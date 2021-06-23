Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Названы пять самых подлых знаков зодиака

23 июня 2021ГороскопыУника Новости

Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга часто улыбается в лицо, а за спиной – строит козни.

Названы пять самых подлых знаков зодиака
Фото: depositphotos

Лев

Львы импульсивны и часто действуют необдуманно, о чем потом часто сожалеют, при этом с препятствиями, проблемами и людьми, разочаровавшими его, они расправляется безжалостно. Представители этого знака пускают в ход все свое коварство и подлость. Ради себя и достижения собственных целей Лев готов практически на все.

Скорпион

Скорпион, у которого подлость в крови, безжалостен не только к врагам, но даже к близким. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, расчетливы, хитры и способны уничтожить морально. Если во время разговора Скорпион почувствует слабость, он сразу же воспользуется этой ситуацией.

Дева

Девы умеют и любят плести интриги, не гнушаясь сплетнями и слухами ради очернения своих врагов. А вот ради близких Дева готова на все, но в ответ ждет благодарности и уважения.

Козерог

У Козерога часто случаются необъяснимые эмоциональные вспышки, что делает его очень коварным. Общаться с разъяренным Козерогом опасно для жизни. Если вывести представителя этого знака из себя, он будет хладнокровно мстить.

Близнецы

Близнецы отличаются двойственной натурой, склонной к переменам мыслей, желаний и настроения. Сегодня человек, появившийся на свет под этим знаком, может быть за вас, а завтра – против. Близнецы убеждены в том, что все вокруг должны исполнять их прихоти. Реакцию этого знака нельзя спрогнозировать, он точно сделает что-нибудь неожиданное.

Уника Новости: последние новостиНазваны пять самых подлых знаков зодиакаГермания первой начала исследования после вакцинации: 873 смертиРоссиян успокоили по поводу «черной плесени» при коронавирусе
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
23 июня 2021Rambler
Дата рождения

13-14 лунные сутки. Сегодня аспект Луны к сменившему фазу Меркурию заставляет нас бодро и гордо смотреть только вперед, не оглядываясь на былое...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
24 июня 2021Astrostar.ru

14-15 лунные сутки. Сегодняшнее утро создает легкий оптимистичный настрой. Луна в Стрельце вплоть до вечера держит курс на свободу, романтику и...

Читать продолжение
Поиск по сонникам
Сон со вторника на среду

Когда вы ложитесь спать со вторника на среду, во сне может явиться что угодно. Волнующие и...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Цифры, которые принесут удачу разным знакам зодиака
Названы пять самых подлых знаков зодиака
Приметы на 24 июня: что нельзя делать в первое летнее полнолуние
Отказываемся от иллюзий — любовный гороскоп на 23 июня
Идем только вперед — гороскоп на 23 июня
Лучшая активация Ци Мень Дун Цзя
Знаки зодиака, с которыми лучше не расставаться
Слышат ли нас умершие
Как знаки зодиака ведут себя в гостях
Как болеют представители разных знаков зодиака
Психолог дал четыре совета по избавлению от страха перемен
Три знака зодиака, которых тяготят ошибки прошлого
Кому Тамара Глоба предрекла успех до конца 2021 года
Приметы на 23 июня: что нельзя делать в этот день
Работа или семья — финансовый гороскоп на 22 июня
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
21-27 июня 2021Astro7

В начале недели будет действовать романтичный, красивый трин Венеры и Нептуна. Он создаст идеализированную атмосферу. Если присмотреться к любовным...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение