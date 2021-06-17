Опираемся на опыт — финансовый гороскоп на 18 июня

Сегодня стоит браться только за те дела, в которых нам может помочь опыт.

Овен

Овнам в этот день, возможно, придется отстаивать свои экономические интересы во время переговоров. Однако это может быть сопряжено с трудностями. Дело в том, что позиция контрагентов может оказаться крайне неустойчивой, ненадежной. Также в это время могут быть нарушения в действующих договорных отношениях. Некоторые клиентские заказы будет сложно довести до завершения.

Телец

У типичных Тельцов сегодня может возникать много отвлекающих факторов, мешающих выполнению профессиональных обязанностей. Тем не менее, постарайтесь не тратить слишком много времени на посторонние разговоры, в особенности по телефону. Неблагоприятен этот день для деловых встреч и торговли. Чем меньше будет контактов, тем успешнее пойдут дела.

Близнецы

Близнецы сегодня могут быть склонны к принятию авантюрных решений, касающихся финансовой деятельности. В результате опрометчивых поступков возрастает риск понести убытки. Особенно это относится к игрокам на фондовой и валютной бирже. Основная задача сегодняшнего дня состоит не в преумножении денег, а в их сохранении от растраты.

Рак

Ракам в этот день, возможно, придется столкнуться с препятствиями на пути к реализации своих инициатив. Это в наибольшей степени относится к офисным служащим, работникам агентств по сделкам с недвижимостью, коммунальных служб и строителям. Не лучший день для работы на дому. Одной и вероятных причин неудач может стать ухудшение условий труда на рабочем месте.

Лев

Львам в этот день рекомендуется внимательнее относиться к работе с деловыми бумагами, документами. Возможны ошибки, которые в дальнейшем будет трудно выявить и исправить. Есть риск утери важного документа. Воздержитесь от деловых встреч с малознакомыми людьми. В этот день лучше не заключать торговых сделок.

Дева

Девам в этот день рекомендуется свести к минимуму риск финансовых потерь. Это не лучшее время для инвестиций в коллективные проекты. Дело в том, что в этом случае вам будет сложнее контролировать степень эффективности использования ваших инвестиций. Не поддавайтесь на коллективные настроения, действуйте самостоятельно. Лучше всего в этот день не начинать ничего нового и выполнять текущие дела.

Весы

Эмоциональное состояние типичных Весов в этот день может быть весьма неустойчивым, что негативно отразится на результатах профессиональной деятельности. Особенно это относится к тем, кто ориентирован на карьерное продвижение или работает в непосредственном контакте с начальством. Также частая смена настроения и намерений может негативно повлиять на вашу деловую репутацию.

Скорпион

Скорпионам в этот день, возможно, предстоит вести борьбу за поддержание своей деловой репутации на должном уровне. Не исключены проверки, ревизии. Поэтому старайтесь точно соблюдать правила и законы, действовать открыто и не искать обходные пути, если что-то не получается. Это весьма непростой день для тех, кто находится в служебной командировке или на вахте.

Стрелец

Стрельцам в этот день, возможно, предстоит столкнуться с непредвиденными трудностями при реализации своих планов. Ваше финансовое положение может оказаться неустойчивым из-за задержек с поступлением оплаты за проделанную работу. Могут быть внезапные изменения обстоятельств, чреватые убытками. Воздержитесь от проведения технических испытаний.

Козерог

У Козерогов этот день может быть связан с преодолением препятствующих внешних обстоятельств. Если у вас на повестке дня стоит много важных дел, то будьте готовы к тому, что встретите сопротивление, и ваше движение к поставленной цели может оказаться излишне затратным. Старайтесь правильно расставить приоритеты и сосредоточьтесь на каком-то одном главном направлении.

Водолей

Водолеи в этот день могут столкнуться с усилением требований начальства к соблюдению трудовой дисциплины. Опоздания на работу или отсутствие на рабочем месте в течение длительного времени не останутся незамеченными. Возможны штрафные санкции и административные взыскания. Особенно это относится к иногородним работникам и тем, кто работает на вахте.

Рыбы

Рыбам рекомендуется сосредоточиться на своей обычной рутинной работе и не предпринимать ничего принципиально нового в профессиональной деятельности. Ваше уязвимое место сейчас в том, что вы можете растеряться и не найти адекватного решения при столкновении с нестандартными задачами. Поэтому отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт.