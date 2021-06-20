Берем паузу — гороскоп на 21 июня

11-12 лунные сутки. День укрепляет глубинную веру, усиливает потребность в общении с близкими и родиной, связь с «корнями» и традициями.
Летнее солнцестояние может совпасть с кризисом в текущих делах и реорганизацией планов. Главные сложности и потери ждут авантюристов, экспериментаторов и любителей показать себя, игнорирующих правила и запреты. Луна в Скорпионе усиливает эмоциональные реакции и тягу к приватности. Желательно сделать паузу в суете (кроме экстренных случаев) и не спешить с начинаниями. Вечер снимет часть ограничений и добавит гармонии, это лучшее время для любви, отдыха, покупок, мирного творчества.
Сегодня Овнов могут подвести друзья, а также системы защиты, контроля и страховки. Желательно иметь долю смирения: не все решают личные усилия, если в игру вступили роковые внешние обстоятельства. Причиной проблем может стать неудачный выбор группы или цели, деловой риск, эксперимент в творчестве или спорте, взрыв страстей, экзотическое хобби. Моральная и материальная помощь вероятнее от близких.
Сегодня отношения Тельцов с нужными людьми вряд ли окажутся гладкими. В течение дня ждут непредсказуемые, нервирующие и критичные моменты. Мир после грозы вероятнее там, где есть эмоциональная подоплека (взаимная любовь, привязанность, симпатия). Если верх возьмут принципиальность, независимость и непримиримость, сглаживание проблем возможно лишь частично, а очаг конфликта сохранится на будущее.
Для Близнецов этот день не станет приятной прогулкой: скорее всего, им придется заняться ответственной и не самой любимой работой. Возможны проблемы с самочувствием, сложные моменты в делах и быту, минуты зависимости от обстоятельств. Но за перенесенные тяготы ждет вознаграждение. Это может быть компенсация расходов, выход из кризиса, проработка погрешностей прошлого или закрытие старого долга.
Для Раков это важный день: он делает четче вектор их интересов и усиливает их индивидуальную роль в событиях. Определяясь с выбором персональной тактики, им не стоит бояться опереться на чутье, положиться на свои привычки и вкусы. Раки, которые в данный момент не в ладу со своей интуицией, могут довериться судьбе или мнению авторитетного для них человека. Сложные ситуации разрешатся благополучно.
Сегодня многим Львам создает проблемы их личная активность, но возможны и другие источники напряжения: атмосфера в доме, внешний контроль. Во избежание обид и ударов из-за угла, стоит вовремя гасить конфликты в самой близкой среде: в семье, в кругу соотечественников, старых друзей и лиц, посвященных в частную жизнь. Общая ситуация требует отойти в тень, заняться своим здоровьем и безопасностью.
Сегодня в момент затруднений Девам помогают обстоятельства. Им важно увидеть и принять эту помощь, даже если она не напоминает прямые инструкции. Например, не стоит недооценивать свои тонкие ощущения и ассоциации, навеянные обстановкой. Успех в текущих делах начинает зависеть от чувствительности, проницательности, умения заново наладить эмоциональный контакт с близкими по крови и духу людьми.
В решении сегодняшних задач Весам предстоит сочетать целеустремленность и проницательность. День хорош для шоппинга и продаж, если не увлекаться новыми тратами, а закрывать старые проблемы и оперировать имеющимися резервами. День способствует удачному сбыту старых вещей, толковому распоряжению ресурсами и запасами (в том числе, семейными), помогает найти нужное на вторичном рынке предложений.
Скорпионам день сулит много хорошего. Можно надеяться на подарки судьбы в любви и творчестве, на выгодную сделку, покупку, аванс. Удача или чутье помогут исправить ошибки и смягчить потери. Если цель оказалась «не по зубам», будет получен полезный урок борьбы с трудностями. Чуть сложнее с настроем: важно не зацикливаться на срывах, чтобы не поддаться пораженческим мыслям и не разувериться в себе.
Сегодня Стрельцам противопоказаны лишние нагрузки. Нежелательны начинания. Справившись с критичными затруднениями и выполнив необходимые задачи, лучше не брать новые вершины, а отдохнуть и расслабиться. Важен кредит доверия в узком кругу, гармония в семье или группе замляков сейчас ценнее персональных достижений. Возможно, вам придется чем-то пожертвовать ради близких людей или сохранения тайны.
В этот день интуиция выводит Козерогов на верный путь. Козерогам, не уверенным в правильности подсказок внутреннего голоса, помогут обстоятельства. Возможна помощь от старых друзей, любимых, родственников. Будет компенсирована ошибка прошлого и нейтрализован возможный ущерб в будущем. Тем не менее, важных шагов лучше не делать. Вечером стоит отблагодарить тех, кто вам помогает или симпатизирует.
Сегодня неприятности для Водолеев чем-то смягчены, но ослаблять самоконтроль и проявлять доверчивость им все же не стоит. Звезды советуют отложить принятие ответственных решений и усилить заботу о здоровье. Опасные черты - упрямство и тяга к экстравагантности. Корень проблем, в числе прочего, полезно поискать в себе: возможно, вы нарушили дисциплину или ваши принципы нуждаются в корректировке.
Сегодня любые события оборачиваются для Рыб хорошей стороной. Зачастую это не материальная выгода, а моральный профит: благословение, поощрение, любовное или творческое вдохновение, успокоение после периода тревог, подтверждение внутренних ощущений. Может быть получен стимул к путешествию или духовному развитию. В случае болезни ожидается улучшение самочувствия и появляется надежда на исцеление.
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