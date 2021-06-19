3 знака зодиака, которые не созданы для любви

Некоторые люди убеждены, что характер человека во многом зависит от его даты рождения.
Астрологи выделяют три созвездия, представители которых в силу особенностей своего характера фактически не созданы для романтики и для большой любви.
Представители этого знака - люди упорные и самодостаточные. Они с юных лет привыкли полагаться исключительно на собственные силы, и не верят в чужую бескорыстную помощь.Так же они ведут себя и в личных отношениях. Руководствуясь своими, только им известными правилами, они выбирают, с кем дружить, а кого к себе близко не подпускать.
Непредсказуемость и вспыльчивость являются главными чертами характера этого знака зодиака. Их сложно понять, их невозможно предсказать. Для тех, кому важны планы на будущее и уверенность в завтрашнем дне Скорпионы являются тяжелыми и не самыми надежными партнерами.
Внутри них может полыхать настоящий огонь, но Козероги умеют подавлять собственные эмоции, демонстрируя на людях завидную сдержанность даже в самых волнительных ситуациях. И, кстати, они холодны не только в публичных местах, но и дома даже при общении с самыми близкими людьми.
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