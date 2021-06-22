Три знака зодиака, которых тяготят ошибки прошлого

Астрологи назвали три созвездия, представителей которых чаще всего тяготят ошибки прошлого.
Неумение прощать даже по истечении времени и привычка копить обиды внутри себя всю жизнь тяготят представителей этого знака. Прошлое напоминает о себе постоянно, замедляя движение вперед, мешая жить в настоящем и ставя под сомнение будущее.
Каждый день существования Раков напоминает последний бой с судьбой. И вся их жизнь — сплошная борьба за выживание и преодоление сложных препятствий. Многие из них Раки придумывают себе сами, не в силах забыть своих прошлых грехов и многочисленных ошибок.
Девы — настоящие страдальцы и страдалицы. Они тяжело переживают даже самые незначительные перемены в своей жизни. Например, обычный переезд или смену работы они будут помнить долгие годы.
Ну, а если им пришлось пережить настоящую трагедию, например, смерть близкого человека, Девы будут всю жизнь корить себя в случившемся. Им будет казаться, что они могли предупредить ту или иную трагедию, спасти того или иного человека.
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