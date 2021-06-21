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Три знака зодиака ждет опасность в конце июня

21 июня 2021ГороскопыВолгоградская правда

Астрологи советуют представителям трех знаков соблюдать осторожность в конце месяца.

Три знака зодиака ждет опасность в конце июня
Фото: depositphotos

Дева

Специалисты по звездам сообщают, что расположение небесных тел в последнюю неделю июня говорит о возможных неудачах в жизни Дев. Представители этого знака привыкли быть предусмотрительными, поэтому они легко справятся с неприятностями. Дев ожидают конфликтные ситуации на работе с начальством и коллегами. Сдерживание эмоций и поиск компромиссов помогут им сберечь нервы и решить конфликт в свою пользу.

Телец

В конце этого месяца Тельцам не следует брать на себя ответственность, которая связана с работой. Звезды говорят, что в это время удача от них временно отвернется. В последние дни июня можно обдумать идеи для развития себя и повышения дохода. Астрологи рекомендуют Тельцам внимательно отнестись к своему здоровью.

Рак

Ракам в конце первого месяца лета рекомендуется уйти в тень. Временное одиночество и концентрация на себе уберегут их от конфликтов. Специалисты по звездам убеждены, что представителям этого знака зодиака нужно взвешивать свои слова и следить за поступками, так как в этот период может возникнуть угроза их репутации. В конце июня также есть риск расстроить отношения с важными людьми. Астрологи советуют в последние недели месяца заняться решением проблем со здоровьем.

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