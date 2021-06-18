Какими талантами наделен Овен

Каждый из вас наверняка задавался вопросами из разряда «Чем я уникален?», «На что я способен?», «В чём моя сильная сторона?». Всегда ли вы находили ответы?

К примеру, я считаю, что неспособных людей не бывает, поэтому сегодня предлагаю обсудить Топ-5 талантов каждого знака зодиака. Как всегда, Овны у руля.

Талант первый: реагировать на что-то быстрее всех, стартовать и предпринимать. У Овнов всегда полно энтузиазма пробовать что-то новое, они с лёгкостью генерируют идеи, однако, к сожалению, неспособны долгое время удерживать фокус внимания на чём-то одном. Поэтому они незаменимы на коротких дистанциях.

Талант второй: пробивные способности. И хоть говорят, что один в поле не воин, благодаря Овнам нередко можно убедиться в противоположном. Эти люди и в горящую избу войдут, и коня на скаку оставят. Иногда так и задумываешься, а кто, если не Овен?

Талант третий: зажигать и воодушевлять других, вести за собой. Поэтому, если вы сомневаетесь в себе, позвоните знакомому Овну и расскажите о том, почему ещё не сделали чего-то, что останавливает и чего не хватает. Он подсветит цель, поднимет боевой дух, а где-то, если необходимо, даст пинка, чтобы вы не ленились.

Талант четвёртый: шутить. Давно известно, что юмор продлевает жизнь и выручает в сложных ситуациях. Овны способны очень метко и ловко ввернуть слово так, что вы и не заметите, как настроение улучшилось, а ситуация уже не кажется безвыходной.

Талант пятый: оставаться всегда немного ребёнком: открытым, прямым и чуть-чуть наивным. В суете дней мы обрастаем толстым слоем серьёзности, становимся зажатыми, невосприимчивыми к маленьким радостям жизни. Именно Овны способны разрядить обстановку, внеся глоток свежего воздуха в серую обыденность.

В следующих раз поговорим о Тельцах.