Высок риск ошибиться — гороскоп на 19 июня

9-10 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Меркурия приглашает к общению, но советует соблюсти в нем формальности и поставить заслон эмоциям.

Именно из-за них в этот день страдают справедливость и чувство меры, добавляется непостоянства и коварства, затрудняются договоренности. Возможна неприязнь из-за наследства, семейных или брачных ресурсов. Возрастет риск ошибиться в выборе, плохо распорядиться деньгами, промахнуться в сфере дизайна, моды или права. Нежелательны покупки, косметические процедуры и обменные операции. Не стоит откладывать переговоры, идущие к завершению, и финальные стадии оформления документов.

Овен

Сегодня Овны должны быть дипломатами или лояльными партнерами. Принимая предложение сотрудничать, им предстоит чтить баланс интересов и вовремя идти на компромисс, что не всегда легко. День подпитывает давнюю неприязнь, особенно, в коллективах с прошлым, в семье и браке. Лучший нейтрализатор напряженности - договор на будущее. Официальные встречи (например, визит к юристу) предпочтительнее утром.

Телец

Тельцам лучше посвятить этот день взаимно полезным связям и обмену услугами. Некоторыми делами стоит заняться пораньше - в первую очередь, это совещания, контакты с официальными инстанциями, работа с нормативными документами, инструкциями, рецептурой, служебной корреспонденцией. Возможны сложности в сфере эстетики, права и при попытке взаимодействия с родней. Нежелательны косметические процедуры.

Близнецы

Сегодня Близнецы коммуникабельны, обладают чутьем и творческим потенциалом, придерживаются правильных принципов - но отдачу получают лишь частично. Несмотря на верный расчет, в некоторых сферах результаты неоднозначны, а истинное равновесие интересов затруднено. Возможны незадачи в любовных, денежных, юридических или творческих делах, изъяны в покупках, призах и подарках, погрешности в сделках.

Рак

Сегодня Ракам не стоит ждать от жизни полной гармонии. Возможны притеснения в семье, отказы в капризах, бытовой дискомфорт. Не до конца благополучна психологическая атмосфера в близком кругу и отношениях со старыми знакомыми. Личные эмоции помешают продуктивному нейтральному общению с людьми. Велик риск неверного выбора в сфере права, жилья, эстетики и финансов. Неудачны покупки для себя и в дом.

Лев

Сегодня Львам следует взять под контроль свои эксцентричные порывы, сместить акцент в сторону конструктивного сотрудничества, бюрократии или дипломатии. Не стоит отменять назревшие переговоры, особенно, повторные и заключительные: если не использовать сегодняшний шанс, следующего удачного момента придется подождать. Официальные встречи и тесный контакт с инстанциями желательно перенести на утро.

Дева

Сегодня Девам предстоит блюсти золотую середину в бюджете и разумный баланс в сотрудничестве, устаналивать адекватную плату за свои или чужие услуги, делать полезные целевые покупки. Задача проста, если есть договор, список, прайс или инструкция (лучше, разработанная самими Девами), а также честны и аккуратны партнеры и контрагенты. Не стоит откладывать итоговые совещания и оформление документов.

Весы

Сегодня Весы удачливы, пока мыслят рационально и ведут диалог в нейтральном ключе. День напоминает им о старых проблемах, задевает их эмоции, привязанности и жизненно важные нужды. Возможна чувствительность к бытовому дискомфорту, ущемлению в партнерских, семейных, территориальных, материальных или иных правах. Не исключен коварный психологический удар в спину, как итог собственных двойных игр.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит афишировать свои действия, если в этом нет особой необходимости. Чтобы получить желаемое, придется пойти на уступки, разделить с кем-то свои права, обязанности или выигрыш. Лучше отложить важные деловые и романтические начинания. Самое время попрактиковаться в старых методах тайной дипломатии на новой основе, в искусстве меняться функциями или делегировать полномочия.

Стрелец

Стрельцам не стоит пропускать удачный день для конструктивного общения. Он подходит для оформления документов, для коррекции совместных программ, для заключительного совещания или итогового коллективного собрания. Стоит следить за социальными новостями и поддерживать контакты с партнерами. Лучше избегать панибратства, чтить ритуалы и приличия. Не стоит говорить об интимном, «больном» и «святом».

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит применить свои дипломатические навыки. Не стоит откладывать визиты в инстанции, согласования, переговоры, бюрократические процедуры, оформление отчета, рецепта, истории болезни. Нежелательно делать ставку на симпатию и эмоциональную гармонию, лучший аргумент - правильный документ. Работать с договорами, цифрами, инструкциями многим Козерогам будет проще, чем с людьми.

Водолей

Этот день Водолеи могут целиком посвятить профессиональным, бюрократическим и другим официальным контактам, решению правовых, научных и организационных вопросов, оформлению документов, визитам в инстанции. Не помешает поддержать полезные связи с нужными людьми или учреждениями за рубежом. Если двери закрыты, не стоит терять надежду: окно возможностей вскоре приоткроется еще один (последний) раз.

Рыбы

Рыбам сегодня выгоднее придерживаться нейтралитета. Душевные порывы любого рода, как и деловые инициативы, желательно приберечь до более удачного момента. Если активности требуют партнерские обязательства, важно не выйти за грань дозволенного. Имеет смысл избегать экспромтов и рисков, действовать в пределах финансовых лимитов, в рамках гражданских, профессиональных, правовых и этических кодексов.