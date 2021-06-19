Наверстываем упущенное — финансовый гороскоп на 20 июня

Сегодня мы можем получить то, о чем так давно мечтали.

Овен

В начале дня у Овнов могут возникнуть осложнения при работе с информацией и в деловых контактах. Особенно это относится к торговле, посреднической деятельности и работе на транспорте. Есть риск получения ложных сведений. Однако к концу дня ситуация постепенно стабилизируется, и вы сможете успешно завершить все запланированные на этот день дела.

Телец

Тельцам в начале дня не рекомендуется подписывать договора с деловыми партнерами – это может оказаться невыгодным для вас. Прежде чем что-то подписывать, обязательно внимательно читайте текст документов. Индивидуальная трудовая деятельность принесет больше дохода, чем работа в тандеме с деловым партнером. В конце дня и вечером будет удачное время для деловых встреч.

Близнецы

Близнецам в начале дня рекомендуется воздерживаться от критики в адрес коллег и подчиненных – это может привести к конфликту и снижению результативности вашей работы. Старайтесь сглаживать потенциально конфликтные ситуации. Однако в конце дня ситуация выравнивается, и работа в трудовом коллективе становится намного результативнее.

Рак

Ракам, работающим в сфере услуг, связанной с развлечениями, туризмом и отдыхом, в начале дня рекомендуется быть внимательнее при расчетах с клиентами – возможны попытки обмана. Вторая половина дня складывается благоприятно для конкурентных видов деятельности. Также успешно проходят операции по обмену валюты.

Лев

У Львов, работающих в офисе, в первой половине дня может часто ломаться компьютерная и офисная техника. Рекомендуется делать резервные копии важных файлов и документов. Если вам предстоит осваивать работу с новым программным обеспечением, то лучше отложить её на вторую половину дня. Также это удачное время для работы на дому или в семейном бизнесе.

Дева

Девам в первой половине дня не рекомендуется выходить на контакт с влиятельными людьми. Воздержитесь от подачи докладных записок начальству. Работа с документами в это время может быть осложнена. Дело в том, что ваши информационные запросы могут не найти адекватного отклика. В конце дня чаще прислушивайтесь к мнению друзей и единомышленников.

Весы

Весам в первой половине дня следует воздержаться от активной деловой переписки, поскольку вам может поступить ложная информация и вы рискуете принять ошибочные решения. В учебе также могут произойти осложняющие моменты. Возможно, вы столкнетесь с проблемами, для успешного решения которых вам не хватает знаний. В конце дня успешное время для карьеры и роста доходов.

Скорпион

Скорпионам, работающим в производственных цехах, в начале дня следует быть осмотрительнее. Возможны мелке производственные травмы и поломки технического оборудования. Вторая половина дня благоприятствует повышению уровня профессионализма за счет обучения. Студенты смогут легко усвоить сложный учебный материал.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня не рекомендуется доверять клиентам и деловым партнерам. Если вы работаете в контакте с партнерами, то обязательно проверяйте исполнение обещаний. Возможно нарушение ранее достигнутых договоренностей. В конце дня старайтесь действовать смелее и энергичнее – в этом случае вас ждет успех.

Козерог

У Козерогов в начале дня возможны технические сбои в ходе выполнения текущей работы. Это особенно относится к офисным служащим и их работе с компьютерной техникой. Относитесь терпимее к ошибкам коллег по трудовому коллективу. В конце дня успешно пойдет работа, связанная с услугами. Благодаря внимательному и тактичному отношению к запросам клиентов вы станете более популярными, и вас могут рекомендовать другим клиентам.

Водолей

В первой половине дня звезды не советуют Водолеям вносить коррективы в свои планы. Даже если вы столкнетесь с трудностями при реализации планов, все равно это не повод для того, чтобы отступать от своих первоначальных целей. Важно сохранять последовательность и предсказуемость в своем поведении. В конце дня вы сможете наверстать упущенное.

Рыбы

Рыбам в начале дня не рекомендуется заниматься дистанционной работой. Все, кто работает на дому с помощью телефона или интернета, могут столкнуться с осложняющими обстоятельствами. Особенно вероятны поломки средств связи. Вторая половина дня благоприятна для профессионального обучения и деловой переписки. Успешно проходят служебные командировки.