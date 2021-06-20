Даем волю чувствам — любовный гороскоп на 21 июня

Сегодня мы можем проявлять эмоции в полной мере — партнер оценит.

Овен

Сегодня влюбленные Овны остро реагируют на неудачи, не замечая, что порой сами же их и провоцируют. Добиваясь внимания партнера и совершая любовные подвиги, им стоит контролировать свои порывы и стараться не переходить черту - тогда партнер отплатит заботой, нежностью и ответной чувственностью.

Телец

Сегодня Тельцы не в силах предугадать поведение партнера и не всегда контролируют собственные эмоции, но шанс удержать гармонию есть. Буря - не обязательно путь к ссоре: истинная любовь подпитается от вспышки страстей, чувства победят обиду. Главные опасности дня - экстравагантность и упрямство.

Близнецы

В эти сутки влюбленные Близнецы легко поддаются эмоциям - к сожалению, чаще негативным, чем радужным. Немалую роль в этом сыграют обстоятельства. Звезды советуют относиться к сегодняшним переживаниям как к погоде: дождливые дни так же свойственны лету, как солнечные. Для свидания день не лучший.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на счастливое разрешение всех своих любовных недоразумений. Будут сняты строгие запреты и взяты неожиданные барьеры. Появятся обоснованные надежды. Если ситуация приняла затяжной характер, в ней наметятся положительные сдвиги и будут получены добрые предзнаменования.

Лев

Сегодня в напряженной ситуации влюбленным Львам разумнее идти на мировую. Если причиной проблем стали их собственные действия, им стоит усмирить самолюбие и извиниться. Сейчас даже легкая размолвка может разрастись в системный кризис, в котором именно Львы станут наиболее слабым и уязвимым звеном.

Дева

В личной жизни Дев складывается атмосфера повышенной эмоциональности и некоторой таинственности, которая иногда приправлена ностальгией по прошлому. Чем лучше они в ней ориентируются, тем удачнее будут развиваться их любовные отношения в ближайший год. Возможно искушение возобновить прежний роман.

Весы

Влюбленным Весам стоит ориентироваться на атмосферу момента, но не слишком ей поддаваться, чтобы не изменить своим принципам. Важнее слов сегодня эмоции и чувственность. Свободным Весам лучше не увлекаться поиском: знакомства будут приятными, но могут не отвечать их главным целям и ожиданиям.

Скорпион

Сегодня звезды вознаграждают Скорпионов за веру в любовь, а также за упорство и изобретательность в ухаживаниях (если Скорпионы не перешли в своих действиях заранее указанную черту). Это удачный момент для свидания. Скорпионы, допустившие тактический промах, уже интуитивно знают, как его загладить.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит афишировать свою личную жизнь. Романтическое свидание требует атмосферы чувственности и таинственности. Звезды советуют выбрать для встречи спокойую, умеренно экзотичную обстановку с красивым музыкальным сопровождением. Неприятные моменты отношений лучше на время замять.

Козерог

Сегодня звезды намекают Козерогам, что в любви даже худой мир для них лучше доброй ссоры (особенно, если они заинтересованы в долгих отношениях). К этому их будут незаметно, но неуклонно подводить обстоятельства: чем ближе вечер, тем слабее преграды к взаимопониманию и сильнее сближающие моменты.

Водолей

В этот день Водолеям удастся сгладить противоречия в личной жизни, но истинная причина проблем от них может быть скрыта. Чтобы выкорчевать «корень зла», им придется приложить более настойчивые усилия. Лучше исподволь заняться этим сейчас, чтобы не создавать поводов для обострения в близком будущем.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут дать волю романтическим чувствам и эротической фантазии. Если с любимым человеком приходится общаться на дистанции, словам лучше предпочесть невербальные послания (музыку, изображения с подтекстом). Чтобы гармония была максимальной, лучше устроить свидание во второй половине дня.