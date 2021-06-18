Как улучшить свою жизнь в день солнцестояния

Астролог Алена Никольская рассказала о важных ритуалах, которые стоит выполнить в день солнцестояния, чтобы жизнь заиграла новыми красками.
Летнее солнцестояние в этом году придется на 20 и 21 июня — это самый длинный день в году. Он будет длиться 17 часов 33 минуты. Эксперт рассказала, какие обряды нужно сделать, чтобы жизнь стала счастливой, наполненной и успешной.
В это время, по словам специалиста, внутренние силы организма открываются всему новому. Особенно это время почитали наши предки. Они всегда боготворили солнце и считали, что если к нему правильно обратиться, то оно может исполнять желания.
Очень важно в эти дни побывать на свежем воздухе. Желательно, чтобы вы были в гармонии с природой. Если есть возможность, уезжайте загород.
Астролог подчеркнула, что на природе необходимо вести диалог с собой, думать и мечтать о том, чего действительно хочется. Также эксперт рассказала, что с 20 на 21 июня очень важно разжечь костер, однако нужно соблюдать все меры безопасности, потому что в это время Марс находится в сильной фазе и огонь может перерасти в пожар.
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