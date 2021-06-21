Работа или семья — финансовый гороскоп на 22 июня

Возможно, сегодня ваше внимание потребует и то, и другое. Постарайтесь найти баланс.
У Овнов, работающих в торговле, на транспорте или в сфере услуг, это достаточно непростой день. Возрастает вероятность принятия ошибочных решений на основании ложной информации или необязательности со стороны партнеров по работе. Будьте внимательнее к запросам клиентов, не полагайтесь на память – есть риск забыть что-то важное.
Тельцам в этот день будет нелегко договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с потенциальными деловыми партнерами. При ведении переговоров партнеры могут занимать непримиримую позицию и не будут склонны идти на компромиссы. Постарайтесь расходовать деньги более рационально, не принимайте финансовые решения на основании эмоционального импульса. Также это не лучший день для подписания важных документов.
Близнецам не рекомендуется в этот день вести переговоры и принимать решения относительно делового партнерства. Дело в том, что сейчас в вашем деловом партнерстве могут усилиться разногласия. Также, в трудовом коллективе вам могут предложить выполнять неквалифицированную работу с низкой оплатой. Сложно будет найти поддержку у коллег и придется решать вопросы самостоятельно.
Несмотря на усиление стремления Раков к инициативному поведению, на практике вы можете часто сталкиваться с ограничивающими вашу активность обстоятельствами. Если с кем-то из коллег у вас были непростые личные отношения, то сегодня это может негативно повлиять на результаты вашей работы. Старайтесь вести себя тактичнее и корректнее с коллегами по трудовому коллективу.
Стремление Львов к творчеству и обновлению является похвальным качеством. Однако сегодня вы рискуете начать применять на практике недостаточно опробованные и протестированные методы. Новое, прежде чем войти в повседневную практику, должно доказать, что оно может оказаться лучше прежнего. Поэтому необходимо более тщательно следить за внедрением новшеств.
Девы в этот день могут быть склонны к излишне нетерпимому и амбициозному поведению. Особенно отчетливо это может проявиться у руководящих работников. Звезды советуют вам воздержаться от принятия важных управленческих решений. Деловые встречи, запланированные на этот день, могут сорваться. Бизнесмены могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы.
У Весов, проходящих профессиональное обучение и работающих над повышением уровня квалификации, могут быть осложнения. Старайтесь не допускать снижения темпа обучения, даже если многое будет вам непонятно. Возможно, придется заново возвращаться к повторению пройденного материала. Не лучший день для карьерных передвижек.
Скорпионам в этот день следует быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Не расслабляйтесь – возможно, вам придется принимать важные решения в условиях дефицита времени и информации. Могут внезапно поменяться внешние обстоятельства, в результате чего некоторые ваши планы могут утратить актуальность. Это не лучший день для командировок, рекламных мероприятий и учебы.
Стрельцам сегодня будет весьма непросто держать свои эмоции под контролем. Этот день может быть связан с повышенной конфликтностью. Особенно это относится к работникам сферы услуг – к вам могут часто попадать клиенты с не вполне адекватным поведением и излишними требованиями. Тем не менее, сохраняйте выдержку и терпение. Также, возможны задержки с переводом оплаты за выполненную работу.
Козерогам в этот день, возможно, придется много и интенсивно трудиться. Однако результаты труда могут оказаться значительно ниже того, на что можно было бы рассчитывать. Старайтесь не отвлекаться на всевозможные слухи, сплетни и интриги, коих будет предостаточно в этот день. Потеря рабочего времени на отвлекающие моменты может стать основным фактором снижения продуктивности.
У Водолеев сегодня может сложиться крайне нестабильный день. Возможны частые перемены во внешних обстоятельствах, и это может потребовать внесения корректив в ваши деловые планы. Начинать новые дела и браться за работу, с которой вы мало знакомы, пока не рекомендуется. Старайтесь быть последовательными в своих поступках, даже если темп работы замедлится.
Типичные Рыбы в этот день могут разрываться между домашними делами и карьерой. Возможно, у вас в семье назреют срочные дела, однако необходимость профессиональной деятельности может этому воспрепятствовать. Попытка отпроситься пораньше с работы может привести к недовольству начальства. Также в этот день с осложнениями может пойти работа, требующая серьезных интеллектуальных усилий.
11-12 лунные сутки. Летнее солнцестояние подталкивает нас в сторону семейного гнездышка и заставляет подарить свой день близким и любимым. Поэтому не...
12-13 лунные сутки. Луна в Скорпионе «за» гедонизм и тягу к удовольствиям. Поэтому даем зеленый свет желаниям и прихотям. Можно лениться весь день,...
В начале недели будет действовать романтичный, красивый трин Венеры и Нептуна. Он создаст идеализированную атмосферу. Если присмотреться к любовным...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...