Работа или семья — финансовый гороскоп на 22 июня

Возможно, сегодня ваше внимание потребует и то, и другое. Постарайтесь найти баланс.

Овен

У Овнов, работающих в торговле, на транспорте или в сфере услуг, это достаточно непростой день. Возрастает вероятность принятия ошибочных решений на основании ложной информации или необязательности со стороны партнеров по работе. Будьте внимательнее к запросам клиентов, не полагайтесь на память – есть риск забыть что-то важное.

Телец

Тельцам в этот день будет нелегко договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с потенциальными деловыми партнерами. При ведении переговоров партнеры могут занимать непримиримую позицию и не будут склонны идти на компромиссы. Постарайтесь расходовать деньги более рационально, не принимайте финансовые решения на основании эмоционального импульса. Также это не лучший день для подписания важных документов.

Близнецы

Близнецам не рекомендуется в этот день вести переговоры и принимать решения относительно делового партнерства. Дело в том, что сейчас в вашем деловом партнерстве могут усилиться разногласия. Также, в трудовом коллективе вам могут предложить выполнять неквалифицированную работу с низкой оплатой. Сложно будет найти поддержку у коллег и придется решать вопросы самостоятельно.

Рак

Несмотря на усиление стремления Раков к инициативному поведению, на практике вы можете часто сталкиваться с ограничивающими вашу активность обстоятельствами. Если с кем-то из коллег у вас были непростые личные отношения, то сегодня это может негативно повлиять на результаты вашей работы. Старайтесь вести себя тактичнее и корректнее с коллегами по трудовому коллективу.

Лев

Стремление Львов к творчеству и обновлению является похвальным качеством. Однако сегодня вы рискуете начать применять на практике недостаточно опробованные и протестированные методы. Новое, прежде чем войти в повседневную практику, должно доказать, что оно может оказаться лучше прежнего. Поэтому необходимо более тщательно следить за внедрением новшеств.

Дева

Девы в этот день могут быть склонны к излишне нетерпимому и амбициозному поведению. Особенно отчетливо это может проявиться у руководящих работников. Звезды советуют вам воздержаться от принятия важных управленческих решений. Деловые встречи, запланированные на этот день, могут сорваться. Бизнесмены могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы.

Весы

У Весов, проходящих профессиональное обучение и работающих над повышением уровня квалификации, могут быть осложнения. Старайтесь не допускать снижения темпа обучения, даже если многое будет вам непонятно. Возможно, придется заново возвращаться к повторению пройденного материала. Не лучший день для карьерных передвижек.

Скорпион

Скорпионам в этот день следует быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Не расслабляйтесь – возможно, вам придется принимать важные решения в условиях дефицита времени и информации. Могут внезапно поменяться внешние обстоятельства, в результате чего некоторые ваши планы могут утратить актуальность. Это не лучший день для командировок, рекламных мероприятий и учебы.

Стрелец

Стрельцам сегодня будет весьма непросто держать свои эмоции под контролем. Этот день может быть связан с повышенной конфликтностью. Особенно это относится к работникам сферы услуг – к вам могут часто попадать клиенты с не вполне адекватным поведением и излишними требованиями. Тем не менее, сохраняйте выдержку и терпение. Также, возможны задержки с переводом оплаты за выполненную работу.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, придется много и интенсивно трудиться. Однако результаты труда могут оказаться значительно ниже того, на что можно было бы рассчитывать. Старайтесь не отвлекаться на всевозможные слухи, сплетни и интриги, коих будет предостаточно в этот день. Потеря рабочего времени на отвлекающие моменты может стать основным фактором снижения продуктивности.

Водолей

У Водолеев сегодня может сложиться крайне нестабильный день. Возможны частые перемены во внешних обстоятельствах, и это может потребовать внесения корректив в ваши деловые планы. Начинать новые дела и браться за работу, с которой вы мало знакомы, пока не рекомендуется. Старайтесь быть последовательными в своих поступках, даже если темп работы замедлится.

Рыбы

Типичные Рыбы в этот день могут разрываться между домашними делами и карьерой. Возможно, у вас в семье назреют срочные дела, однако необходимость профессиональной деятельности может этому воспрепятствовать. Попытка отпроситься пораньше с работы может привести к недовольству начальства. Также в этот день с осложнениями может пойти работа, требующая серьезных интеллектуальных усилий.