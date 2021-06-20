Берем паузу — гороскоп на 21 июня

11-12 лунные сутки. День укрепляет глубинную веру, усиливает потребность в общении с близкими и родиной, связь с «корнями» и традициями.

Летнее солнцестояние может совпасть с кризисом в текущих делах и реорганизацией планов. Главные сложности и потери ждут авантюристов, экспериментаторов и любителей показать себя, игнорирующих правила и запреты. Луна в Скорпионе усиливает эмоциональные реакции и тягу к приватности. Желательно сделать паузу в суете (кроме экстренных случаев) и не спешить с начинаниями. Вечер снимет часть ограничений и добавит гармонии, это лучшее время для любви, отдыха, покупок, мирного творчества.

Овен

Сегодня Овнов могут подвести друзья, а также системы защиты, контроля и страховки. Желательно иметь долю смирения: не все решают личные усилия, если в игру вступили роковые внешние обстоятельства. Причиной проблем может стать неудачный выбор группы или цели, деловой риск, эксперимент в творчестве или спорте, взрыв страстей, экзотическое хобби. Моральная и материальная помощь вероятнее от близких.

Телец

Сегодня отношения Тельцов с нужными людьми вряд ли окажутся гладкими. В течение дня ждут непредсказуемые, нервирующие и критичные моменты. Мир после грозы вероятнее там, где есть эмоциональная подоплека (взаимная любовь, привязанность, симпатия). Если верх возьмут принципиальность, независимость и непримиримость, сглаживание проблем возможно лишь частично, а очаг конфликта сохранится на будущее.

Близнецы

Для Близнецов этот день не станет приятной прогулкой: скорее всего, им придется заняться ответственной и не самой любимой работой. Возможны проблемы с самочувствием, сложные моменты в делах и быту, минуты зависимости от обстоятельств. Но за перенесенные тяготы ждет вознаграждение. Это может быть компенсация расходов, выход из кризиса, проработка погрешностей прошлого или закрытие старого долга.

Рак

Для Раков это важный день: он делает четче вектор их интересов и усиливает их индивидуальную роль в событиях. Определяясь с выбором персональной тактики, им не стоит бояться опереться на чутье, положиться на свои привычки и вкусы. Раки, которые в данный момент не в ладу со своей интуицией, могут довериться судьбе или мнению авторитетного для них человека. Сложные ситуации разрешатся благополучно.

Лев

Сегодня многим Львам создает проблемы их личная активность, но возможны и другие источники напряжения: атмосфера в доме, внешний контроль. Во избежание обид и ударов из-за угла, стоит вовремя гасить конфликты в самой близкой среде: в семье, в кругу соотечественников, старых друзей и лиц, посвященных в частную жизнь. Общая ситуация требует отойти в тень, заняться своим здоровьем и безопасностью.

Дева

Сегодня в момент затруднений Девам помогают обстоятельства. Им важно увидеть и принять эту помощь, даже если она не напоминает прямые инструкции. Например, не стоит недооценивать свои тонкие ощущения и ассоциации, навеянные обстановкой. Успех в текущих делах начинает зависеть от чувствительности, проницательности, умения заново наладить эмоциональный контакт с близкими по крови и духу людьми.

Весы

В решении сегодняшних задач Весам предстоит сочетать целеустремленность и проницательность. День хорош для шоппинга и продаж, если не увлекаться новыми тратами, а закрывать старые проблемы и оперировать имеющимися резервами. День способствует удачному сбыту старых вещей, толковому распоряжению ресурсами и запасами (в том числе, семейными), помогает найти нужное на вторичном рынке предложений.

Скорпион

Скорпионам день сулит много хорошего. Можно надеяться на подарки судьбы в любви и творчестве, на выгодную сделку, покупку, аванс. Удача или чутье помогут исправить ошибки и смягчить потери. Если цель оказалась «не по зубам», будет получен полезный урок борьбы с трудностями. Чуть сложнее с настроем: важно не зацикливаться на срывах, чтобы не поддаться пораженческим мыслям и не разувериться в себе.

Стрелец

Сегодня Стрельцам противопоказаны лишние нагрузки. Нежелательны начинания. Справившись с критичными затруднениями и выполнив необходимые задачи, лучше не брать новые вершины, а отдохнуть и расслабиться. Важен кредит доверия в узком кругу, гармония в семье или группе замляков сейчас ценнее персональных достижений. Возможно, вам придется чем-то пожертвовать ради близких людей или сохранения тайны.

Козерог

В этот день интуиция выводит Козерогов на верный путь. Козерогам, не уверенным в правильности подсказок внутреннего голоса, помогут обстоятельства. Возможна помощь от старых друзей, любимых, родственников. Будет компенсирована ошибка прошлого и нейтрализован возможный ущерб в будущем. Тем не менее, важных шагов лучше не делать. Вечером стоит отблагодарить тех, кто вам помогает или симпатизирует.

Водолей

Сегодня неприятности для Водолеев чем-то смягчены, но ослаблять самоконтроль и проявлять доверчивость им все же не стоит. Звезды советуют отложить принятие ответственных решений и усилить заботу о здоровье. Опасные черты - упрямство и тяга к экстравагантности. Корень проблем, в числе прочего, полезно поискать в себе: возможно, вы нарушили дисциплину или ваши принципы нуждаются в корректировке.

Рыбы

Сегодня любые события оборачиваются для Рыб хорошей стороной. Зачастую это не материальная выгода, а моральный профит: благословение, поощрение, любовное или творческое вдохновение, успокоение после периода тревог, подтверждение внутренних ощущений. Может быть получен стимул к путешествию или духовному развитию. В случае болезни ожидается улучшение самочувствия и появляется надежда на исцеление.