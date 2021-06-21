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Ищем источник вдохновения — гороскоп на 22 июня

21 июня 2021ГороскопыМарианна Басс

12-13 лунные сутки. В начале дня Луна в Скорпионе поддержит пассивный настрой, тягу к комфорту и удовольствиям.

Ищем источник вдохновения — гороскоп на 22 июня
Фото: rambler

Бойцовские, деловые и спортивные качества, а также общительность будут находиться в «спящем режиме». Вечером ингрессия Луны в Стрелец добавит энергии и динамики. Возрастет любознательность, романтизм, контактность, интерес к играм, спорту и путешествиям. Источником вдохновения часто будут новые, еще не оформившиеся тенденции, замыслы и надежды. Могут вновь получить подпитку прежние иллюзии и некоторые негативные черты (например, склонность к непостоянству, лжи, секретам, фанатизму или излишествам).

Овен

Утром и днем Овнам лучше быть осторожнее: это время высокой чувствительности и низкой продуктивности. К вечеру ожидается прилив энергии, появятся ловкость, маневренность и смелость. Именно на вечернее время стоит планировать поездки, игры, активные контакты и занятия спортом. Не стоит всецело полагаться на новый тайный источник вдохновения: он не гарантирует удачи и может направить ложным курсом.

Телец

Утром Тельцам важно не нагнетать напряженность (особенно, если между ними и значимыми для них людьми есть принципиальные разногласия). С приближением вечера изменится общая обстановка или сместятся акценты. Мелкие недоразумения удастся забыть, а в серьезном споре наметится пауза. Атмосфера эмоционального подъема добавит куража, поможет взяться за сложное дело с элементами риска или творчества.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам предстоит завершать неприятные дела или оставаться в некомфортной психологической атмосфере. Возможно, придется сузить круг общения или соблюдать режим молчания. Подпортить настроение и ограничить свободу могут недомогания. Ближе к вечеру многим Близнецам удастся сменить обстановку, найти собеседника, партнера по игре, компаньона для поездки или друга по увлечению.

Рак

В первой половине дня Раки могут пассивно плыть по течению: обстоятельства или собственное чутье не дадут им сбиться с пути. Если нет срочных дел, это хороший момент для отдыха, в одиночестве или в компании близких людей. Вечер принесет хлопоты или нагрузки, но и даст для них энергию. Многих Раков при этом будет отличать излишний преждевременный азарт, им лучше держаться в заданных границах.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам перенести все свои инициативы на вечернее время. Утром и днем желательно избегать лишних нагрузок. Можно побыть дома, найти время для семьи, заняться здоровьем. С приближением вечера многих Львов ждет прилив энтузиазма, но реальный запас энергии будет несколько меньше ожидаемого. Важно рассчитать свои силы в работе или игре, с учетом возможных «подводных камней».

Дева

В первой половине дня Девам не стоит ждать прорывов, но можно и не бояться явных промахов. Обстановка будет расслабляющей, вряд ли удастся взяться за новое дело. Самое интересное, но и потенциально критичное время - вечер. Это хороший момент для включения в самоотверженную работу на благо семьи, дома или идеи, но на волне вдохновения легко перейти черту (заиграться, превысить свои полномочия).

Весы

В первой половине дня Весам лучше заниматься материальными делами или бытовой рутиной. Это подходящее время для управления семейными ресурсами, наследством, жильем, для решения вопроса о налоге или страховке. Вечером полезно сменить обстановку или перейти в умеренно активный режим. Появятся силы для командировки, игры, фитнеса. Не стоит строить слишком большие планы: подведет сервис или здоровье.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы могут спокойно заниматься своими личными нуждами и потакать своим привычкам. Это время душевного комфорта, приятных надежд - или отдыха после перенапряжения, восстановления душевных ресурсов. С приближением вечера многих Скорпионов посетит прилив активности, позовет долг или вновь одолеет жажда приключений. Удача в вечернее время переменчива, но попытаться стоит.

Стрелец

Стрельцам не стоит ждать от себя многого утром. В это время хорошо побыть в уединении, укрепить внутренний комфорт. Вечер подарит игровой азарт, деловую предприимчивость или отвагу для преодоления трудностей. На волне вдохновения возможна переоценка сил. Чтобы избежать разочарований, лучше не опережать события и не браться за обширный новый фронт работ, а заняться отдельными знакомыми задачами.

Козерог

Утром Козероги застрахованы от лишних иллюзий, чрезмерной доверчивости и сумасбродных идей. Даже отдавая дань романтике, в глубине души они остаются скептиками. А вот вечером многие Козероги будут не прочь поддаться авантюрному настрою. Им не стоит увлекаться: даже если они все просчитали, полезный эффект от их действий окажется под вопросом - или они поработают на кого-то другого, а не на себя.

Водолей

Утром Водолеям лучше занять пассивно-выжидательную позицию. Оптимальная тактика в большинстве случаев - наблюдение и молчание. Даже если все хорошо, не стоит расслабляться. Вечер создаст условия для продуманной инициативы, сотрудничества, выполнения долга или заранее рассчитанного хода в игре. Правильно оценив обстановку, вы сможете дать ответ, частично отвоевать позиции или наверстать упущенное.

Рыбы

Сегодня для Рыб удачнее первая половина дня. Можно рассчитывать на любовь, симпатию, покровительство, гостеприимство, гармонию в общении с иностранцами и авторитетными людьми. Вечером важно не поддаться преждевременным большим аппетитам и «имперским амбициям»: это верный путь оказаться в ложной роли, ошибиться в выборе работодателя, врача, учителя, ученика, цели, профессии, духовного ориентира.

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