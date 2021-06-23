Цифры, которые принесут удачу разным знакам зодиака

Каждое число может принести человеку удачу или дополнительные проблемы.
Астрологи рассказали, какие цифры сделают счастливыми представителей разных знаков зодиака.
Единица является цифрой Львов, так как несет в себе целеустремленность и лидерство. По мнению астрологов, она является «магнитом успеха» для представителей знака.
Цифра два отвечает за гармонию и безопасность, поэтому является счастливой для Раков. А для творческих Овнов и Скорпионов цифрой удачи является тройка, которая символизирует вызов и соревновательный дух.
Цифра четыре может помочь в работе Девам и Близнецам, так как она отвечает за наблюдательность, ум и самостоятельность. Позитивную энергетику в себе также несет цифра пять, которая может стать талисманом Стрельцов.
Цифра семь принесет удачу Козерогам. Они принимают правильные решения и не сбиваются с жизненного пути, если начинают обращать внимание на окружающие их семерки.
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