное и финансовое положение по результатам этой недели станет прочнее и стабильнее, чем было до того. Прекрасное время для покупок товаров личного пользования, особенно модной одежды и ювелирных украшений.

Рак

У Раков эта неделя складывается благоприятно для тех, кто настроен на самостоятельное развитие и движение вперед. Возможно, настала пора всерьез задуматься о своих стратегических целях и задачах. Можно начинать циклы самостоятельного обучения по любой интересующей вас тематике, имеющей прикладное значение в отдаленном будущем. Ведь ваш главный ресурс – это ваше личное развитие, и прежде всего это относится к знаниям, образованию. Потребность в новых знаниях ощутят на этой неделе многие из типичных представителей знака Рака. Но мало ощущать, требуется предпринимать конкретные шаги – и тогда ваше развитие станет обретать реальные черты. Очень хорошо именно на этой неделе поступить на курсы обучения. Возрастает потребность в обновлении круга общения, прежде всего за счет дружеского общения. Возможно, вы сочтете необходимым пересмотреть и прервать отношения с кем-то из прежних друзей в пользу развития новых дружеских связей. Благодаря усилению творческого потенциала и интеллектуальной активности вы сможете успешно находить решения в самых сложных и запутанных ситуациях.

Лев

У Львов на этой неделе наступает время, когда многое из того, что было тайным, станет для вас явным. Если вас давно волнуют вопросы, на которые вы не могли найти ответы или кто-то что-то скрывал от вас что-то важное, то вы сможете провести расследование и приоткрыть завесу над тайной. Это прекрасное время для углубления в духовные практики, в том числе в йогу, цигун, экстрасенсорику, аутогенные тренировки, мантры и прочие методы самопознания и саморегулирования. Возможно, вы почувствуете в себе пробуждение экстрасенсорных способностей. Возможно, внешние обстоятельства сложатся таким образом, что вы вспомните о каких-то своих прежних заброшенных проектах и снова вернетесь к их реализации. Это будет не механический возврат к прошлому, а возврат после переосмысления и извлечения уроков. Вся неделя пройдет благоприятно для укрепления финансового положения. Если вы должны крупную сумму денег, то вам представится возможность перекредитоваться на более выгодных условиях и тем самым снизить финансовую нагрузку на свой бюджет.

Дева

У типичных Дев на этой неделе активизируется партнерское сотрудничество. Это касается как отношений в браке, так и в бизнесе. Предоставьте партнеру право на принятие самостоятельных решений, доверьтесь ему. Деятельность партнера будет успешной. Супружеские отношения могут переживать период гармонии и счастья, поскольку оба партнера осознают ценность своих отношений и стараются беречь их. Это хорошее время для совместного планирования в семейной жизни, определения, когда и что нужно купить, куда поехать вместе в предстоящий отпуск. Если прежде вы с партнером находились в ссоре, то это прекрасное время для примирения. Возможно, положительную роль в этом сыграет друг семьи. Возможно, вы почувствуете сильную потребность в обновлении дружеских и иных контактов. Вас может увлекать все новое, необычное, связанное с будущим, с перспективой. Характерной особенностью этой недели является интенсивный поиск единомышленников, людей, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Поэтому вы можете многими часами просиживать в клубах по интересам или в интернете на форумах или в сообществах.

Весы

Весам звезды советуют отдавать первый приоритет деловой активности и отодвинуть на второй план личную жизнь. Именно в деловых вопросах у вас могут быть наибольшие успехи. Те из вас, кто ставит перед собой вполне конкретные цели, касающиеся карьеры, профессии, творческих достижений или изменений в личной жизни, смогут сделать реальный шаг вперед и добиться серьезного продвижения в желаемом направлении. В результате ваш статус в обществе может повыситься или упрочиться. Не исключено, что на вас обратит внимание вышестоящее руководство. Более того, вас могут не просто заметить, но и предложить занять более высокую по статусу должность. Тенденция к повышению статуса может сделать вас заметными, если не сказать знаменитыми персонами. Вам будет казаться, что каждый ваш шаг не остается незамеченным и вас постоянно обсуждают окружающие. Возможно, такие ощущения имеют под собой реальную основу. Даже если вы не любите общественного внимания к себе, вас должно успокаивать, что ничего дурного о вас не говорят. Наоборот, это время роста вашей популярности и авторитета.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, возможно, предстоит любовное приключение. Обращайте внимание на людей, живущих вдалеке или приехавших издалека – это могут быть и виртуальные контакты через сайты знакомств по интернету. Какой-то человек издалека сможет произвести на вас сильное впечатление. Настолько сильное, что вы можете отправиться в поездку, чтобы познакомиться с ним поближе. Это прекрасное время для гармоничного развития романтических отношений. Можно играть свадьбы, проводить обряд венчания, отправляться в путешествия, в том числе и свадебные. Если у вас были не урегулированы отношения с партнером по браку, то имеет смысл вернуться к разговору о противоречиях. Обязательно обсуждайте любые проблемные вопросы, говорите с партнером – этим вы внесете ясность в отношения. Также это хорошее время для учебы и путешествий, увлечений творческими видами деятельности, хобби, коллекционирования. Одинокие Скорпионы могут закрутить курортный роман на берегу теплого южного моря.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе смогут укрепить отношения в семье и добиться более прочного положения. Направьте свою энергию на решение хозяйственных и бытовых проблем – в том вы наиболее позитивно и адекватно реализуете себя. Семейные ценности могут и должны стать для вас первым приоритетом. Многие семейные дела будут выполняться всеми вместе. Можно планировать ремонтные работы в квартире и строительные работы на дачном садово-огородном участке. Все эти работы пойдут легко и быстро благодаря дружной семейной солидарности и взаимной поддержки. Если на повестке стоит тема наследства, то на семейном совете можно поднимать эти весьма непростые вопросы – шансы на то, что обсуждения пройдут мирно и приведут к согласию сторон, сейчас весьма высоки. Если вы планируете оформление ипотечного кредита с целью улучшения жилищных условий, то вероятность положительного решения сейчас выше. Благоприятное время, чтобы покупать бытовую технику для дома: возможно, вам улыбнется удача попасть на распродажу или под акцию и купить дешево вполне качественную и полезную в хозяйстве вещь.

Козерог

В супружеских отношениях у Козерогов наступает время гармонии и взаимопонимания. В течении недели вы сможете вполне спокойно и мирно обсуждать с партнером наиболее острые вопросы, которые еще совсем недавно могли ввести вас жесткий клинч без надежды на примирение. Именно сейчас можно и нужно поднимать перед партнером те вопросы, о которых вы предпочитали умалчивать, предвидя острую реакцию. Настроение будет по большей части оптимистичное, веселое и игривое. Это сразу сделает вас намного привлекательнее и обаятельнее. У одиноких Козерогов возможны романтические знакомства в поездках, на улице, в общественно транспорте, на свадьбе друзей или на концерте любимых артистов. Вам могут прийти хорошие известия в результате телефонного звонка или из переписки по электронной почте. Успешно идет учеба у студентов и школьников. В результате вы будете в курсе всей новостной информации в своем окружении. Такая осведомленность позволит вам правильно ориентироваться и добиваться своих целей кратчайшим путем.

Водолей

Водолеи на этой неделе будут склонны возвращаться к тем делам, которые оставались незавершенными и забытыми в течение последнего времени. Внезапно вы как будто проснетесь и вспомните о таких делах. Прежде всего, речь может идти о каких-то недоделках в хозяйственно-бытовых вопросах. Это прекрасное время для упорядочения своего жизненного распорядка. Если вы проанализируете, на что расходуется ваше время в течение дня, то наверняка сможете спокойно вычеркнуть необязательные и ненужные занятия. Также вы сможете оценить, как положительно сказывается на здоровье жизнь по режиму. Это хорошее время для начала применения диеты с целью оздоровления, очистки организма и избавления от лишнего веса. Неделя может быть связана с укреплением здоровья и повышением уровня работоспособности. Вы будете настроены на серьезную работу, и ваше ответственное отношение к своим обязанностям будет получать достойное материальное вознаграждение.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут проявить необычайно возросшие творческие способности. Ваш неуёмный интеллект сможет генерировать все новые и новые идеи, одна оригинальнее другой. Это может положительно отразиться на любой творческой деятельности. Например, вы можете увлечься изучением компьютерных технологий, начать создавать сайт самостоятельно. Можно принимать участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, викторинах. Влюбленные переживают расцвет романтических отношений – это время приятных сюрпризов, любовных признаний, подарков. Возможно, вы почувствуете, что в вашу жизнь приходит ощущение праздника и радости. В свободное от работы время хорошо посещать концерты, выставки, театры, танцплощадки и клубы. Общение с маленькими детьми доставит вам немало приятных мгновений. Не бойтесь брать на себя ответственность в важных вопросах. Это хорошее время для старта новых проектов, инициаторами которых выступаете вы сами.