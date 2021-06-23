Свобода и романтика — гороскоп на 24 июня

14-15 лунные сутки. Сегодняшнее утро создает легкий оптимистичный настрой.

Луна в Стрельце вплоть до вечера держит курс на свободу, романтику и разнообразие. В течение дня запас азарта снизится, удачи вероятнее по инерции. Возможна рассеянность. Энергоемкие занятия и целевые контакты лучше перенести на начало дня. Вечером ингрессия Луны в знак Козерога изменит эмоциональный фон и задаст новый ритм удачи. Для успеха станут нужны реализм, почтение к возрасту, истории, традициям и готовность контактировать с авторитетными людьми (главами семейств, старшими по дому и территории, национальными или тайными лидерами).

Овен

До наступления вечера Овнам лучше выбирать свободный режим, так как им будет трудно сосредоточиться и на новом деле, и на повседневной рутине. Рекомендуется пауза в переговорах, путешествиях, целевых поисках, творчестве. Можно помечтать, расширить общий кругозор, уделить время духовным вопросам. Вечер потребует реализма и умения учитывать тайную подоплеку событий - и в делах, и в частной жизни.

Телец

Основную часть дня Тельцы могут провести в фазе рассеянности, мечтательности или в режиме ожидания. Настроение будет переменчивым. Не исключены минуты ностальгии, сомнений в будущем, туманных завышенных надежд. В важном деле лучше сделать перерыв. Вечером настрой и обстановка станут менее радужными, зато более знакомыми, эмоциональный фон стабилизируется. Возможны вести от дальних родственников.

Близнецы

Близнецам не стоит планировать на этот день индивидуальные инициативы. Им предстоит чаще подстраиваться к обстановке, чем контролировать и направлять события. Маловероятен быстрый прогресс в важных делах. Желательно обращать внимание на «приветы из прошлого», так как они могут влиять на ключевые сферы вашей жизни - такие, как карьера за рубежом, социальный статус, репутация и кредитная история.

Рак

Сегодня Раки зависимы от обстоятельств. Вплоть до вечера над ними будет довлеть рутина. Во многих ситуациях ожидается неопределенность. Лучше не опережать события, заниматься несложными завершающими и подготовительными мерами. Вечером важно найти баланс между своими и чужими потребностями, оказаться в общем правовом поле или на одной духовной волне. Хорошо, если в отношениях есть кредит доверия.

Лев

Сегодня Львам имеет смысл отклониться от стандартного расписания. Утро и день подходят скорее для отдыха, легких приключений или свободного творчества, чем для скучных дел или ответственных работ. Если вы последуете совету звезд, то вечером старайтесь не браться за перспективные новые проекты. Лучше заняться устранением погрешностей прошлого, провести лечение, профилактику, чистку или уборку.

Дева

Сегодня Девы склонны доверять своему вдохновению, но утром и днем оно может быть ложным. Увлеченно занимаясь интересной задачей (например, обустройством дома), полезно периодически сверяться с реальностью и своими главными целями. Зато вечером уместен почти любой порыв, особенно, в любви и в творческой части дел: источник вдохновения будет знаком, не подведет чутье, появится моральная поддержка.

Весы

Весам не стоит начинать этот день со сложных дел. Вплоть до вечера может длиться период неопределенности или рассеянности. Возможна ошибка в расчете, рецепте, диагнозе. Самое время отдохнуть от домашней и служебной атмосферы. Вечер добавит практичности, обещает помощь или тайное сочувствие в трудный момент, побочный профит в неприятностях. Возможен значимый момент в семейных или жилищных делах.

Скорпион

До наступления вечера Скорпионам лучше воздерживаться от важных решений и быть осмотрительнее в повседневных мелочах: велика вероятность недоразумений, недопонимания или обмана. Не помешает осторожность в общении с иностранцами и иногородними, при покупках и сделках. В конце дня возрастут шансы на удачу, можно поддаться вдохновению, последовать чутью и сделать шаг в перспективном направлении.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов высок риск самообмана. Их может подвести идеализм или сбить с толку неопределенность момента. Многое зависит от их осведомленности, самодисциплины, самочувствия, баланса вредных и полезных привычек. Лучше поставить на паузу переговоры. Вечер обещает удачный поворот в имущественных и налоговых вопросах, в жилищных и семейных делах, в деле о наследстве, кредите, компенсации.

Козерог

Козероги получат рычаг влияния на ситуацию вечером. Утром им лучше поберечь здоровье, так как удача не в последнюю очередь зависит от самочувствия. В конце дня сложится благоприятная атмосфера для взаимодействия с партнером, родней, объектом симпатий, а также с людьми, имеющими авторитет или набирающими тайную силу в вашем близком кругу. Дополнительное условие взаимопонимания - дипломатичность.

Водолей

Сегодня максимальная свобода ждет Водолеев утром и днем. Это подходящее время для неформального общения и несложных увлечений, для мечтаний, воспоминаний. Нежелательны траты. Вечером многие Водолеи окажутся в заложниках у ситуации, но «заточение» будет чем-то смягчено: тайной выгодой, возможностью выплатить долг, залечить старую рану, заслужить прощение, позаботиться о доме или о своих близких.

Рыбы

Рыбам вплоть до вечера стоит бояться собственных иллюзий: они опаснее обмана со стороны. Многие Рыбы рискуют стать заложниками своей мечты. Их промахи будут подчеркнуты, таланты не оценены, а благие порывы истолкованы превратно. К счастью, вечером все будет наоборот: Рыбы вновь встанут на путь истинный, им начнет везти, у них появятся друзья, поклонники или помощники (скорее всего, из прошлого).