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Идем только вперед — гороскоп на 23 июня

22 июня 2021ГороскопыМарианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня аспект Луны к сменившему фазу Меркурию помогает ставить точки в прежних дискуссиях и вновь смотреть вперед.

Идем только вперед — гороскоп на 23 июня
Фото: rambler

Возрастет интерес к образованию, путешествиям, мультикультурным трендам. Оживится аудитория трэвел-блогов и учебно-познавательных сайтов. Возможны почтовые извещения и другие вести издалека. День хорош для удаленной связи и практики в языках. Вечером начнет рассеиваться внимание, возрастет доля иллюзий и слухов. Лучше не откладывать поиск точных данных, согласование маршрута, международные переговоры, работу с научными материалами, с путеводителем, энциклопедией, словарем.

Овен

Сегодня звезды поддерживают в Овнах коммуникабельность, любознательность, исследовательский дух и страсть к путешествиям. Даже привязанные к дому, многие Овны будут странствовать по далеким краям в виртуальном формате, по сетевым маршрутам или в своем собственном воображении. Прекрасный день для общения, особенно, с дальними родственниками, жителями других стран и представителями других культур.

Телец

Практичных Тельцов этот день подталкивает к авантюрам. Заманчивые предложения часто будут идти извне: между делом, в повседневных разговорах, в форме рекламы туров или приглашений в иностранные проекты. Деловые риски лучше исключить, а вот отказывать себе в легкой романтике не стоит. Хорошо сменить обстановку или вектор интересов на более экзотичные, пообщаться с иностранцами, путешественниками.

Близнецы

Сегодня звезды поощряют в Близнецах общительность и тягу к расширению кругозора. Хорошо оказаться в среде, связанной с учебой или предполагаемой карьерой (особенно, подразумевающей командировки, исследования и активные международные связи). Отличный день для языковой практики, для общения с бывшими и будущими коллегами, наставниками, работодателями, с представителями научной и юридической сферы.

Рак

Для Раков день начнется с продолжения вчерашней вечерней суеты. Не исключено, что она займет все их время и не оставит им шанса спокойно предаться любимым удовольствиям. Многим Ракам придется включиться в информационный поток и поддержать связи с разными людьми. Возможны разъезды, вынужденные поиски, визиты в учреждения, хлопоты о работе, здоровье, питомцах, интенсивные контакты с иностранцами.

Лев

Сегодня у Львов неплохой запас энергии, но расходовать его стоит осмотрительно. Рекомендуется умеренность в спортивных и деловых нагрузках (зато можно смело нагружать интеллектуальную сферу). Если иссякнут физические силы, выручит психологический резерв: надежда, вдохновение, вера, тайный интерес. Полезно сориентироваться в духовных реалиях: наряду с прежними искушениями, возможны новые соблазны.

Дева

Сегодня на первом месте у Дев может оказаться дом или семья, но материальной опорой дело не ограничится. Многим Девам также будет важен их духовный фундамент - например, мировоззрение, на которое они опираются. От него может зависеть выбор гражданства, работы, места жительства. Возможно, придется подстроиться под взгляды родителей, домочадцев, будущего партнера, работодателя или владельца жилья.

Весы

Сегодня Весы нуждаются в разнобразии впечатлений. Им не стоит находиться весь день напролет дома или в офисе. В зависимости от личных возможностей, звезды рекомендуют найти время для прогулок, коротких поездок, чтения новостей, учебы или общения с разными людьми (в том числе, иностранцами или представителями других культур). Нужна доля критичности в работе со служебной и медицинской информацией.

Скорпион

Сегодня Скорпионам может быть сложно сосредоточиться на своих личных нуждах или сконцентрироваться на чем-то одном. Разнообразие будет отличным способом отвлечься, но досадным препятствием при выполнении ответственных задач. Не помешает внимательность в финансовых операциях, в том числе, в работе с валютой и переводами издалека. Желательно сохранять документы на покупки и на денежные поступления.

Стрелец

Сегодня Стрельцы зависимы от обстановки (особенно, у себя дома и на родине), а также от собственного настроения и самочувствия. Возможно потворство дурным привычкам, лени, иллюзиям. Важно оказаться в подходящей среде, которая будет оказывать дисциплинирующее влияние и даст свободу выбора в безопасных рамках. Это хороший день для целевого общения, если оно идет по знакомому протоколу и регламенту.

Козерог

Козерогам не стоит воспринимать все слишком лично. Многое из увиденного, услышанного и прочитанного сегодня несет обобщенный смысл и вызывает сугубо академический интерес. День хорош для самообразования: налет интриги и юмористическая подача материала не помеха серьезным выводам, можно узнать много полезного (в том числе, при общении на чужом языке или с иностранцами). Возможны новости издалека.

Водолей

Сегодня Водолеям полезно поработать с надеждами и контактами прошлого. Не стоит сходу отбрасывать прежние замыслы: в большинстве своем, они не являются отработанным материалом, нужно лишь очистить их от иллюзий. Похожая тактика уместна в общении с бывшими друзьями: не исключено, что многие из них готовы вновь стать командой и принять ваши идеи, но вам нужно поговорить с ними и кое-что прояснить.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно сочетать верность своим идеалам с осведомленностью, осмотрительностью и дисциплиной. Борьба за священные идеи - не лучший стиль движения к цели, имеет смысл заменить его разумным и немного бюрократическим подходом. В важных официальных ситуациях (например, при устройстве на работу, заключении договора или сделки) полезно заранее иметь на руках пакет нужных документов.

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