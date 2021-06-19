Окунаемся в романтическую сказку — любовный гороскоп на 21-27 июня

В начале недели будет действовать романтичный, красивый трин Венеры и Нептуна.
Он создаст идеализированную атмосферу. Если присмотреться к любовным событиям понедельника и вторника, и к своим собственным эмоциям в эти дни, то можно заметить много «но».
Но штука в том, что присматриваться-то никто и не захочет. Все будут игнорировать реальность, чтобы ненадолго окунуться в романтическую сказку. В среду и четверг оппозиция Венера — Плутон создаст мощные, зачастую форс-мажорные помехи на пути к личному счастью. По минимуму что-то помешает свиданию, по максимуму приведет к разрыву отношений. В воскресенье Венера перейдет в знак Льва. Это ее положение хорошо подходит для романтических приключений, курортных романов, ярких и драматических ухаживаний. В личной жизни будет царить праздничная атмосфера. Замечаться начнут в первую очередь демонстративные знаки внимания. В выражении чувств появится что-то театральное. Успехом будут пользоваться видные, царственные женщины и умеющие красиво ухаживать мужчины.
На этой неделе любовная удача Овнов переменчива. Их шансы заметно повышаются в ситуациях, требующих игривости и оптимизма - и снижаются, когда нужны деликатность и эмпатия. Во второй половине недели им может плохо даваться сдержанность. Наиболее критичен интервал с вечера среды по утро пятницы.
На этой неделе у Тельцов есть мирное оружие против бурь и гроз в отношениях. Их любовь способна согреть сердце партнера и погасить вспышки его агрессии. Но и сами Тельцы нуждаются во внимании: если встречного отклика нет, к выходным их терпение иссякнет и они покажут другую грань своей натуры.
На этой неделе мысли Близнецов примут другое направление, а вот эмоциональный фон их жизни пока останется прежним и будет не подвластен логике. Отлично зная науку любви в теории, многие Близнецы будут теряться в ней на практике. Возможна склонность к суеверию или страху перед повторением прошлого.
На этой неделе Раки начнут лучше понимать свои желания и осознают, чего хотят от любовных отношений. Чтобы произвести на пассию впечатление, им стоит поторопиться, так как к концу недели у них станет для этого одной возможностью меньше. Лучший интервал для свидания - с вечера 23 по вечер 24 июня.
Влюбленным Львам стоит бороться с негативным настроем в понедельник утром - иначе сработает примета «как встретишь неделю, так ее и проведешь». А вот в выходные многим Львам придется столкнуться с плохим настроением партнера и понервничать из-за его холодности. Важно идти на диалог и компромисс.
На этой неделе обстоятельства не балуют Дев идеальными условиями для свидания, но одиночество не пойдет им на пользу: может развиться эмоциональный голод. Особенно опасен он для Дев, ценящих в любви интимность и доверие. Наиболее подходящий интервал для личной встречи - с вечера 23 по утро 25 июня.
На этой неделе Весов в личных отношениях ждет заминка или тупик. Весам, остро переживающим разлуку, ссору или одиночество, предстоит прожить ее в тайных надеждах, так как для активного поиска пары или счастливого примирения влюбленных это не лучшее время. Признаки перемен ожидаются в воскресенье.
На этой неделе Скорпионам важно не портить гармонию отношений собственными действиями. Больше других рискуют нетерпеливые и невыдержанные Скорпионы. Наиболее гармоничные моменты недели - утро понедельника и интервал с вечера среды по утро пятницы, а самые критичные - вечер субботы и воскресенье.
Влюбленным Стрельцам звезды советуют проявить инициативу в период с вечера 21 по утро 23 июня, без заявки на лидерство в паре. Достаточно сделать свой ход (предложить разговор, игру, помощь) и подождать ответа. Не стоит провоцировать бурные эмоциональные реакции: сейчас они скорее зло, чем благо.
Для любовных дел Козерогов на этой неделе станут весьма показательными утро понедельника и интервал с вечера среды по утро пятницы. Гармония в паре в это время будет верным знаком преодоленных трудностей, достигнутого компромисса и хорошей эмоциональной взаимосвязи. Нежелательны встречи в выходные.
На этой неделе Водолеям не стоит планировать свидание на вечер субботы или на воскресенье. В это время многие Водолеи будут не в лучшей психологической форме, могут транслировать холод, недовольство или чрезмерную оригинальность - и рискуют оттолкнуть от себя любимого человека, сами того не желая.
На этой неделе звезды советуют Рыбам ловить минуты любовной гармонии утром в понедельник, а далее в интервале с вечера среды по утро пятницы. Правда, совет адресован преимущественно Рыбам, уже завязавшим отношения или уверенно к ним идущим. Для попытки нового знакомства это не самое удачное время.
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