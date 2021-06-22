Отказываемся от иллюзий — любовный гороскоп на 23 июня

Сегодня стоит меньше витать в облаках и проводить с любимым больше времени.

Овен

Сегодня влюбленные Овны, безусловно, романтики - но часто они оказываются таковыми лишь на словах или в своих мечтах. На деле, многие представители знака не прочь провести время с близким человеком в уютном общем доме. Совместные романтические путешествия сейчас лучше не совершать, а планировать.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам сменить привычный формат личного общения и антураж романтических встреч. Можно устроить свидание в экзотическом месте или написать пассии смс в нестандартной форме (например, на иностранном языке). Если небольшое приключение или игру предлагает партнер, соглашайтесь.

Близнецы

Сегодня партнер охотно откликается на предложение Близнецов пообщаться, но при этом акцентирует волнующие лично его темы. Важно иметь точку соприкосновения интересов (лучше всего - путешествия, образование или карьеру), иначе может получиться так, что каждый увлеченно говорит о чем-то своем.

Рак

В суматошной обстановке этих суток Раков многое отвлекает от их романтических переживаний. Высока вероятность так и не попасть на свидание - или провести его не лучшим образом, из-за неподходящей атмосферы и неопределенного внутреннего настроя. Лучше не отправлять сегодня важные личные послания.

Лев

Сегодня Львы вряд ли станут ведущими в любовных отношениях, но это не должно их печалить: игра на равных окажется для них намного выгоднее. Партнер склонен вести себя предсказуемо, зато честно и порядочно. Что касается эмоциональной и чувственной сфер, то здесь сами Львы часто фантазируют лишнее.

Дева

Сегодня Девы романтичны и общительны. Контакт с любимым человеком им необходим как воздух, независимо от расстояния, культурных различий и других препятствий. Им стоит внимательнее выбирать форму для своих речей и посланий, иначе между ними и партнером начнет усиливаться скрытое недопонимание.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам не отступать от надежного сценария любовных встреч, но советуют внести в него немного дополнительного разнообразия и долю легкой интриги. День хорош для увлекательной переписки или небольшой познавательной экскурсии, помогающей протестировать интеллект избранника.

Скорпион

Сегодня Скорпионам желательно воздержаться от важных шагов в личной жизни. День рассеивает внимание и создает почву для забавных казусов, которые, при дополнительных неудачных обстоятельствах, могут стать помехой любовной идиллии. Например, не стоит выбирать сейчас подарки в знак любви и симпатии.

Стрелец

Сегодня в интересах влюбленных Стрельцов не поддаваться эмоциям и следовать в общении с представителями противоположного пола своду знакомых правил. Это лучший способ поддержать (восстановить) отношения, быть услышанным и верно понятым. Приветствуются готовность к обратной связи и дипломатичность.

Козерог

Личная информация этого дня интригует влюбленных Козерогов и порой сбивает с толку. Им лучше не пропускать каждое слово партнера через себя, а попытаться воспринять послание как можно более объективно и беспристрастно. Получив приглашение или заманчивое предложение, не стоит отвечать на него сразу.

Водолей

Сегодня многие Водолеи осмотрительны в любовных делах. От лишних авантюр их может удерживать память о собственном прошлом, опыт друзей или обстановка. Однако в рамках, которые сами себе обозначили, они вполне свободны. Их главным козырем будет интеллект, а оружием обольщения - интересный разговор.

Рыбы

Сегодня многие Рыбы одержимы в любви своей целью или искусственно созданной мечтой, из-за чего реальный партнер может временно оказаться вне поля их зрения. Звезды советуют им не увлекаться погоней за идеалом, чтобы не потерять того (ту), кто действительно любит их и является родственной душой.