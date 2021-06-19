Везде найдутся «подводные камни» — гороскоп на 20 июня

10-11 лунные сутки. Сегодня стоит взять паузу в делах, но быть начеку на случай внезапной тревоги.

День изобилует преградами, опасностями и «подводными камнями», создает питательную среду для разгула негативных эмоций, коварства и провокаций. Удаче сопутствуют неприятные побочные моменты. Особенно критичен вечер: Луна в Скорпионе начнет подталкивать к рискованным показным маневрам, при этом даже благой порыв грозит обернуться потерями или демотивирующим провалом. Вдохновение, вера и благословение свыше еще не гарантия успеха: даже если повезет, эйфория победы не отменит сильных переживаний и понесенного ущерба.

Овен

В эти сутки Овны легко поддаются негативным эмоциям, могут остро реагировать на действия других людей или на обстановку в целом (в том числе, домашнюю). Им стоит держать себя в руках, иначе вечером есть риск полностью потерять контроль, довести дело до убытка, скандала, кризиса, опасной авантюры, вспышки страстей. Не помешают меры предосторожности в бизнесе, занятиях спортом и интимных ситуациях.

Телец

Утром Тельцам стоит поберечь свое здоровье и душевный покой, не расстраиваться из-за неудач - иначе вечером они могут утратить самоконтроль и сделать ошибку. К концу дня на первый план выйдут личные, семейные или деловые отношения, и Тельцы встанут в них перед дилеммой: путь счастья, любви и гармонии - или путь вражды, упрямства и разрушения. Выбирать второе рискованно, последствия не обрадуют.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит упорствовать при неудаче - в противном случае, день может закончиться неприятностью (кризисом, ссорой, обострением недомоганий, поломкой, вскрытием «старых ран» и недоработок). Также, не исключен срочный вызов на работу, с целью кого-то выручить или исправить чужую ошибку. Вам не стоит игнорировать такой сигнал, если вы настроены на карьерный взлет или ищете заработок.

Рак

В непростой атмосфере этого дня Раков ждет хорошая динамика. Если утро они встретят на грани кризиса, то к вечеру неожиданно увидят выход из положения - или внезапно оценят открывающиеся через проблему будущие выгоды. При этом обстановка все же останется непростой и рисковать лишний раз не стоит. Возможен творческий, налоговый или профессиональный тупик, любовный стресс, острая ситуация у детей.

Лев

Сегодня Львам лучше не ставить себе сверхзадач и заранее смириться с помехами. Но и медлить с намеченным делом не стоит: к вечеру усилятся знакомые ограничения или возникнут новые препятствия, станут опаснее авантюры. Возрастет риск ссор, конфликтов, травм, санкций, домашних скандалов, бытовых проблем, может появиться угроза для дома или бизнеса. Важно обращать внимание на скрытый пласт событий.

Дева

В этот день Девы могут временно потерять ориентиры. Лучше отложить начинания, так как сегодня легко оказаться лодкой без руля и ветрил (стать игрушкой страстей, ввязаться в сомнительный проект, столкнуться с проблемой в дороге). Ближе к вечеру поддержку судьбы получат проницательные сенситивные Девы: им поможет интуиция и знание человеческой натуры, возможна помощь от людей, набирающих влияние.

Весы

Сегодня Весы не в лучшем настроении и не в самой удачной для себя роли, являются мишенью для недомоганий или роковых неудач. Многие Весы окажутся под впечатлением негативных эмоций, вызванных личным или семейным прошлым. Нагнетать уныние может текущая бытовая или профессиональная ситуация, затянувшийся некомфортный период, жилищная или налоговая проблема. Наиболее критична первая половина суток.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит дважды думать перед любым шагом. Утренние проекты - путь в тупик и растрата ресурса. Вечер - потенциально продуктивное, но трудное время, ваш импульс окажется идейно верным, но технически авантюрным. Порыв вдохновения, креатива и азарта натолкнется на границы, сопротивление или санкции. Инициатива может быть преждевременна и опасна, но это также разведка и полезный опыт.

Стрелец

День расставит Стрельцам знакомые ловушки, но также подскажет стиль действий в новом направлении. Утром опасно сливаться с коллективом: социальная активность обернется ущербом. Вечером рискованны, но небесполезны закулисные маневры, приключения в чужих краях, авантюры сообща с родней, старыми друзьями или земляками: методом проб и ошибок можно нащупать тактику, которая выручит в ближайшие месяцы.

Козерог

Сегодня Козероги борются с желанием поступить по-своему, иногда кому-то назло или в отместку. Даже благим желаниям опасно поддаваться в первой половине дня: можно навредить отношениям, карьере и репутации, подорвать здоровье. Вечером шансов на успех больше, но объективные препятствия и плохие сюрпризы никто не отменял: что бы вы ни задумали, помните, что вы сильно рискуете, особенно, материально.

Водолей

Динамика этих суток для Водолеев неблагоприятна. Столкнувшись с неудачей или дурным знаком, им стоит свернуть действия: настойчивость к вечеру может обернуться системными проблемами, от обострения конкуренции до кризиса дома и на работе. Вдобавок, возможна тенденция к усилению болезни или зависимости. Не стоит верить в преждевременные посулы и авансы (карьерные, денежные, идущие из-за рубежа).

Рыбы

Сегодня Рыбам следует заботиться о мерах предосторожности или не снимать их, если они приняты. Идеальная тактика - сдерживать свои порывы (исключение - антикризисные срочные действия). Если ближе к вечеру вдохновение и потребность самовыразиться толкнут вас на приключение или подвиг, не обольщайтесь: ваш замысел непрост в исполнении, а из-за побочных осложнений миссия может быть пока невыполнима.