Пришло время замереть — финансовый гороскоп на 21 июня

Постарайтесь сегодня не высовываться и лишний раз не пересекаться с начальством и коллегами.

Овен

Овнам звезды советуют запланировать наиболее важные дела на середину дня, поскольку это наиболее результативное время. Возможно, в это время вам придется вернуться к каким-то вопросам, которые казались вам завершенными еще совсем недавно. Ближе к концу дня вам может прийти известие издалека – не торопитесь доверять полученной информации.

Телец

Тельцы в этот день могут возобновить некоторые свои деловые связи, прерванные в предыдущий период. Возможно, вы случайно встретитесь с человеком, с которым в прежние времена активно сотрудничали и поймете, что снова можете оказаться друг другу полезными. Также, возможно, обстоятельства заставят вас вернуться к некоторым делам из прошлого.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, предстоит возвращаться к той работе, которая была ранее завершена. Особенно это типично для тех, кто выполняет клиентские заказы. Если работа была выполнена недостаточно качественно, то вам могут предъявить претензию, которую придется компенсировать. Также это не лучшее время для покупки товаров личного пользования – купленный товар может оказаться бракованным, и его придется возвращать покупателю.

Рак

У Раков наиболее важной проблемой дня может стать торможение в текущих делах. На это в негативном плане могут повлиять неурегулированные конфликтные ситуации с коллегами в трудовом коллективе. Старайтесь «не наступать на те же грабли» и делать выводы из любых сложных ситуаций. Крайне нежелательно высказывать критические замечания коллегам – так вы можете поднять волну ответной критики.

Лев

В этот день Львам может потребоваться вернуться к тем методам работы, от которых вы ранее уже отказались. Новое, это хорошо забытое старое – вот какой девиз может стать основным содержанием этого дня. Не пытайтесь действовать в обход правил и законов – все тайное обязательно станет явным. Возможно, вы столкнетесь с проверками, ревизиями и контрольными закупками.

Дева

Сегодняшний день может стать для Дев днем исполнения заветных желаний. Это может быть карьерное назначение или получение денежной премии в большом размере. Возможно, вам не придется выполнять долгую рутинную работу, поскольку появится возможность все сделать проще и быстрее. Используйте активнее технические новинки в своей работе.

Весы

Весы в этот день смогут применить свои теоретические знания в профессиональной практике. Учащиеся смогут гораздо прочнее усвоить материал, если сосредоточатся на повторении пройденного. Однако это не лучший день для заключения торговых сделок и деловых встреч. Не следует доверяться обещаниям в деловых связях и самим давать обещания другим людям.

Скорпион

У Скорпионов сегодня могут поменяться акценты в работе. Если раньше вы готовы были действовать рискованно и брать инициативу на себя, то теперь вы переключаетесь на совершенствование в профессиональном обучении с целью использования полученных знаний на практике. Старайтесь тщательно просчитывать последствия от своих действий.

Стрелец

Стрельцы в этот день будут склонны к активной деятельности. Однако помните о своих прошлых ошибках и просчетах. Возможно, с некоторыми пережитыми ранее проблемными моментами вам придется снова столкнуться. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с острыми и режущими инструментами. Возможно, вам будет полезно провести работу над ошибками.

Козерог

У Козерогов в этот день может произойти изменение в работе. Если раньше вам приходилось больше внимания уделять чисто технической стороне вопросов, то теперь приобретает важность характер взаимоотношений с деловыми партнерами и клиентами. Большое значение имеет правильное распределение обязанностей между вами и коллегами.

Водолей

Если у Водолеев с кем-то из коллег в прошлом возникали сложности или конфликтные ситуации, то сегодня это может снова повториться. Старайтесь делать выводы из прошлых проблем, чтобы не пришлось наступать на те же грабли. Тем не менее, это хороший день для изменения в стиле и подходах к некоторым прежним проблемным моментам в работе.

Рыбы

Рыбам в этот день звезды не советуют принимать участие в корпоративных вечеринках. Любая публичная деятельность может повредить вашей деловой репутации и негативно отразиться на карьере. Также это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий. В конце дня постарайтесь не пересекаться без крайней необходимости с начальством.