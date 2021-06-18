Четыре чувствительных к порче и сглазу знака зодиака

Астрологи перечислили знака зодиака, которые больше других имеют риск стать жертвой порчи и сглаза.

Эксперты по звездам порекомендовали этим людям использовать средства защиты от темных сил.

Мнительным и ранимым Ракам сложно противостоять агрессии. С возрастом они становятся все более уязвимыми. После встречи со злопыхателями представители этого знака испытывают стрессовое состояние, не подозревая о его причинах. Злые чары могут также отразиться на здоровье и ухудшить самочувствие.

Отзывчивые Близнецы вряд ли пройдут мимо чужой беды. Их стремление помогать окружающим нередко оборачивается печальным последствиям. Представители этого знака щедро делятся энергией и жизненной силой, из-за чего их «защитная» энергетическая оболочка истончается и им становится сложнее противостоять темным силам. Сглаз может проявиться в виде затрудненного дыхания, кашля, слабости и апатии.

Активные и энергичные Скорпионы привыкли держать все тревоги и переживания внутри себя, поэтом их защита от злых сил ослабевает. Утомленный Скорпион легко поддается сглазу. Его последствия сказываются сбоями в половой сфере.

Жертвенные Рыбы готовы страдать за весь мир. Готовность оказать поддержку близкому может сыграть не в их пользу. Злой человек может позавидовать широте души Рыб. Влияние темных сил проявится у этого знака в депрессии, вслед за которой могут пострадать и жизненно важные системы организма.