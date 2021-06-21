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Эмоциональная гармония — любовный гороскоп на 22 июня

21 июня 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будет легко выражать чувства и говорить начистоту — эмоции помогут.

Эмоциональная гармония — любовный гороскоп на 22 июня
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня насыщенные эмоциональные переживания и чувственные импульсы будут сопровождать Овнов с самого утра, а вот их истинная кипучая энергия проснется лишь с приближением вечера. Если вы планируете романтическую поездку или другое активное мероприятие личного плана, дождитесь второй половины дня.

Телец

В первой половине дня главной задачей Тельцов будет сохранение равновесия в отношениях. Не стоит наступать партнеру на «больные мозоли» (например, шутить над его истинными или мнимыми недостатками, или выдвигать претензии). Вечером лучший способ развеять тучи - сменить тему общения или обстановку.

Близнецы

Сегодня подвижки в любовных делах ждут Близнецов к вечеру. Возможно, партнер сам выйдет на связь. Отличный повод для встречи - общее активное хобби (например, спортивное или игровое). Не стоит забегать в отношениях вперед, лучше окунуться в прошлое: поболтать о былом, пройтись по знакомым местам.

Рак

Сегодня наиболее благополучным периодом для влюбленных Раков станет первая половина суток. В это время они могут спокойно наслаждаться тем, что имеют, или мечтать о приятном будущем. С приближением вечера многих Раков потянет на инициативу - к сожалению, не очень уместную именно в данный момент.

Лев

Сегодня Львам важно не стать игрушкой эмоций (особенно, если они вынуждены их скрывать). Если ваша цель - не показать любимому человеку свои слабости, вам не стоит планировать романтическое свидание на первую половину дня. Вечером будьте готовы честно играть по правилам партнера: они выгодны и вам.

Дева

Утром влюбленные Девы могут казаться спокойными, робкими или равнодушными - но это впечатление вечером рассеется. Под влиянием бодрящей и вдохновляющей вечерней обстановки они смело вступят в разговор или в предложенную им игру. Возможно, они немного выйдут за рамки правил, зато будут замечены.

Весы

В первой половине дня отношения Весов с любимым человеком окрашены чувственностью. Это хорошее время для гармоничных пар, которые хотят побыть наедине. Для активного совместного времяпрепровождения или серьезной беседы подходит вечер. Строя планы, важно не зацикливаться преждевременно на деталях.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам не стоит пропускать первую половину дня: сегодня это наилучшее время для того, чтобы подольше побыть в обществе любимого человека. Для одиноких Скорпионов, мечтающих о любви, это время приятных надежд, очень близких к истине. Вечером любовные игры пойдут с переменным успехом.

Стрелец

Начало этого дня благоприятно для Стрельцов, занявших в отношениях пассивную позицию и не желающих ничего менять, а также для тех, кто хочет сохранить свой роман в тайне. Одинокие Стрельцы в это время могут погрузиться в любовные воспоминания. Вечер благоприятствует энергичным и игривым Стрельцам.

Козерог

Сегодня звезды покровительствуют романтическим замыслам Козерогов в первой половине дня. Это период эмоциональной гармонии, дающей им ощущение стабильности, предсказуемости и контроля. Вечером влюбленным Козерогам лучше воздержаться от новых любовных инициатив, а свободным от активных поисков.

Водолей

В первой половине дня Водолеи могут оказаться в любви заложниками ситуации или собственных тайных переживаний. Это хорошее время для пар, уже нашедших общий язык на эмоциональном уровне и доверяющих друг другу. Предприимчивым и общительным Водолеям лучше отложить любовные инициативы на вечер.

Рыбы

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам не терять времени и извлекать всю гамму эмоциональных удовольствий из своего романа в первой половине суток. С приближением вечера гармонию могут нарушить собственные растущие запросы Рыб. Они будут склонны опережать события или ждать слишком многого сразу.

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