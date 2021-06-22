Кому Тамара Глоба предрекла успех до конца 2021 года

Вторая половина 2021 года будет не менее насыщенной, чем его начало.

По мнению известного российского астролога, для многих знаков зодиака это время станет судьбоносным. Все подробности она раскрыла в годовом астрологическом прогнозе.

Тельцы будут в течение всего года обеспокоены своим финансовым положением. Однако добиться прорыва в этом направлении получится только летом. Важными для принятия решений станут периоды конца августа — начала сентября, а также вторая половина ноября и начало декабря. Особенно интересным временем в плане карьеры станет осень. Будет много поездок, да и сами обязанности могут измениться. Зимой возможны новые начинания, необычные знакомства. Многие Тельцы почувствуют прилив вдохновения.

Для Раков 2021 год в целом связан с большими переменами, но особенно богатым на них будет лето. Успех принесут дальние поездки, а в работе появится возможность заняться чем-то более интересным. Тенденции, которые проявятся во второй половине года, будут актуальны и в 2022 году. Конец года откроет такие перспективы, о которых многие Раки даже и не мечтали. Эти события дадут толчок карьере представителей знака на следующие два года.

Львы большую часть года будут сосредоточены на семье. Однако ближе к концу года вопросы работы и карьеры станут более приоритетными. Осенью и зимой представители знака переключат свое внимание на работу, и это даст свои плоды уже в начале 2022 года.

2021 год станет успешным для Дев. Их ждут позитивные изменения в карьере, любовь и взаимопонимание дома. Многие займутся вопросами переезда или решат отдохнуть в другой стране. Во второй половине года Девы могут обзавестись питомцем или же в их семье будет ожидаться прибавление. Конец года они встретят на эмоциональном подъеме.

Вторая половина года станет для Стрельцов белой полосой. Многие либо получат повышение, либо устроятся на работу. Правда, может появиться необходимость учиться чему-то новому, но представителей знака это никогда не пугало. Ближе к концу года разрешаться и все финансовые вопросы. Денег будет столько, сколько нужно.