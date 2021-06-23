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Цифры, которые принесут удачу разным знакам зодиака

23 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Каждое число может принести человеку удачу или дополнительные проблемы.

Цифры, которые принесут удачу разным знакам зодиака

Астрологи рассказали, какие цифры сделают счастливыми представителей разных знаков зодиака.

Единица является цифрой Львов, так как несет в себе целеустремленность и лидерство. По мнению астрологов, она является «магнитом успеха» для представителей знака.

Цифра два отвечает за гармонию и безопасность, поэтому является счастливой для Раков. А для творческих Овнов и Скорпионов цифрой удачи является тройка, которая символизирует вызов и соревновательный дух.

Цифра четыре может помочь в работе Девам и Близнецам, так как она отвечает за наблюдательность, ум и самостоятельность. Позитивную энергетику в себе также несет цифра пять, которая может стать талисманом Стрельцов.

Тельцы и Весы смогут найти гармонию в цифре шесть. Астрологи считают, что шестерка приносит успех в романтических отношениях, одаривая представителей данных знаков зодиака обаянием.

Цифра семь принесет удачу Козерогам. Они принимают правильные решения и не сбиваются с жизненного пути, если начинают обращать внимание на окружающие их семерки.

Водолеи получают свою энергию от цифры восемь, которая символизирует бесконечность. А цифра девять приносит милосердие, добро и финансовую стабильность в мир Рыб.
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