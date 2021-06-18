Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Играем в кошки-мышки — любовный гороскоп на 19 июня

18 июня 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня звезды советуют держать партнера на расстоянии и не давать ему забыть о вас.

Играем в кошки-мышки — любовный гороскоп на 19 июня
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня за гармонию в отношениях отвечают партнеры Овнов, но лишь поначалу. Многое решит ответная реакция самих Овнов: именно они смогут создать подобие честной игры, если в романе присутствуют нездоровые ноты провокаций и манипуляций. Мир и лад могут подпортить старые счеты, вмешательство семьи.

Телец

Для Тельцов это не самый удачный день, если они мечтают о полной гармонии в личных отношениях - или хотят проявить инициативу в любви с гарантированной отдачей и нужным им фидбэком. Звезды советуют им подстроиться к ситуации и получать удовольствие от стиля общения, доступного в данный момент.

Близнецы

Сегодня Близнецы мыслят рационально и оценивают состояние романа на средний балл. Их огорчает несоответствие их планов реальности или несправедливость: честно отрабатывая сценарий отношений на своей стороне, они не видят встречных стараний. Возможны неприятности интимного или финансового свойства.

Рак

Ракам стоит принять, что полный комфорт в любви для них сегодня недостижим, а тонкая система их личных отношений страдает от разбалансировки. Им не удастся ни толком реализовать свои прихоти, ни всецело угодить партнеру. Это не лучший день для примирения, первой встречи или важного разговора.

Лев

Сегодня строптивые Львы нуждаются в партнере или спутнике больше, чем думают, и вынуждены контролировать вспышки своего темперамента. Отношения наладятся, если они усмирят свою тягу к независимости, не станут продвигать революционные идеи, начнут чаще соблюдать приличия и отдавать дань этикету.

Дева

Сегодня звезды учат влюбленных Дев искусству компромисса и дипломатии. Девам, жаждущим свободы, новизны, свежести и взрыва романтики, имеет смысл отложить свидание: в эти сутки в приоритете рациональные соображения и стандартные официальные ритуалы, а нечаянные любовные сюрпризы не совсем приятны.

Весы

В этот день Весы сами задают тон в отношениях. Все зависит от их личного выбора в пользу логики или эмоций. В первом случае, они легко найдут с партнером общий язык и уладят противоречия. Во втором, поднимут голову старые комплексы Весов, из-за чего их будет легко обидеть или вывести из равновесия.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам проявлять инициативу в любви. Действия от чистого сердца будут неуместны или не оценены тем (той), кому адресованы. Не лучший эффект дадут и тайные интриги. Скорпионам, вдруг засомневавшимся в своих достоинствах, лучше скрыть от любимого человека свою слабость.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит откладывать разговор с партнером: он или она завтра может передумать. Но не следует и слишком сокращать дистанцию. Лучшая защита от болезненных переживаний и психологических атак - следовать этикету и вести цивилизованный диалог, вынеся за скобки все обиды и претензии.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги не сильны в эмоциональных тонкостях. Решив сделать объекту симпатий личный подарок или проявить душевное участие, они могут потерпеть неудачу. Звезды советуют им сделать ставку на нейтральный тон, следовать стандартным ритуалам общения и обходить стороной интимные темы.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не отказываться от приглашения на свидание (при условии, что оно не является первой встречей). В случае молчания партнера, желательно взять инициативу на себя. Пассивно отдав бразды правления судьбе, вы пропускаете уникальный шанс еще раз поговорить о самом главном.

Рыбы

Сегодня лучшая политика для влюбленных Рыб - мера в страстях и дипломатичное выжидание. Держите партнера на почтительном расстоянии, не позволяя ему забыть о себе. Если дистанцию установили вам, не возражайте и соглашайтесь: очень скоро вы сломаете лед и наверстаете упущенное с пользой для себя.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
19 июня 2021Rambler
Дата рождения

9-10 лунные сутки. Луна и Меркурий заставят нас болтать обо всем и ни о чем весь день. И чтобы не свернуть на путь споров и конфликтов, придется вновь...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
20 июня 2021Astrostar.ru

10-11 лунные сутки. Сегодня стоит взять паузу в делах, но быть начеку на случай внезапной тревоги. День изобилует преградами, опасностями и...

Читать продолжение
Поиск по сонникам
Сон с пятницы на субботу

По словам известной болгарской ясновидящей Ванги, вещи сны она видела преимущественно с...

Читать продолжение
Подтягивайте хвосты — финансовый гороскоп на 19 июня
Играем в кошки-мышки — любовный гороскоп на 19 июня
Высок риск ошибиться — гороскоп на 19 июня
Какими талантами наделен Овен
Знаки зодиака, которые влюбляются в альфонсов
Топ-3 худших свекровей по знаку зодиака
Насколько опасен Бермудский треугольник
Три знака, которым не суждено встретить большую любовь
Названы пять знаков зодиака, которые видят людей насквозь
Что знаменитые экстрасенсы предсказали России на 2021 год
Как улучшить свою жизнь в день солнцестояния
Четыре чувствительных к порче и сглазу знака зодиака
Приметы на 19 июня: что нельзя делать на родительскую субботу
Опираемся на опыт — финансовый гороскоп на 18 июня
Не стоит спешить — любовный гороскоп на 18 июня
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
14-20 июня 2021Astro7

Растущая Луна, Солнце в Близнецах и Марс во Льве создают на этой неделе прекрасные условия для активной деятельности. Ретроградный Меркурий усложнит...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение