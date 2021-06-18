Подтягивайте хвосты — финансовый гороскоп на 19 июня

Сегодня очень важно завершить все старые проекты и задачи.

Овен

У Овнов хороший день для расширения и обновления деловых связей. Возможно, в поле вашего зрения появятся люди с перспективными предложениями по сотрудничеству. Оживляется торгово-закупочная и посредническая деятельность, ускоряется товарно-денежный и информационный обмен. В конце дня вам может оказать поддержку влиятельный покровитель.

Телец

В утренние часы у Тельцов возрастают шансы на увеличение доходов. Возможно получение премии и заключение выгодного договора на долгосрочный период. Также вам могут вернуть долг. Деловые встречи и переговоры лучше запланировать на вторую половину дня – так вы скорее придете к компромиссу. В это время вы также можете преуспеть в интеллектуальном труде.

Близнецы

Чем активнее и инициативнее будут себя вести Близнецы, тем успешнее пойдут дела. Это хорошее время для старта проектов, начала новых дел. В отношениях между начальством и подчиненными устанавливается конструктивный контакт. При этом отдавайте предпочтение работе с теми коллегами, с которыми у вас имеются хорошие личные отношения.

Рак

У Раков удачный день для проведения научных и маркетинговых исследований. Возможно, вы получите доступ к некой ценной конфиденциальной информации, благодаря которой сможете составить себе правильное представление о происходящем. Все это обезопасит вас от ошибочных решений. Отношения с вышестоящим начальством могут стать более доверительными.

Лев

Львам сегодня рекомендуется заниматься долгосрочным и среднесрочным планированием. При этом чаще прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции – она вас не обманет в вопросах предвидения будущих тенденций. Вы сможете идти на шаг вперед и обгонять конкурентов за счет действий на опережение. Также хорошо принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках.

Дева

У Дев этот день складывается благоприятно для продвижения в карьере. Безработные смогут найти ту работу, которая соответствует вашему профессиональному призванию. Удачный день для принятия управленческих решений руководящими работниками. Особенно это связано с мерами по оптимизации бюджета. При этом постарайтесь наиболее важные дела решить сегодня до конца дня.

Весы

Весы в этот день смогут значительно расширить и углубить свои профессиональные познания. Возможно, вы войдете в контакт с человеком, который передаст вам ценный опыт и многому вас научит. Успешно проходит учебный процесс у студентов вузов и колледжей. Повышение квалификации благоприятно отразится на вашей деловой репутации и популярности у потенциальных клиентов.

Скорпион

Скорпионам сегодня светит удача в решении финансовых вопросов. Это хорошее время для открытия банковских счетов, размещения депозитов, использования кредитных карт для оплаты товаров. Особенно преуспевают работники банков, страховых агентств и бухгалтерий. Также могут вырасти партнерские отчисления в бизнесе, связанным с сетевым маркетингом.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется развивать деловое партнерское сотрудничество, вести переговоры и подписывать договора. Ваши экономические возможности расширятся за счет вовлечения других людей в сферу ваших интересов. Успешно пойдет работа в сфере услуг. Некоторые сложные вопросы удастся урегулировать благодаря личной встрече с заинтересованными людьми.

Козерог

У Козерогов в этот день может быть много работы, однако вы сможете справиться со всеми делами благодаря успешному деловому взаимодействию с коллегами и подчиненными. Возможно, в вашем трудовом коллективе появится новый сотрудник, с которым у вас установятся доброжелательные отношения. Офисные служащие могут повысить свои навыки в работе с программным обеспечением на компьютере, что ускорит темп работы.

Водолей

У Водолеев в этот день усиливается творческий потенциал. Вы сможете успешно справиться с новой работой, в которой у вас имеется мало опыта. Дело в том, что сейчас вы способны быстро обучаться и адекватно реагировать на нестандартные ситуации. Также вы преуспеете в конкурентных видах деятельности. Доходы могут вырасти у тех, кто работает на сдельной системе оплаты.

Рыбы

У Рыб удачный день для доведения до полного завершения проектов. Не оставляйте незавершенной ту работу, которую вы сами себе сегодня запланировали. Возможно, вам придется задержаться чуть дольше на рабочем месте. У офисных служащих могут улучшиться условия труда. Работодатели могут пойти навстречу вашим пожеланиям об улучшении условий труда.