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Как перестать ввязываться в романы с неудачниками

23 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Многие женщины часто попадают в отношения с неподходящим им партнером.

Как перестать ввязываться в романы с неудачниками
Фото: depositphotos

Астрологи советуют представительницам прекрасного пола учитывать свой знак зодиака, чтобы избежать романа с неудачниками.

Эксперты считают, что Овнам не подойдут скучные и рациональные мужчины, которые всегда живут по стандартам. Девушкам-Тельцам нужно следить за тем, чтобы не попасть под влияние тиранов и манипуляторов. Близнецам рекомендуют избегать слишком скучных ухажеров, которые могут затянуть их в рутину.

Беда Раков — высокомерные мужчины. Астрологи советуют им не затягивать с разрывом отношений, в которых партнер не проявляет ответных чувств. Девушки-Львы, напротив, сами излишне высокомерны, однако плохо разбираются в людях. Им следует внимательнее присматриваться к мужчинам, чтобы не нарваться на лжеца. Девы часто становятся заложницами возлюбленных, пользующихся их добротой, и прощают им слишком многое.

Не умеют отказывать своему мужчине женщины-Весы. Они готовы на все, чтобы удержать любимого. Астрологи призывают таких девушек не подпускать к себе «паразитов». Скорпионы часто влюбляются в нарциссов. Самовлюбленные партнеры однозначно сделают своих избранниц несчастными. Женщинам-Стрельцам и самим не чужд эгоизм, однако это не защищает их от подлых и меркантильных мужчин.

Астрологи предупреждают Козерогов, что излишняя доверчивость способна неоднократно разбить им сердце. Партнеры могут начать обманывать их и предавать по прошествии времени, поэтому не стоит терять бдительность. Девушки-Водолеи нередко становятся жертвами хулиганов и дебоширов. А Рыб из-за излишней мягкости мужчины не стесняются подталкивать к самопожертвованию.

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