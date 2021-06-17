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Не стоит спешить — любовный гороскоп на 18 июня

17 июня 2021ГороскопыМарианна Басс

В этот день не стоит делать какие-то важные шаги в отношениях — это может обернуться ошибкой.

Не стоит спешить — любовный гороскоп на 18 июня
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овны и их партнеры взаимно заинтересованы в контакте и могут сделать шаги навстречу друг другу одновременно. Если инициативу проявит кто-то один, второму стоит ее подхватить. Для полной гармонии, Овнам важно быть деликатнее и дипломатичнее, не наступать своей половинке на «больные мозоли».

Телец

Обстановка этих суток может показаться Тельцам не слишком романтичной, так как преобладать будет деловой тон и обмен полезными услугами. Это не лучший день для свидания, если вы ждете от него пассивного приятного ощущения душевной близости, гармонию в отношениях придется поддерживать действием.

Близнецы

Сегодня Близнецов и их пассий сближают динамичные занятия: игра, активное хобби, спорт, совместный бизнес, пребывание в одной команде. Взаимопонимание на уровне конкретных действий выручит их при нехватке душевного резонанса, при слабой гармонии на уровне эмоций, привычек и эстетических вкусов.

Рак

В этот день звезды советуют Ракам почаще вспоминать о важности равновесия в личных отношениях. Даже если все хорошо, не помешает удвоить дипломатичность и чуткость. Если вы не можете не потакать своим привычкам и капризам, не забывайте вовремя уравновешивать свой эгоизм уступками в адрес партнера.

Лев

Сегодня Львы на словах за равное партнерство, но то и дело норовят перехватить у своей половинки инициативу. Им везет: партнер снисходительно смотрит на их маневры, а иногда даже разрешает им порулить событиями. Сами обстоятельства помогают им держаться в рамках и не переступать «красную черту».

Дева

Сегодня Девам стоит быть в отношениях начеку: чем ближе вечер, тем вероятнее странные стечения обстоятельств. Порой они могут казаться забавными, но в них будет скрыт разрушительный потенциал, и лучше не давать ему ход. Корень смешной или двойственной ситуации придется поискать в любовном прошлом.

Весы

Сегодня Весам мешают сохранять душевное равновесие их эмоции. В отношениях вряд ли возможна идеальная гармония - но реально добиться согласия, если Весы расставят собственные приоритеты, а их партнеры проявят дипломатичность. Если нет желания идти на взаимные уступки, от свидания лучше отказаться.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы делятся на тех, кто хочет получить приз сразу и тех, кто умеет ждать. Скорпионам-торопыгам придется изменить своим привычкам, чтобы подстроиться под требования момента и правила игры. Терпеливые Скорпионы предпочтут остаться собой, не суетиться и не форсировать события.

Стрелец

Любовные инициативы Стрельцов сегодня эффективны во второй половине дня - и в них им выгоднее быть не ранимыми романтиками, а дальновидными политиками. Звезды советуют им настроиться на честную игру и конструктивный диалог: эти качества поставят барьер негативным эмоциям и возможным манипуляциям.

Козерог

Сегодня Козерогам нелегко поддерживать баланс в своих отношениях с любимым человеком, а обстоятельства вовсе не намерены упрощать им задачу. Главным секретом их успеха станет необидчивость (или умение скрыть обиду) и готовность к компромиссу. И то, и другое принципиальным Козерогам часто претит.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям не стоит бояться крупных сюрпризов: любой ход партнера лишь подыграет им и поможет их планам. Вторая половина этого дня хороша для встречи двух игроков, деловых людей или взаимно заинтересованных собеседников. Романтикам и чувствительным натурам может быть скучновато.

Рыбы

Сегодня задача влюбленных Рыб - не поспешить и не сделать важный шаг раньше времени. Например, не сократить дистанцию или не раскрыть секрет в тот момент, когда это им невыгодно. Но не следует делать и противоположную ошибку, уходя от любого общения и мучая партнера молчанием. Во всем нужен баланс.

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