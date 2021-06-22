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Как болеют представители разных знаков зодиака

22 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи рассказали, как представители разных знаков зодиака переносят простуду и другие заболевания.

Как болеют представители разных знаков зодиака

Овен

Даже температура под 40 градусов не заставит Овнов взять больничный. Этот знак отличается трудоголизмом, а значит, на болезни нет времени. Не помогают даже просьбы близких сходить к врачу или, на худой конец, принять лекарство. Овны попросту игнорируют болезнь.

Телец

Этот представитель зодиакального круга игнорирует болезнь ровно до того момента, пока не наступают какие-либо осложнения. Но уж после этого они «берутся» за свою болезнь, близких и врачей в полную силу. Но стоит напомнить Тельцу, что у него через неделю запланировано важное мероприятие, семи дней будет достаточно, чтобы представитель стихии Земли победил любую болезнь.

Близнецы

Близнецы умело используют свои недуги для манипуляции, в этом им помогает актерский талант. Даже самую незначительную царапину они могут преподнести, как нечто угрожающее их жизни. Однако если не попасться на их провокации, то окажется, что болезнь всего лишь предлог, который вскоре уйдет на второй план.

Рак

Представители этого знака, как правило, обладают хорошим иммунитетом, болеют редко. Однако в случае болезни они разыгрывают представление, которому вполне могут позавидовать Близнецы. При малейшей простуде Раки штудируют интернет, пытаясь выяснить все о своем недомогании.

Лев

Этот знак болеет нечасто. Однако это не мешает Львам тратить большие деньги на регулярные обследования у самых лучших медиков и закупать лекарства, непрестанно пополняя свою домашнюю аптечку. При этом в случае обычной простуды Львы выздоравливают быстро — за пару дней.

Дева

Если есть среди знаков зодиака любители альтернативной медицины, то это определенно Девы. Всякое назначение врача они готовы оспаривать и искать для себя нетрадиционные варианты лечения.

Весы

По истине «хрустальным» иммунитетом обладают Весы. Представители этого знака болеют часто, иногда больше трех раз за зимний период. При этом Весы умудряются подхватить простуду даже находясь дома.

Скорпион

У Скорпионов крепкий иммунитет. По этой причине они редко жалуются на какие-либо недомогания. Но стоит Скорпиону заболеть, он тут же начнет искать симптомы своей повышенной температуры и запишется ко всем врачам сразу. Представители зодиакального круга не скупятся на медицинские обследования, они всегда готовы пополнить свою аптечку новым препаратом, пить его они, конечно же, не будут.

Стрелец

Представители этого знака будут игнорировать свою болезнь, даже когда все симптомы, что называется, налицо. Они руководствуются девизом: «Некогда болеть». Стрельцы готовы «пропадать» на работе подобно Овнам, для них абсолютно нормально терпеть даже при самой острой боли.

Козерог

Люди, рожденные под созвездием Козерога, с головой погружены в свои заботы. Им попросту некогда болеть. Поэтому болезнь они могут и вовсе игнорировать, полагая, что все пройдет само собой.

Водолей

Этот знак довольно мнителен. В домашней аптечке Водолеев всегда широкий ассортимент лекарств на все случаи жизни. Однако зачастую большая часть этих покупок отправляется в урну за ненадобностью.

Рыбы

Этому знаку требуется уход и забота даже при легком заболевании. Рыбы переживают из-за малейшего признака ухудшения здоровья. Если отметка на градуснике отклониться хоть на полпункта от положенной нормы — этот знак начнет паниковать и излишне драматизировать свое положение.

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