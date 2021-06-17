Ставим все на логику — гороскоп на 18 июня

8-9 лунные сутки. Сегодня новой динамики следует ждать ближе к полудню, когда Луна вступит в знак Весов и уточнит правила игры.

Утром лучше заняться мелочами, заранее смириться с паузой или хаосом. Вторая половина дня даст надежду на удачное партнерство, конструктивный диалог, разумный компромисс, на частичное прояснение правды и восстановление справедливости. Чтобы такие ожидания стали реальностью, важно поставить на логику, дисциплину, объективность, на соблюдение этикета, протокола, регламента, ритуала, договора. Желательно отбросить эмоции и начать взвешивать все на весах закона, а не чувств или привычек.

Овен

Овнам стоит начать этот день с рутины: служебных мелочей, забот о самочувствии. Наиболее насыщенной окажется вторая половина дня. Она создаст хорошие условия для сотрудничества, прояснит некоторые сомнения и даст обоснованную надежду на новый удачный раунд переговоров. Действия станут более согласованными. Не исключено, что партнеры опередят вас с инициативой или проявят ее параллельно с вами.

Телец

Сегодня Тельцам лучше браться за любую ответственную работу ближе к полудню. В это время станет яснее круг задач и порядок действий, будет легче наладить сотрудничество, найти помощь и делегировать функции. Именно во второй половине дня желательно звонить в сервис, совещаться с коллегами и домочадцами, идти к врачу. Некоторые виды услуг нежелательны: не стоит обращаться к юристу, косметологу.

Близнецы

Близнецам этот день поможет перестроиться на более продуктивную волну. После полудня появятся условия для делового общения, рекламных акций, творческого сотрудничества, литературной работы, для игр с детьми и занятий спортом. Под вопросом результаты в сфере красоты, любви и дизайна. Возможны проблемы с финансовой и правовой частью, например, справедливым распределением благ или выплатой гонорара.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам ставить на первое место равновесие интересов, а не собственные нужды и вкусы. Безболезненное потворство своим прихотям в эти сутки возможно лишь до определенного предела. Стоит соблюдать ритуалы, принятые в семье, браке, служебном коллективе или другой «среде обитания». Не лучший момент для покупки одежды и подарков, визита к косметологу, стилисту, юристу, дизайнеру.

Лев

Львам лучше запланировать свои инициативы на вторую половину дня. В это время им будет куда приложить энергию, найдется поле для применения их творческого азарта, спортивной злости, пробивной силы. Возрастет эффективность переговоров и поездок. Проталкивать свои интересы лучше не в одиночку, а при помощи других людей. Главным двигателем прогресса станет официальное партнерство или честная игра.

Дева

Утренняя суета для Дев сегодня непродуктивна, а порой и вредна. Им лучше позаботиться в начале дня о себе, например, уделить пару часов своему здоровью. Вторая половина дня подходит для деловых операций, при этом желательно быть внимательнее к их финансовой стороне: возможны убытки, забавные моменты, сюрпризы. Обмены, возвраты, дубли и другие процедуры рекомендуется проводить строго по правилам.

Весы

Сегодня Весам лучше приберечь свои ходы до второй половины дня. Любая комбинация сулит успех, если вы будете действовать как дипломат и хладнокровный прозорливый стратег. Надежной ширмой для вашей чувствительности будет официальный протокол общения, особенно, созданный вами или с вашим участием. Можно рассчитывать на встречный интерес, честную игру, конструктивную беседу, удачное сотрудничество.

Скорпион

Скорпионам стоит определиться с целями на данный момент. День не обещает им полного комфорта и гладкого пути. Преуспев в чем-то одном, легко напортить себе в другом. Если хотите ускорить события (например, быстро добиться подвижек в бизнесе и карьере), не действуйте в одиночку. Приветствуются временные альянсы - но помните, что попутчики могут оказаться случайными и с ними вам стоит быть начеку.

Стрелец

Сегодня судьба подобреет к Стрельцам и даст им больше простора для действий (в одиночку или с чужой помощью). Им лучше переждать утренние часы, как наименее перспективные, и браться за дело после полудня. В это время возрастут их шансы скооперироваться с толковыми людьми или получить сведения из заслуживающих доверия источников. Можно настраиваться на переговоры, участие в коллективных акциях.

Козерог

Сегодня самый ровный период у Козерогов - утро: в это время можно расслабиться, махнуть рукой на мелкие ошибки и хаос. С середины дня им не помешает привести себя в порядок, начать строже следовать этикету и регламенту в общении. Настанет хорошее время для обсуждения служебных и бюрократических нюансов, контакта с инстанциями и сервисами, но не самое гармоничное для личных и семейных отношений.

Водолей

Водолеям лучше переждать утренние часы: активность в это время бесполезна или небезопасна. После полудня сложатся хорошие условия для реализации планов, при этом почти не придется жертвовать своими принципами. Не стоит откладывать назревшее совещание (особенно, с партнерами, людьми издалека или официальными структурами), очередной продуманный ход в игре, запланированную совместную акцию с детьми.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит в любом разговоре держаться этикета и нейтрального тона. Желательно совершать лишь необходимые обязательные действия: соблюдать закон и дедлайн, выполнять партнерские договоренности. Пытаясь проявить инициативу или раскрыть кому-то душу, многие Рыбы проделают бесполезную работу, напрасно потратят свое время или ресурсы, а в некоторых случаях создадут себе лишние неприятности.