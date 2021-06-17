Знаменитый астролог предсказал разрыв отношений Моргенштерна и его девушки

Алишер Моргенштерн – классический представитель новой эпохи, поскольку родился под знаком Водолея.

В начале 2021 года две социальные планеты – Юпитер и Сатурн – соединились в первом градусе Водолея, заложив рубеж эпохи Водолея. Управитель знака Водолей – Уран – планета свободы, революций и бунтарей. И своей биографией Алишер подтверждает принадлежность к этим символам.

Он родился 17 февраля 1998 года, и начинал свою карьеру как видеоблогер на Ютубе. И весьма успешно. Это поспособствовало соединение его Солнца с Меркурием – планетой информации. Почти у всех успешных блогеров эта планета сильна и выделена в гороскопе. Также стоит отметить тот факт, что известность пришла к нему в очень юном возрасте, а это тоже характерный признак Водолея.

Между тем, он неоднократно пробовал учиться в вузах, но его отовсюду выгоняли за аморальные и эпатажные поступки. И это – еще одна особенность Урана – стремление к эпатажу, непринятие любых рамок, правил и ограничений. Сюда же можно отнести и его фриковый имидж, и татуировки. Цель – выделиться, быть ни на кого не похожим, нарушить все правила и границы разумного.

Изначально Алишер поступил в педвуз, что совершенно не подходит его космограмме бунтаря. Затем двинулся в авиационный университет, который как раз соответствует его энергиям – Уран ведь еще покровитель неба и космоса. Однако был отчислен и оттуда. Видимо, по причине очередного неадекватного поступка. Но позднее он все же понял, что ему нравится это направление, потому предпринял вторую попытку. Будем надеяться, что на этот раз он доведет дело до конца.

Ну а что же его творчество? Откуда ноги у него растут?

Безусловно, из знака Рыб, в котором находится его Марс, Юпитер и Южный Лунный Узел. Южный узел – это тот «багаж», с которым мы приходим в этот мир, наши врожденные таланты (и слабости тоже). Потому и интерес к музыке у него проявился с ранних лет. Однако, какая это музыка? Тоже эпатажная, Водолейская. Ну а что же сделало его известным и успешным? Соединение Солнца с Юпитером – планетой знаменитостей. Юпитер вообще – самая сильная планета в его гороскопе, и он использует ее по максимуму. Есть у него и так называемый «аспект миллионера» - квадрат Юпитера с Плутоном. Связь этих планет может давать большое богатство, но если эта связь напряженная (а это именно так), то велик риск все потерять, и даже остаться в минусе.

Итак, в целом Моргенштерн пока что движется в правильном направлении, и сейчас у него самый пик успеха – возвращение Юпитера. Это происходит в возрасте 23-24 года, и часто дает резкий взлет в социуме. Однако, закрепить его не так просто без поддержки Сатурна, а он у артиста слабый. Потому можно предположить, что, когда Юпитер покинет знак Рыб в 2023 году, а Сатурн будет соединяться с его Солнцем – у него будет экзамен на взрослость и способность «держать удар». Как правило, этот экзамен заключается в неких сложных жизненных обстоятельствах и ограничениях. Ведь если Юпитер дает, то Сатурн, как правило, забирает. Посмотрим, справится ли он с этим.

Ну и немного о личной жизни рэпера. Со своей девушкой – Диларой Зинатуллиной он встречался пару лет, затем был разрыв отношений, и новое воссоединение. Насколько они подходят друг другу? Динара родилась 29 марта 2000 года под знаком Овна. В этом случае нам бы хотелось, чтобы Венера или Луна Алишера находились именно в этом знаке. Но увы, Венера у него в Козероге, а Луна – в Весах или Скорпионе, в зависимости от времени рождения (мы его не знаем). Это значит, что на самом деле артист предпочитает довольно строгих, холодных и приземленных женщин, возможно – успешных в обществе и старше себя. У Дилары же Марс находится в Тельце, что так же не совпадает с водолейско-рыбьими энергиями Алишера. Единственный точный аспект в этой паре – соединение Марса и Венеры в Рыбах. Это аспект физической страсти, и именно на ней, скорее всего, и держатся эти отношения. Как только пара начнет совместный быт, то обнаружится, что они совершенно разные, и хотят разных вещей. Потому, когда закончится веселая тусовочная жизнь – пара скорее всего распадется.

Будем следить за развитием карьеры и личной жизни музыканта.

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