Цена есть у всего — любовный гороскоп на 20 июня

Сегодня стоит быть осторожнее как в делах, так и в словах — у каждого своя цена.

Овен

Сегодня Овны повышенно темпераментны и рискуют стать жертвой своих страстей. Если что-то не так, гнев Овна обрушится на партнера (иногда не без причины). Реакция Овна на раздражитель будет подобна атомному взрыву, если в нем проснется ревность. К счастью, есть шанс помириться, особенно, в спальне.

Телец

Сегодня в интересах Тельцов ладить с партнером и гасить излишние взрывы его эмоций. Порой придется выбирать между счастьем на горизонте и сиюминутным потворством собственным страстям. Купировать ссору и спасти гармонию поможет взаимное влечение, сходное мировоззрение или общая надежда на будущее.

Близнецы

В этот день Близнецы сталкиваются с негативной стороной любовных отношений. При этом изнанка красивого романа не обязательно станет для них сюрпризом: они окажутся перед знакомой решаемой проблемой, а не на грани нового кризиса. В ситуации будут и хорошие стороны - по принципу «нет худа без добра».

Рак

В этот день Раки пройдут через любовный стресс или кризис, но отчаиваться и терять надежду им явно рано. Стоит помнить, что иногда судьба одной рукой отнимает, а другой щедро одаривает - и сейчас, похоже, как раз тот самый удачный случай. Если игра для вас слишком сложна, сбавьте обороты до завтра.

Лев

Вторая половина дня сделает Львов более предприимчивыми и страстными, но также более упрямыми, раздражительными и конфликтными. Если они не поставят границ своей инициативе, их выходки начнут раздражать партнера. Им стоит подумать, как смягчить эффект от своих потенциально разрушительных действий.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам отложить свидание и не увлекаться знакомствами. События и ощущения этого дня имеют мистический налет, возможны роковые совпадения и другие моменты, которые трудно истолковать при помощи чистого разума. Возможно, что-то вновь напомнит вам о вашем любовном прошлом.

Весы

Сегодня влюбленные Весы склонны смотреть на вещи мрачно и могут заниматься тайным самоедством. Даже Весам-оптимистам будет трудно сохранять душевную гармонию, излучать легкость бытия и сексапил. Отношения с партнером сложатся непросто. Возможны сцены ревности или переживания из-за интимной жизни.

Скорпион

Скорпионы продемонстрируют свой бурный темперамент ближе к вечеру. В это время чувства сделают их импульсивными и ради любви они будут способны на самые отчаянные поступки. Их страстность будет сочетаться с упрямством. Невзирая на препятствия и возможные неудачи, они не откажутся от своих планов.

Стрелец

Сегодня отличительной чертой влюбленных Стрельцов вряд ли станет уверенность в себе, они сомневаются в каждом своем шаге. Что-то заставляет их вспоминать о неприятном и порой идти по краю пропасти. Важно, чтобы любовь не становилась источником душевных травм или поводом нарушить важные правила.

Козерог

Сегодня Козерогам станет сложнее управлять своим сексуальным началом, а также своими эмоциями (особенно, негативными). Им стоит помнить, что бумеранг их перегибов и злоупотреблений неизбежно прилетит к ним обратно - не говоря уже о том, что владеющие ими темные страсти подпортят гармонию отношений.

Водолей

Сегодня любовная удача отворачивается от Водолеев - или же дары любви предлагаются им в такой форме, в которой они не готовы их принять. Если их одолеют страсти, им придется рассчитывать исключительно на свое благоразумие, опыт в делах сердечных и житейских. Важно не поддаться опасному искушению.

Рыбы

Сегодня любовные удачи достаются Рыбам дорогой ценой, которую им платить не стоит. Наиболее критичным периодом станет вечер: именно в это время суток Рыбы способны поддаться мощному порыву чувств и пуститься в плавание по опасным водам, рискуя налететь на скалы. Лучше перенести свидание на завтра.