Назначайте и соглашайтесь на свидания — любовный гороскоп на 24 июня

Настало отличное время для свиданий, продуло и улыбок.

Овен

Влюбленные Овны сегодня останутся энтузиастами, креативщиками, игроками или романтиками, и в отношениях проявят именно эти стороны своей натуры. Но их энергия в течение дня будет таять. Не стоит планировать любовное свидание на вечер: изменится не в лучшую сторону либо общий тонус, либо обстановка.

Телец

Пока не настал вечер, многие Тельцы будут в любви мечтателями и предпочтут жить под заманчивым девизом «а что, если ...». В своем воображении они позволят себе то, чего не могут (не хотят) позволить в действительности. К концу дня они станут реалистами и вернут себе способность жить здесь и сейчас.

Близнецы

Любовные дела Близнецов в фазе неопределенности. Лучше отложить необратимые решения и жить моментом. Свободным Близнецам для легкого беспечного общения с представителями противоположного пола лучше выбирать утренние и дневные часы, так как вечерняя атмосфера может оказаться мрачноватой для флирта.

Рак

Сегодня в личной жизни Раков большую роль сыграет вечер. Не стоит пропускать этот момент, если история ваших отношений - давняя и подпадает под категорию «все сложно». Если в романе не все гладко, обстоятельства подскажут мягкий путь к равновесию и гармонии. Первый ход лучше предоставить партнеру.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не затягивать свидание до вечера. То же верно и для контакта на расстоянии. Если вы хотите написать любимому человеку, не тяните с отправкой письма до конца дня: ваше продуманное послание может остаться без должного внимания или произвести эффект, обратный ожидаемому.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам торопить события в любовных делах, так как душевный подъем еще не гарантирует нужного эффекта. Все выстраданные шаги лучше отложить до вечера: в конце дня усилится эмоциональный отклик со стороны партнера, самые оригинальные ваши попытки будут приняты благосклонно.

Весы

Сегодня Весам не стоит откладывать свидание на вечер или слишком затягивать его. Наиболее приятна для общения романтичная и слегка расслабленная атмосфера утренних и дневных часов. В конце дня пригодится дипломатичность в уже сложившихся отношениях. Свободным Весам нежелательно искать себе пару.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам сегодня лучше дождаться вечера: в конце дня обострится их чутье, им начнут помогать обстоятельства. Многие Скорпионы получат в любви очередной добрый знак. Если вас и любимого человека разделяет расстояние или другая преграда, ее удастся преодолеть, или сделать к этому шаг.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы склонны в чем-то заблуждаться или сомневаться, а судьба не спешит рассеять сгустившийся вокруг них туман. Разговор с партнером может зайти в тупик или закончиться новым знаком вопроса. Вечер заставит их стать реалистами и поможет найти в ситуации положительные стороны.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше запланировать свидание на вечер и постараться быть на нем дипломатом. Это удачный момент для смягчения противоречий (в том числе, вызванных поведением самих Козерогов) и улучшения эмоционального фона отношений. Идеально, если к взаимной симпатии добавится сходство взглядов.

Водолей

Сегодня самым беззаботным периодом для влюбленных Водолеев станут утренние и дневные часы. Все будет идти по их плану, а небольшие сюрпризы нисколько не испортят картину. Вечером будут затронуты сложные стороны отношений, может потребоваться соблюдение тайны, повышенная деликатность или уединение.

Рыбы

Утром Рыбы склонны жить в мире иллюзий. Они могут проецировать на партнера свои давние надежды или искать свой идеал не там, где его можно встретить. Но вечером случится мини-чудо, и Рыбы вновь оседлают в любви свою счастливую волну. Вечернее свидание должно состояться для них при любой погоде.