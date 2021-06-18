Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Четыре чувствительных к порче и сглазу знака зодиака

18 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи перечислили знака зодиака, которые больше других имеют риск стать жертвой порчи и сглаза.

Четыре чувствительных к порче и сглазу знака зодиака

Эксперты по звездам порекомендовали этим людям использовать средства защиты от темных сил.

Рак

Мнительным и ранимым Ракам сложно противостоять агрессии. С возрастом они становятся все более уязвимыми. После встречи со злопыхателями представители этого знака испытывают стрессовое состояние, не подозревая о его причинах. Злые чары могут также отразиться на здоровье и ухудшить самочувствие.

Близнецы

Отзывчивые Близнецы вряд ли пройдут мимо чужой беды. Их стремление помогать окружающим нередко оборачивается печальным последствиям. Представители этого знака щедро делятся энергией и жизненной силой, из-за чего их «защитная» энергетическая оболочка истончается и им становится сложнее противостоять темным силам. Сглаз может проявиться в виде затрудненного дыхания, кашля, слабости и апатии.

Скорпион

Активные и энергичные Скорпионы привыкли держать все тревоги и переживания внутри себя, поэтом их защита от злых сил ослабевает. Утомленный Скорпион легко поддается сглазу. Его последствия сказываются сбоями в половой сфере.

Рыбы

Жертвенные Рыбы готовы страдать за весь мир. Готовность оказать поддержку близкому может сыграть не в их пользу. Злой человек может позавидовать широте души Рыб. Влияние темных сил проявится у этого знака в депрессии, вслед за которой могут пострадать и жизненно важные системы организма.

Вечерняя Москва: последние новостиОдин человек погиб в результате подтоплений в ЯлтеРоссия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабряПесков объяснил отказ Путина подписать закон о борьбе с фейками
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
18 июня 2021Rambler
Дата рождения

8-9 лунные сутки. Уже утром на нас нападет лень, да такой силы, что будет сложно встать с кровати и сварить себе кофе. Разгонимся мы только к полудню...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
19 июня 2021Rambler

9-10 лунные сутки. Луна и Меркурий заставят нас болтать обо всем и ни о чем весь день. И чтобы не свернуть на путь споров и конфликтов, придется вновь...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Знаки зодиака, которые влюбляются в альфонсов
Топ-3 худших свекровей по знаку зодиака
Насколько опасен Бермудский треугольник
Три знака, которым не суждено встретить большую любовь
Названы пять знаков зодиака, которые видят людей насквозь
Что знаменитые экстрасенсы предсказали России на 2021 год
Как улучшить свою жизнь в день солнцестояния
Четыре чувствительных к порче и сглазу знака зодиака
Приметы на 19 июня: что нельзя делать на родительскую субботу
Опираемся на опыт — финансовый гороскоп на 18 июня
Не стоит спешить — любовный гороскоп на 18 июня
Ставим все на логику — гороскоп на 18 июня
Нумеролог рассказала, что означает номер квартиры
Как по рукам узнать об экстрасенсорных способностях
Знаменитый астролог предсказал разрыв отношений Моргенштерна и его девушки
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
14-20 июня 2021Astro7

Растущая Луна, Солнце в Близнецах и Марс во Льве создают на этой неделе прекрасные условия для активной деятельности. Ретроградный Меркурий усложнит...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6
Поиск по сонникам