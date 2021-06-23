Повезет каждому — финансовый гороскоп на 24 июня

Сегодня каждый может схватить удачу за хвост, поэтому не стоит терять время зря.

Овен

У Овнов в начале дня могут возникнуть трения в отношениях с начальством. Возможно, вам выскажут замечание в связи с тем, что вы не согласовали с начальством какие-то важные вопросы. Также это не лучшее время для обращения в официальные инстанции по поводу сбора справок, визирования документов и пр. Помните, что ваши личные инициативы в этот день могут быть наказуемы.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от любых нарушений правил, служебных инструкций и норм закона. Возможно, ваша деятельность будет подвергнута проверке и все тайное станет явным. Старайтесь действовать строго в соответствии с нормами закона и служебных инструкций. В середине дня будет хорошее время для урегулирования юридических вопросов.

Близнецы

В начале дня Близнецам рекомендуется быть осмотрительнее при работе с техникой и инструментами. Возможно получение мелких травм. Не забывайте о правилах техники безопасности. Середина дня пройдет благоприятно для установления конструктивного контакта с коллегами и подчиненными. Может улучшиться ваше финансовое положение.

Рак

В первой половине дня у Раков, работающих в сфере услуг, могут возникнуть неожиданные осложнения в отношениях с клиентами. Желательно в это время оградить себя от работы с важными заказами. Можно делегировать часть своих полномочий по контактам с клиентами своим напарникам. Вместе с тем в середине дня вам удастся не только урегулировать проблемные моменты, но и преуспеть в укреплении деловых связей.

Лев

Львам в начале дня не рекомендуется опаздывать на работу и отлучаться надолго с рабочего места. В это время возрастают требования к соблюдению трудовой дисциплины, и вы можете получить административное взыскание. Особенно это касается тех, кто работает вдали от родного дома, на вахте. Вторая половина дня благоприятна для работников коммунальных служб, строителей и офисных служащих.

Дева

Девам, специализирующимся на финансовых спекуляциях на бирже, в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от рисков – в противном случае ваша финансовая ситуация может выйти из-под контроля. В середине дня вы сможете легко устанавливать контакты с интересующими вас людьми. Используйте это время для укрепления и расширения деловых связей.

Весы

Весам в начале дня рекомендуется воздерживаться от подписания документов, связанных с трудоустройством и сделками с недвижимостью. Есть определенный риск подписать заведомо невыгодный для вас документ. Однако уже к середине дня ситуация выправляется и вам удастся довести важные дела до завершения. Это хороший день для роста доходов за счет использования деловых связей.

Скорпион

Скорпионам не рекомендуется в начале дня работать с информацией и документами. Запланированные на утро деловые встречи могут не состояться по независящим от вас причинам. Если иначе поступить нельзя, то будьте внимательнее при работе с информацией и перепроверяйте сведения на предмет достоверности. В середине и второй половине дня ваши деловые связи пополнятся новыми перспективными контактами.

Стрелец

У Стрельцов утренние часы этого дня могут быть связаны с неожиданными финансовыми убытками. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от принятия рискованных решений относительно инвестиций. Не торопитесь совершать операции по обмену валюты. В течение остального дня вам удастся увеличить доходы. Это станет возможным в том числе за счет дополнительной подработки.

Козерог

Козерогам, работающим удаленно на дому, в начале дня рекомендуется воздержаться от выполнения важных дел. Возможны осложнения на завершающем этапе работы над проектами. Также есть риск сломать дорогостоящую деталь при проведении ремонта техники. С середины и до конца дня у вас все дела пойдут легко и свободно. Немаловажную роль в этом окажут ваши друзья и единомышленники по трудовому коллективу.

Водолей

Водолеям в начале дня может поступить ложная информация, поэтому старайтесь перепроверять сведения. Не принимайте важных решений до тех пор, пока не убедитесь в достоверности полученной информации. Возможно, вам придется отменить запланированную деловую встречу по независящим от вас причинам. Весь день благоприятен для контактов с начальством и влиятельными людьми.

Рыбы

Рыбам в начале дня, возможно, придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались изначально. Это может быть связано с техническими сбоями, поломками, а также с изменениями внешних обстоятельств. Середина и вторая половина дня благоприятствует для учебы, обмена опытом и служебных командировок. Бизнесмены могут преуспеть в рекламной раскрутке своих проектов.