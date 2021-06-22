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Три знака зодиака, которых тяготят ошибки прошлого

22 июня 2021ГороскопыНижегородская правда

Астрологи назвали три созвездия, представителей которых чаще всего тяготят ошибки прошлого.

Три знака зодиака, которых тяготят ошибки прошлого

Овен

Неумение прощать даже по истечении времени и привычка копить обиды внутри себя всю жизнь тяготят представителей этого знака. Прошлое напоминает о себе постоянно, замедляя движение вперед, мешая жить в настоящем и ставя под сомнение будущее.

Рак

Каждый день существования Раков напоминает последний бой с судьбой. И вся их жизнь — сплошная борьба за выживание и преодоление сложных препятствий. Многие из них Раки придумывают себе сами, не в силах забыть своих прошлых грехов и многочисленных ошибок.

Дева

Девы — настоящие страдальцы и страдалицы. Они тяжело переживают даже самые незначительные перемены в своей жизни. Например, обычный переезд или смену работы они будут помнить долгие годы.

Ну, а если им пришлось пережить настоящую трагедию, например, смерть близкого человека, Девы будут всю жизнь корить себя в случившемся. Им будет казаться, что они могли предупредить ту или иную трагедию, спасти того или иного человека.

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