Экономим по максимуму — финансовый гороскоп на 21-27 июня

Венера в Раке настраивает копить деньги, направлять их на благополучие семьи, делать запасы и не тратить вне дома.

Вам принесут радость покупки в дом и траты на благоустройство быта и подарки близким.

Доход будет идти от работы на дому, типичных «домашних» занятий (кулинарии, шитья) и семейного бизнеса. Можно получить помощь от родителей, бабушек-дедушек. В понедельник и вторник удачными благодаря стечению обстоятельств, о котором вы даже не узнаете. Поэтому покажется, что финансовое везение связано с мистическими причинами. В среду и четверг наоборот, покупкам и получению выгоды помешает форс-мажор. В придачу Полнолуние в четверг обострит ситуацию в деловой жизни. Если действовать импульсивно, можно наделать глупостей. Пятница и суббота нейтральны для денег. А в воскресенье будет важное астрологическое событие: Венера перейдет в знак Льва. Нужно прекращать экономить и начинать с шиком тратить, делать крупные покупки, сорить деньгами на отдыхе и зарабатывать шоу, рекламой и презентациями.

Овен

Этот неделя располагает Овнов к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Очень важно создать вокруг себя соответствующие условия. Можно обращаться к работодателю с соответствующими просьбами – ваши пожелания не останутся без внимания. Удачно поработают надомники и все те, кто имеет неофициальные доходы помимо основной работы. Вам могут предложить временную подработку на полставки или по совместительству. Звезды советуют вести себя по возможности тихо и незаметно. Нежелательно афишировать на публике свои планы. Чем меньше окружающие будут знать о ваших намерениях, тем меньше вам смогут помешать. Рост доходов возможен в сферах, связанных с ночными заведениями, гостиницами и строительными площадками. Работа, выполняемая не по жесткому графику, пройдет более удачно. Многие из вас смогут добиться увеличения доходов за счет недвижимости. Сюда относится строительство, ремонтные и отделочные работы, купля-продажа недвижимости, фермерство.

Телец

Тельцы на этой неделе могут проявить удивительную сообразительность в решении сложных вопросов, связанных с коллективным сотрудничеством. Вы очень хорошо будете улавливать общие настроения в коллективе. При обсуждении актуальных проблем в кругу друзей и единомышленников вы сможете найти и предложить оригинальные и одновременно простые решения, которые окажутся наиболее оптимальными. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить общий язык с людьми. Общность экономических интересов при объединении усилий многих людей способна творить чудеса. Звезды советуют заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями и успешной работе в группе. Активизируются деловые поездки и встречи. Прекрасное время для работы с документами. Торговцы могут отметить тенденцию к ускорению информационного и товарно-денежного обмена, что может привести к росту доходов и ускоренному решению актуальных вопросов.

Близнецы

У Близнецов эта неделя сложится очень продуктивно. Рекомендуется отдавать предпочтение тем делам, которыми вы занимались в течение длительного времени и которые являются вашей стратегической целью. Только те, кто умеет последовательно добиваться своей цели, сумеют в этот период пожать плоды усилий. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и воздерживайтесь от экспериментирования. Сейчас для вас главное – сохранить стабильность в работе. Начальство заметит и оценит ваши трудовые успехи. Уровень доходов имеет тенденцию к росту. Это особенно касается тех, кто работает в непосредственным контакте с начальством. Владельцы бизнеса смогут заручиться поддержкой представителей официальной власти или получить выгодный госзаказ. Руководящие работники смогут принять правильные управленческие и организационные решения, благодаря которым может повыситься результативность работы вверенного вам трудового коллектива. Главная цель на данном этапе состоит в безусловном выполнении плановых заданий.

Рак

Оптимизм и уверенность в себе помогут Овнам преуспеть в этот период в любых делах. Рекомендуется ставить перед собой масштабные задачи и не сомневаться в успехе начинаний. Не страшно, если задача кажется слишком большой и неподъемной. Главное – начать действовать в выбранном направлении, а дальше найдутся люди и обстоятельства, которые будут помогать и поддерживать вас. Это создаст вокруг вас благоприятное информационное поле и невероятное станет возможным. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию, дизайнерским студиям и судебной власти. У бизнесменов создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки. Полезными могут оказаться контакты с людьми из других регионов и стран. Также хорошо использовать эти дни для личностного развития, профессионального обучения с целью повышения квалификации. Ваша деловая репутация может укрепиться.

Лев

Этот неделя больше результата даст тем Львам, которые имеют возможность получать доход от неофициальной деятельности. Успешно пойдет работа с ненормированным рабочим днем, когда не требуется строго придерживаться графика. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне помимо своей основной работы, то имеет смысл подать объявление о своих услугах. Позитивный отклик со стороны потенциальных клиентов и заказчиков не заставит себя долго ждать. У бизнесменов это хорошее время для проведения законных схем по уводу доходов от налогообложения и получения дополнительных финансов за счет сотрудничества с властями. Можете рассчитывать на получение преференций от работодателя, в виде доплаты за обеды в рабочее время или за проезд на работу. Также это хорошее время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Дева

Девам в этот период выгоднее действовать открыто и активно сотрудничать с деловыми партнерами. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более дружеским и прочным. С конкурентами удается договориться об общих для всех правилах игры на рынке услуг. Можно вести переговоры и успешно их завершить подписанием договора. Договор, заключенный в этот период, будет иметь прекрасные перспективы. Обязательно советуйтесь и согласовывайте свои планы с единомышленниками. Интенсивно развиваются контакты с заграницей. Дальние поездки и обмен мнениями со смежниками даст вам много новых идей. Это прекрасное время для принятия согласованных взвешенных решений и планирования на будущее. Хорошее время для выполнения индивидуальных заказов в сфере услуг. Не теряйте инициативы, будьте оптимистами и у вас все сложится замечательно.

