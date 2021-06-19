Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Окунаемся в романтическую сказку — любовный гороскоп на 21-27 июня

19 июня 2021ГороскопыМарианна Басс

В начале недели будет действовать романтичный, красивый трин Венеры и Нептуна.

Окунаемся в романтическую сказку — любовный гороскоп на 21-27 июня
Фото: depositphotos

Он создаст идеализированную атмосферу. Если присмотреться к любовным событиям понедельника и вторника, и к своим собственным эмоциям в эти дни, то можно заметить много «но».

Но штука в том, что присматриваться-то никто и не захочет. Все будут игнорировать реальность, чтобы ненадолго окунуться в романтическую сказку. В среду и четверг оппозиция Венера — Плутон создаст мощные, зачастую форс-мажорные помехи на пути к личному счастью. По минимуму что-то помешает свиданию, по максимуму приведет к разрыву отношений. В воскресенье Венера перейдет в знак Льва. Это ее положение хорошо подходит для романтических приключений, курортных романов, ярких и драматических ухаживаний. В личной жизни будет царить праздничная атмосфера. Замечаться начнут в первую очередь демонстративные знаки внимания. В выражении чувств появится что-то театральное. Успехом будут пользоваться видные, царственные женщины и умеющие красиво ухаживать мужчины.

Овен

На этой неделе любовная удача Овнов переменчива. Их шансы заметно повышаются в ситуациях, требующих игривости и оптимизма - и снижаются, когда нужны деликатность и эмпатия. Во второй половине недели им может плохо даваться сдержанность. Наиболее критичен интервал с вечера среды по утро пятницы.

Телец

На этой неделе у Тельцов есть мирное оружие против бурь и гроз в отношениях. Их любовь способна согреть сердце партнера и погасить вспышки его агрессии. Но и сами Тельцы нуждаются во внимании: если встречного отклика нет, к выходным их терпение иссякнет и они покажут другую грань своей натуры.

Близнецы

На этой неделе мысли Близнецов примут другое направление, а вот эмоциональный фон их жизни пока останется прежним и будет не подвластен логике. Отлично зная науку любви в теории, многие Близнецы будут теряться в ней на практике. Возможна склонность к суеверию или страху перед повторением прошлого.

Рак

На этой неделе Раки начнут лучше понимать свои желания и осознают, чего хотят от любовных отношений. Чтобы произвести на пассию впечатление, им стоит поторопиться, так как к концу недели у них станет для этого одной возможностью меньше. Лучший интервал для свидания - с вечера 23 по вечер 24 июня.

Лев

Влюбленным Львам стоит бороться с негативным настроем в понедельник утром - иначе сработает примета «как встретишь неделю, так ее и проведешь». А вот в выходные многим Львам придется столкнуться с плохим настроением партнера и понервничать из-за его холодности. Важно идти на диалог и компромисс.

Дева

На этой неделе обстоятельства не балуют Дев идеальными условиями для свидания, но одиночество не пойдет им на пользу: может развиться эмоциональный голод. Особенно опасен он для Дев, ценящих в любви интимность и доверие. Наиболее подходящий интервал для личной встречи - с вечера 23 по утро 25 июня.

Весы

На этой неделе Весов в личных отношениях ждет заминка или тупик. Весам, остро переживающим разлуку, ссору или одиночество, предстоит прожить ее в тайных надеждах, так как для активного поиска пары или счастливого примирения влюбленных это не лучшее время. Признаки перемен ожидаются в воскресенье.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам важно не портить гармонию отношений собственными действиями. Больше других рискуют нетерпеливые и невыдержанные Скорпионы. Наиболее гармоничные моменты недели - утро понедельника и интервал с вечера среды по утро пятницы, а самые критичные - вечер субботы и воскресенье.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды советуют проявить инициативу в период с вечера 21 по утро 23 июня, без заявки на лидерство в паре. Достаточно сделать свой ход (предложить разговор, игру, помощь) и подождать ответа. Не стоит провоцировать бурные эмоциональные реакции: сейчас они скорее зло, чем благо.

Козерог

Для любовных дел Козерогов на этой неделе станут весьма показательными утро понедельника и интервал с вечера среды по утро пятницы. Гармония в паре в это время будет верным знаком преодоленных трудностей, достигнутого компромисса и хорошей эмоциональной взаимосвязи. Нежелательны встречи в выходные.

Водолей

На этой неделе Водолеям не стоит планировать свидание на вечер субботы или на воскресенье. В это время многие Водолеи будут не в лучшей психологической форме, могут транслировать холод, недовольство или чрезмерную оригинальность - и рискуют оттолкнуть от себя любимого человека, сами того не желая.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют Рыбам ловить минуты любовной гармонии утром в понедельник, а далее в интервале с вечера среды по утро пятницы. Правда, совет адресован преимущественно Рыбам, уже завязавшим отношения или уверенно к ним идущим. Для попытки нового знакомства это не самое удачное время.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
20 июня 2021Rambler
Дата рождения

10-11 лунные сутки. Пора выдохнуть и поставить на паузу все сложные дела. Только звезды не советуют сильно расслабляться – на случай внезапной...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
21 июня 2021Astrostar.ru

11-12 лунные сутки. День укрепляет глубинную веру, усиливает потребность в общении с близкими и родиной, связь с «корнями» и традициями. Летнее...

Читать продолжение
Поиск по сонникам
Гороскоп на неделю
Экономим по максимуму — финансовый гороскоп на 21-27 июня
Окунаемся в романтическую сказку — любовный гороскоп на 21-27 июня
Здоровые амбиции и высокая самооценка – гороскоп на 21-27 июня
Наверстываем упущенное — финансовый гороскоп на 20 июня
Цена есть у всего — любовный гороскоп на 20 июня
Везде найдутся «подводные камни» — гороскоп на 20 июня
3 знака зодиака, которые не созданы для любви
Как сохранить деньги во время летнего солнцестояния
Названы самые плаксивые знаки зодиака
Приметы на 20 июня: что нельзя делать на Троицу
Подтягивайте хвосты — финансовый гороскоп на 19 июня
Играем в кошки-мышки — любовный гороскоп на 19 июня
Высок риск ошибиться — гороскоп на 19 июня
Какими талантами наделен Овен
Знаки зодиака, которые влюбляются в альфонсов
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
14-20 июня 2021Astro7

Растущая Луна, Солнце в Близнецах и Марс во Льве создают на этой неделе прекрасные условия для активной деятельности. Ретроградный Меркурий усложнит...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6