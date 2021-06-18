Играем в кошки-мышки — любовный гороскоп на 19 июня

Сегодня звезды советуют держать партнера на расстоянии и не давать ему забыть о вас.

Овен

Сегодня за гармонию в отношениях отвечают партнеры Овнов, но лишь поначалу. Многое решит ответная реакция самих Овнов: именно они смогут создать подобие честной игры, если в романе присутствуют нездоровые ноты провокаций и манипуляций. Мир и лад могут подпортить старые счеты, вмешательство семьи.

Телец

Для Тельцов это не самый удачный день, если они мечтают о полной гармонии в личных отношениях - или хотят проявить инициативу в любви с гарантированной отдачей и нужным им фидбэком. Звезды советуют им подстроиться к ситуации и получать удовольствие от стиля общения, доступного в данный момент.

Близнецы

Сегодня Близнецы мыслят рационально и оценивают состояние романа на средний балл. Их огорчает несоответствие их планов реальности или несправедливость: честно отрабатывая сценарий отношений на своей стороне, они не видят встречных стараний. Возможны неприятности интимного или финансового свойства.

Рак

Ракам стоит принять, что полный комфорт в любви для них сегодня недостижим, а тонкая система их личных отношений страдает от разбалансировки. Им не удастся ни толком реализовать свои прихоти, ни всецело угодить партнеру. Это не лучший день для примирения, первой встречи или важного разговора.

Лев

Сегодня строптивые Львы нуждаются в партнере или спутнике больше, чем думают, и вынуждены контролировать вспышки своего темперамента. Отношения наладятся, если они усмирят свою тягу к независимости, не станут продвигать революционные идеи, начнут чаще соблюдать приличия и отдавать дань этикету.

Дева

Сегодня звезды учат влюбленных Дев искусству компромисса и дипломатии. Девам, жаждущим свободы, новизны, свежести и взрыва романтики, имеет смысл отложить свидание: в эти сутки в приоритете рациональные соображения и стандартные официальные ритуалы, а нечаянные любовные сюрпризы не совсем приятны.

Весы

В этот день Весы сами задают тон в отношениях. Все зависит от их личного выбора в пользу логики или эмоций. В первом случае, они легко найдут с партнером общий язык и уладят противоречия. Во втором, поднимут голову старые комплексы Весов, из-за чего их будет легко обидеть или вывести из равновесия.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам проявлять инициативу в любви. Действия от чистого сердца будут неуместны или не оценены тем (той), кому адресованы. Не лучший эффект дадут и тайные интриги. Скорпионам, вдруг засомневавшимся в своих достоинствах, лучше скрыть от любимого человека свою слабость.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит откладывать разговор с партнером: он или она завтра может передумать. Но не следует и слишком сокращать дистанцию. Лучшая защита от болезненных переживаний и психологических атак - следовать этикету и вести цивилизованный диалог, вынеся за скобки все обиды и претензии.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги не сильны в эмоциональных тонкостях. Решив сделать объекту симпатий личный подарок или проявить душевное участие, они могут потерпеть неудачу. Звезды советуют им сделать ставку на нейтральный тон, следовать стандартным ритуалам общения и обходить стороной интимные темы.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не отказываться от приглашения на свидание (при условии, что оно не является первой встречей). В случае молчания партнера, желательно взять инициативу на себя. Пассивно отдав бразды правления судьбе, вы пропускаете уникальный шанс еще раз поговорить о самом главном.

Рыбы

Сегодня лучшая политика для влюбленных Рыб - мера в страстях и дипломатичное выжидание. Держите партнера на почтительном расстоянии, не позволяя ему забыть о себе. Если дистанцию установили вам, не возражайте и соглашайтесь: очень скоро вы сломаете лед и наверстаете упущенное с пользой для себя.