Весы

Весы в течении этой недели будут находиться в прекрасной физической форме, что позволит существенно повысить работоспособность. В трудовом коллективе ваши инициативы найдут одобрение и поддержку. Замечательно складываются отношения с коллегами и подчиненными. Начальство также склонно будет прислушаться к вам. В целом это хорошее время для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Руководители найдут опору в подчиненных, которые своевременно и точно исполнят ваши поручения. Если вы заранее спланируете график работ, то дальнейшая неделя может сложиться более результативно. Не откладывайте на завтра то, что успеете сделать в этот период. Вам могут поручить более ответственное задание. Ориентируйте себя на безусловное выполнение плановых заданий. Успешно пойдут дела у работников офиса и ремонтных мастерских. Безработные имеют хорошие шансы найти ту работу, о которой давно мечтали.

Скорпион

Перед Скорпионами, имеющими свой бизнес, на этой неделе могут открыться новые перспективы. Звезды советуют вам заняться укреплением деловой репутации и укреплением имиджа фирмы. Могут увеличить доходы туристические агентства, издательские дома, типографии, салоны красоты и модельные агентства (если вы там работаете). Воспользуйтесь методами раскрутки бизнеса: публиковать объявления в средствах массовой информации, участвовать в выставках-продажах, проводить PR-кампании и т.п. Поощряйте в себе дух лидерства и конкурентной борьбы. Вам может понадобиться применить свои знания на более глубоком уровне, чем это обычно бывает, и вы прекрасно справитесь с поставленной задачей. Не бойтесь экспериментировать и опробовать новые методы работы – наверняка в ваших идеях будет рациональное зерно, достойное того, чтобы заняться внедрением новшеств. От того, насколько адекватно вы будете реагировать на исходящие извне сигналы, во многом зависит успех в целом. Поездки за границу и дальние командировки позволят вам открыть для своего бизнеса новые рынки сбыта и поставщиков продукции.

Стрелец

У Стрельцов складываются благоприятные обстоятельства для урегулирования любых вопросов с недвижимостью. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Удачное время для страхования имущества и жилищно-коммунального ремонта. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством, производством и переработкой продуктов питания. Тем, кто работает с финансами, рекомендовано не бояться идти на риск, если ситуация того требует. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в приобретение недвижимости и в техническую модернизацию производственных площадок и мастерских. Также это хорошее время для проведения инвентаризации имеющегося в вашем распоряжении недвижимого имущества. Уровень вашей работоспособности в этот период существенно вырастет, что позволит вам справляться с большим объёмом, чем обычно. Изобретатели и рационализаторы смогут найти интересные технические решения и резко повысить производительность труда. Порядок и трудолюбие – залог успеха.

Козерог

Козерогам на этой неделе удастся значительно укрепить и расширить свои деловые связи – это наиболее удачное направление для вашей деловой активности. Многие из вас будут чувствовать себя как рыбы в воде, общаясь с людьми по деловым вопросам. Особенно это касается тех, кто работает в секторе, связанном с торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Новые знакомства, которые возникнут в этот период, имеют хорошие шансы в дальнейшем перейти в партнерское сотрудничество. Отнеситесь со всей серьезностью к поступающим предложениям о сотрудничестве – вполне вероятно, что это не пустые слова. Можно вести переговоры и подписывать взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве. Не бойтесь экспериментировать, пробовать, тестировать с целью повышения качества и эффективности своего труда. Нужное решение обязательно придет к вам по ходу поиска. Удачно проходят короткие деловые поездки, контакты, встречи. Вам удается успешно поработать с поступающей информацией, провести её анализ.

Водолей

У Водолеев прекрасная неделя для практического решения материальных проблем. Наиболее преуспеют те, кто сосредоточен на практической деятельности и привык добиваться всего за счет трудолюбия, мастерства и профессионализма. Уровень работоспособности может повыситься настолько, что вы сможете в течение длительного времени выдерживать высокие физические нагрузки. Рост производительности будет обеспечен не только за счет интенсификации труда, но и за счет конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Индивидуальный труд или работа на подчиненных ролях для вас сейчас выгоднее, чем организаторская и руководящая работа управленцев. Чтобы успеть сделать больше, звезды советуют с начала недели детально спланировать порядок проведения работ. Бизнесменам звезды советуют направить свои усилия на укрепление материальной базы недвижимой собственности. Можно закупать и монтировать технические механизмы в производственные цеха, вести строительные и отделочные работы, проводить коммуникации в жилищно-коммунальном хозяйстве. В целом вы в этот период будете можете иметь более выгодную работу.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут добиться успеха в тех делах, которые происходят по вашей личной инициативе и требуют проявления творчества. Не сомневайтесь в успехе своих начинаний, действуйте смело и решительно. В этом случае ваши инициативы найдут понимание и поддержку. Высокий уровень самооценки способен стать положительным фактором в работе. Не бойтесь экспериментировать, пробовать искать более эффективные методы работы. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, цирка, шоу-бизнеса, музыкантах. Желание проявить свои таланты найдет поддержку в окружающих. Старайтесь к любому делу подходить с творческих позиций. Спекулятивная финансовая деятельность, типа игры на валютной или фондовой бирже, может привести к успеху. Также могут преуспеть те, чья работа связана с индустрией отдыха, моды и развлечений. Но помните, в любом деле обязательно требуется ваша личная инициатива.