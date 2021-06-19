Как сохранить деньги во время летнего солнцестояния

Как небесное явление повлияет на наши жизни и финансы?

Прохождение Солнца по одной из важных кардинальных точек зодиака границы знака Рака фактически соответствует календарному центру года. В этом году этот переход состоится в понедельник, 21 июня, в 6.32 утра по Москве. В культурах многих народов этот день почитается как праздник, особый, магический день силы, когда делались предсказания и складывались приметы. Вот и в астрологической практике сохранилась похожая традиция – гороскоп на время входа Солнца в кардинальный знак Рака считается картой, содержащей событийную развёртку до дня осеннего равноденствия, когда Солнце переходит в знак Весов.

А вот сам месяц транзита Солнца по Раку выглядит не самым стабильным периодом года, а моментами даже тревожным, хотя будут и поводы для оптимистичных ожиданий.

Как раз уже на входе в колыбель Рака, Солнце окажется на пути к одному из классических благоприятных аспектов – гармоничному тригону с Юпитером. Что немаловажно, этот аспект сформируется и будет точным 23 июня уже на фазе развернувшегося на прямой ход Меркурия после цикла ретроградности. Так что 23 июня и первая половина дня 24-го в краткосрочной перспективе станут благоприятным периодом для начинаний.

Как наиболее нестабильный и непредсказуемый период месяца Рака стоит считать первую декаду июля, которая пройдёт под аккомпанемент напряжённых аспектов Марса и Венеры с Сатурном и Ураном. На этом сложном отрезке традиционно повышается рост конфликтов с начальством и властными структурами на разных уровнях, возрастает вероятность решения проблем силовыми методами, а также с применением холодного и огнестрельного оружия. Эти же аспекты могут существенным образом тормозить продвижение дел, так что полезно учитывать вероятность задержек в реализации планов. Период требует повышенного внимания к здоровью, особенно сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата – лучше избегать перегрузок. Шлейф оппозиции Марса с Сатурном может чувствоваться уже с 30 июня (точная фаза аспекта 1июля в 16:00), а «квадратуры» с Ураном 3-4 июля. Аналогичные аспекты Венеры с 6 по 8 июля, кроме всего прочего, могут принести неожиданный финансовый ущерб, неудачные вложения средств.

Более стабильной по взаимодействиям планет ожидается третья декада периода, начиная с новолуния 10 июля до перехода Солнца в знак Льва 22 июля. Позитивные связи Меркурия с Юпитером (12 июля) и Солнца с Нептуном (15 июля) на фоне соединения Венеры и Марса (13 июля) сформируют весьма активную любовно-романтическую атмосферу на неделю с 11 по 18 июля. Однако концовка этого периода (17-18 июля) с усилением негативной роли противостояния Солнца с Плутоном выглядит явно более деструктивно и предупреждает о вспышках ревности и гнева, требовательности, одержимости в чувствах.

В общем плане конфигурации планет в этот период будут более благосклонны к знакам стихии Воды – Ракам и Рыбам. Более напряжённая, требующая повышенного внимания, программа транзита Солнца по Раку ожидается в первую очередь для двух фиксированных знаков одной оси – Льва и Водолея. Представители остальных знаков будут испытывать смешанное влияние планет.